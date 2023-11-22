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22 ноября 14:24ГлавнаяАналитика

Последний шанс Камилы Валиевой: главное о шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию

В сложной турнирной ситуации и Марк Кондратюк
Александр Бокулёв
Камила Валиева. Источник: ФФККР
Камила Валиева. Источник: ФФККР

Новый сезон Гран-при России по фигурному катанию приближается к завершению. Соревновательная часть заключительного, шестого, этапа состоится 25 и 26 ноября. Турнир под названием «Золотой конек Москвы» примет Дворец спорта «Мегаспорт» в российской столице. Анонсируем предстоящий старт, рассказываем о главных интригах и разбираем котировки букмекеров.

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Этап в Москве станет вторым из тех, где представлены все четыре дисциплины фигурного катания. Ранее лишь в Красноярске выступали и представители одиночного катания, и спортивные пары, и танцевальные дуэты.

Фигуристы могли попасть в заявку максимум на двух этапах. За первое место присваивается 18 баллов в общий зачет, за второе — 16, за третье — 14 и так далее. По итогам шести этапов сильнейшие спортсмены в рейтинге отберутся на Спартакиаду сильнейших, которая запланирована на 15-18 февраля в Магнитогорске.

Победители этапов Гран-при

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Первый этап (Уфа)

 

Женщины

Мужчины

Танцы на льду

Золото

Аделия Петросян

Евгений Семененко

Елизавета Худайбердиева / Егор Базин

Серебро

Анна Фролова

Роман Савосин

Ирина Хавронина / Девид Нарижный

Бронза

Елизавета Куликова

Андрей Мозалёв

Софья Леонтьева / Даниил Горелкин

Второй этап (Омск)

 

Женщины

Мужчины

Парное катание

Золото

Аделия Петросян

Матвей Ветлугин

Анастасия Мишина / Александр Галлямов

Серебро

Алина Горбачёва

Алексей Ерохов

Наталья Хабибуллина / Илья Княжук

Бронза

Мария Агаева

Григорий Фёдоров

Юлия Артемьева / Алексей Брюханов

Третий этап (Красноярск)

 

Женщины

Мужчины

Парное катание

Танцы на льду

Золото

Анна Фролова

Дмитрий Алиев

Александра Бойкова / Дмитрий Козловский

Александра Степанова / Иван Букин

Серебро

Вероника Яметова

Александр Самарин

Елизавета Осокина / Артём Грицаенко

Елизавета Шанаева / Павел Дрозд

Бронза

Мария Агаева

Пётр Гуменник

Ясмина Кадырова / Валерий Колесов

Екатерина Миронова / Евгений Устенко

Четвертый этап (Казань)

 

Женщины

Мужчины

Парное катание

Золото

Софья Муравьёва

Владислав Дикиджи

Анастасия Мишина / Александр Галлямов

Серебро

Алина Горбачёва

Евгений Семененко

Екатерина Чикмарёва / Матвей Янченков

Бронза

Дарья Садкова

Глеб Лутфуллин

Елизавета Осокина / Артём Грицаенко

Пятый этап (Самара)

 

Женщины

Мужчины

Танцы на льду

Золото

Ксения Синицына

Пётр Гуменник

Елизавета Худайбердиева / Егор Базин

Серебро

Дарья Садкова

Роман Савосин

Ирина Хавронина / Девид Нарижный

Бронза

Ксения Гущина

Александр Самарин

Софья Леонтьева / Даниил Горелкин

Общий зачет Гран-при

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Женщины

  1. Аделия Петросян — 36 баллов
  2. Анна Фролова — 34
  3. Алина Горбачёва — 32
  4. Дарья Садкова — 30
  5. Мария Агаева — 28

Мужчины

  1. Евгений Семененко — 34
  2. Пётр Гуменник — 32
  3. Роман Савосин — 32
  4. Александр Самарин — 30
  5. Андрей Мозалёв — 26

Спортивные пары

  1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов — 36
  2. Елизавета Осокина / Артём Грицаенко — 30
  3. Ясмина Кадырова / Валерий Колесов — 24
  4. Таисия Собинина / Денис Ходыкин — 20
  5. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский — 18

Танцы на льду

  1. Елизавета Худайбердиева / Егор Базин — 36
  2. Ирина Хавронина / Девид Нарижный — 32
  3. Софья Леонтьева / Даниил Горелкин — 28
  4. Екатерина Миронова / Евгений Устенко — 26
  5. Софья Шевченко / Андрей Ежлов — 22

Участники

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Предварительный список фигуристов, которые стартуют в Москве, выглядит следующим образом:

Женщины: Екатерина Анисимова, Камила Валиева, Ксения Гущина, Софья Муравьёва, Камилла Нелюбова, Виктория Нестерова, Ангелина Палагина, Мария Парамонова, Ксения Синицына, Дарья Третьякова, Софья Чаплыгина, Вероника Яметова;

Мужчины: Дмитрий Алиев, Андрей Анисимов, Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк, Александр Мельников, Михаил Полянский, Иван Попов, Даниил Самсонов, Семён Соловьёв, Илья Яблоков;

Спортивные пары: Юлия Артемьева / Алексей Брюханов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева / Роман Плешков, Виктория Васильева / Роман Запорожец, Алёна Косторная / Георгий Куница, Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев, Наталья Хабибуллина / Илья Княжук, Екатерина Чикмарёва / Матвей Янченков;

Танцы на льду: Варвара Жданова / Тимур Бабаев-Смирнов, София Качушкина / Марк Волков, Елизавета Кириллова / Илья Карпов, Варвара Курносенко / Фёдор Варламов, Александра Прокопец / Александр Васькович, Дарья Савкина / Александр Вахнов, Александра Степанова / Иван Букин, Софья Тютюнина / Матвей Грачёв, Полина Усова / Михаил Антонов, Елизавета Шанаева / Павел Дрозд.

КОНКУРС НА МИЛЛИОН РУБЛЕЙ ОТ PARI

Фавориты

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Разумеется, главным медийным лицом этапа в Москве будет Камила Валиева. Спортсменка и так крайне популярна среди любителей фигурного катания, а её последний результат лишь подогревает интерес. Напомним, на этапе в Казани олимпийская чемпионка Пекина-2022 в командном турнире лидировала после короткой программы, но провалила произвольную и при не самом очевидном судействе оказалась на итоговом четвертом месте.

Теперь ученице Этери Тутберидзе предстоит цепляться за последний шанс отобраться на Спартакиаду сильнейших. Для этого ей в идеале нужно побеждать, а дальше всё будет зависеть от результатов других претенденток. И букмекеры, несмотря на неудачу Валиевой в Казани, считают именно её главной фавориткой этапа в Москве.

Ключевой конкуренткой фигуристки резонно считать Софью Муравьёву, которая как раз выиграла старт в Татарстане. Также борьбу за медали готовы вести Ксения Синицына (золото в Самаре) и Вероника Яметова (серебро в Красноярске). Не стоит сбрасывать со счетов и Ксению Гущину, которая на прошлом этапе выиграла бронзу и постепенно набирает форму.

РАСПИСАНИЕ ШЕСТОГО ЭТАПА ГРАН-ПРИ

В сложной ситуации, как и Валиева, находится Марк Кондратюк. Ещё один чемпион Олимпиады-2022 в командном турнире в Омске завалил короткую программу, а после произвольной поднялся лишь на четвертое место. В Москве фигурист явно будет бороться за место на пьедестале, но конкуренция очень высока.

В число главных фаворитов букмекеры ожидаемо также включают Дмитрия Алиева (золото в Красноярске), Матвея Ветлугина (золото в Омске) и Владислава Дикиджи (золото в Казани). Последний должен был участвовать в прошлом этапе в Самаре, но снялся из-за болезни, поэтому его физические кондиции вызывают вопросы.

Единственные очевидные претенденты на золото среди спортивных пар — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Чемпионы Европы и России с ошибками выиграли этап в Красноярске, а теперь их готовность наверняка будет на более высоком уровне. Победа любого другого дуэта устанет настоящей сенсацией, на которую букмекеры предлагают очень высокие котировки.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Источник: ФФККР

А вот за оставшиеся места на пьедестале ожидается интригующая борьба. Хорошие шансы взять медаль есть у Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука (серебро в Омске), Екатерины Чикмарёвой и Матвея Янченкова (серебро в Казани), Юлии Артемьевой и Алексея Брюханова (бронза в Омске). Скромнее котируется дуэт Алёны Косторной и Георгия Куницы, зато именно они станут одними из главных ньюсмейкеров этапа. К этой паре, которая проводит первый официальный сезон и заняла четвертое место в Омске, уже традиционно приковано повышенное внимание болельщиков.

Наконец, в танцах на льду тоже есть один главный фаворит — дуэт Александры Степановой и Ивана Букина. Многократные призеры чемпионатов Европы уверенно победили в Красноярске и готовятся повторить успех в Москве, в чем почти не сомневаются букмекеры.

Формально ключевыми конкурентами участников Олимпийских игр будут Елизавета Шанаева и Павел Дрозд. В Красноярске они выиграли серебро, но тот этап был омрачен травмой Аннабель Морозов. На разминке перед ритм-танцем её ногу коньком пробила Шанаева. В итоге Морозов и Игорь Шевченко снялись перед произвольным танцем и не вошли в число участников этапа в Москве, хотя изначально это планировалось.

Коэффициенты букмекеров

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Российские букмекеры открыли линии только на маркет «Кто выше». Представляем коэффициенты от компании PARI на короткую программу.

Мужчины

Шестой этап Гран-при России. Короткая программа. Кто выше
 

1

2

Дмитрий Алиев — Марк Кондратюк

1,60

2,20

Владислав Дикиджи — Матвей Ветлугин

1,75

1,95

Илья Яблоков — Иван Попов

1,40

2,70

Артур Даниелян — Александр Мельников

1,35

2,90

Даниил Самсонов — Михаил Полянский

1,45

2,55

Женщины

Шестой этап Гран-при России. Короткая программа. Кто выше
 

1

2

Камила Валиева — Софья Муравьёва

1,45

2,55

Ксения Синицына — Вероника Яметова

1,50

2,40

Ксения Гущина — Екатерина Анисимова

1,35

2,90

Ангелина Палагина — Камилла Нелюбова

1,80

1,90

Виктория Нестерова — Дарья Третьякова

1,75

1,95

Парное катание

Шестой этап Гран-при России. Короткая программа. Кто выше
 

1

2

Бойкова / Козловский — Любая другая пара

1,11

5,50

Артемьева / Брюханов — Хабибуллина / Княжук

1,95

1,75

Мухортова / Евгеньева — Бояринцева / Плешков

1,45

2,55

Чикмарёва / Янченков — Косторная / Куница

1,25

3,50

Танцы на льду

Шестый этап Гран-при России. Ритм-танец. Кто выше
 

1

2

Степанова / Букин — Шанаева / Дрозд

1,05

7,80

Курносенко / Варламов — Усова / Антонов

1,40

2,70

Тютюнина / Грачёв — Савкина / Вахнов

1,75

1,95

Качушкина / Волков — Прокопец / Васькович

1,75

1,95

Прямые трансляции, где смотреть

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В полном объеме прокаты четвертого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Казани можно смотреть на официальном сайте Первого канала. В телевизионном эфире вещатель покажет выступления частично (программа может меняться). Также прямые трансляции доступны подписчикам платного сервиса «Okko Спорт».

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