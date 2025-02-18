Клиенты PARI: PARIVISION победит BOOM на DreamLeague по Dota 2

18 февраля на турнире DreamLeague Season 25 по Dota 2 пройдет предпоследний день группового этапа. Одним из завершающих матчей дня в группе B станет противостояние PARIVISION и BOOM Esports. Аналитики букмекерской компании PARI полагают, что фаворитом противостояния будет состав из СНГ. Серия в формате best-of-2 стартует в 21:30 по московскому времени.

PARIVISION приехала на чемпионат в качестве одного из лидеров сезона. Однако в стартовый день группового этапа коллектив выступил не лучшим образом: проиграл Spirit и разделил очки с Liquid. Но уже на следующий день ростер Satanic исправился, добыв две победы и поднявшись в верхнюю часть таблицы. Поставить на победу PARIVISION в грядущем поединке можно с котировкой 1.53. На ничейный исход серии аналитики дают коэффициент 3.05.

Клиенты PARI также не сомневаются в успехе PARIVISION. На успех состава Satanic приходится 98% от общего оборота пари на три варианта исхода матча.

PARIVISION показала высокую результативность в последних двух матчах — на каждой из четырёх карт коллектив делал более 30 фрагов. Коэффициент на индивидуальный тотал фрагов PARIVISION больше 60.5 составляет 1.85, а на тотал больше 61.5 — 1.93. Поставить на состав из СНГ с форой по фрагам (-26.5) можно с котировкой 2.28.

BOOM изначально считалась одним из аутсайдеров чемпионата. За четыре матча у коллектива только одна ничья и три поражения. Вероятность того, что ростер из ЮВА сможет победить PARIVISION, оценивается котировкой 14.00. На исход, при котором BOOM не проиграет, аналитики дают коэффициент 2.50. Ставка на BOOM с форой по фрагам (+20.5) доступна за 2.20, а индивидуальный тотал фрагов больше 37.5 — за 1.77.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 200 000 рублей. Пользователь PARI собрал экспресс из семи киберспортивных событий, включив в него прогноз на то, что PARIVISION не проиграет BOOM, за 1.03. Общий коэффициент экспресса составил 2.68.

Сейчас PARIVISION делит вторую строчку в группе с Chimera и Yakult’s Brothers. Поставить на то, что состав Satanic сохранит вторую позицию, можно с котировкой 1.40. BOOM с одним баллом располагается на последнем месте. Вероятность того, что ростер из ЮВА сумеет подняться на четвертое место, дающее право выйти в следующий этап, оценивается коэффициентом 37.00.