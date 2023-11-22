Последний шанс Камилы Валиевой: главное о шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию

Партнерский проект
Новый сезон Гран-при России по фигурному катанию приближается к завершению. Соревновательная часть заключительного, шестого, этапа состоится 25 и 26 ноября. Турнир под названием «Золотой конек Москвы» примет Дворец спорта «Мегаспорт» в российской столице. Анонсируем предстоящий старт, рассказываем о главных интригах и разбираем котировки букмекеров.
Этап в Москве станет вторым из тех, где представлены все четыре дисциплины фигурного катания. Ранее лишь в Красноярске выступали и представители одиночного катания, и спортивные пары, и танцевальные дуэты.
Фигуристы могли попасть в заявку максимум на двух этапах. За первое место присваивается 18 баллов в общий зачет, за второе — 16, за третье — 14 и так далее. По итогам шести этапов сильнейшие спортсмены в рейтинге отберутся на Спартакиаду сильнейших, которая запланирована на 15-18 февраля в Магнитогорске.
Женщины
Мужчины
Танцы на льду
|Золото
Аделия Петросян
Евгений Семененко
Елизавета Худайбердиева / Егор Базин
|Серебро
Анна Фролова
Роман Савосин
Ирина Хавронина / Девид Нарижный
|Бронза
Елизавета Куликова
Андрей Мозалёв
Софья Леонтьева / Даниил Горелкин
Женщины
Мужчины
Парное катание
|Золото
Аделия Петросян
Матвей Ветлугин
Анастасия Мишина / Александр Галлямов
|Серебро
Алина Горбачёва
Алексей Ерохов
Наталья Хабибуллина / Илья Княжук
|Бронза
Мария Агаева
Григорий Фёдоров
Юлия Артемьева / Алексей Брюханов
Женщины
Мужчины
Парное катание
Танцы на льду
|Золото
Анна Фролова
Дмитрий Алиев
Александра Бойкова / Дмитрий Козловский
Александра Степанова / Иван Букин
|Серебро
Вероника Яметова
Александр Самарин
Елизавета Осокина / Артём Грицаенко
Елизавета Шанаева / Павел Дрозд
|Бронза
Мария Агаева
Пётр Гуменник
Ясмина Кадырова / Валерий Колесов
Екатерина Миронова / Евгений Устенко
Женщины
Мужчины
Парное катание
|Золото
Софья Муравьёва
Владислав Дикиджи
Анастасия Мишина / Александр Галлямов
|Серебро
Алина Горбачёва
Евгений Семененко
Екатерина Чикмарёва / Матвей Янченков
|Бронза
Дарья Садкова
Глеб Лутфуллин
Елизавета Осокина / Артём Грицаенко
Женщины
Мужчины
Танцы на льду
|Золото
Ксения Синицына
Пётр Гуменник
Елизавета Худайбердиева / Егор Базин
|Серебро
Дарья Садкова
Роман Савосин
Ирина Хавронина / Девид Нарижный
|Бронза
Ксения Гущина
Александр Самарин
Софья Леонтьева / Даниил Горелкин
Предварительный список фигуристов, которые стартуют в Москве, выглядит следующим образом:
Женщины: Екатерина Анисимова, Камила Валиева, Ксения Гущина, Софья Муравьёва, Камилла Нелюбова, Виктория Нестерова, Ангелина Палагина, Мария Парамонова, Ксения Синицына, Дарья Третьякова, Софья Чаплыгина, Вероника Яметова;
Мужчины: Дмитрий Алиев, Андрей Анисимов, Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк, Александр Мельников, Михаил Полянский, Иван Попов, Даниил Самсонов, Семён Соловьёв, Илья Яблоков;
Спортивные пары: Юлия Артемьева / Алексей Брюханов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева / Роман Плешков, Виктория Васильева / Роман Запорожец, Алёна Косторная / Георгий Куница, Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев, Наталья Хабибуллина / Илья Княжук, Екатерина Чикмарёва / Матвей Янченков;
Танцы на льду: Варвара Жданова / Тимур Бабаев-Смирнов, София Качушкина / Марк Волков, Елизавета Кириллова / Илья Карпов, Варвара Курносенко / Фёдор Варламов, Александра Прокопец / Александр Васькович, Дарья Савкина / Александр Вахнов, Александра Степанова / Иван Букин, Софья Тютюнина / Матвей Грачёв, Полина Усова / Михаил Антонов, Елизавета Шанаева / Павел Дрозд.
КОНКУРС НА МИЛЛИОН РУБЛЕЙ ОТ PARI
Разумеется, главным медийным лицом этапа в Москве будет Камила Валиева. Спортсменка и так крайне популярна среди любителей фигурного катания, а её последний результат лишь подогревает интерес. Напомним, на этапе в Казани олимпийская чемпионка Пекина-2022 в командном турнире лидировала после короткой программы, но провалила произвольную и при не самом очевидном судействе оказалась на итоговом четвертом месте.
Теперь ученице Этери Тутберидзе предстоит цепляться за последний шанс отобраться на Спартакиаду сильнейших. Для этого ей в идеале нужно побеждать, а дальше всё будет зависеть от результатов других претенденток. И букмекеры, несмотря на неудачу Валиевой в Казани, считают именно её главной фавориткой этапа в Москве.
Ключевой конкуренткой фигуристки резонно считать Софью Муравьёву, которая как раз выиграла старт в Татарстане. Также борьбу за медали готовы вести Ксения Синицына (золото в Самаре) и Вероника Яметова (серебро в Красноярске). Не стоит сбрасывать со счетов и Ксению Гущину, которая на прошлом этапе выиграла бронзу и постепенно набирает форму.
РАСПИСАНИЕ ШЕСТОГО ЭТАПА ГРАН-ПРИ
В сложной ситуации, как и Валиева, находится Марк Кондратюк. Ещё один чемпион Олимпиады-2022 в командном турнире в Омске завалил короткую программу, а после произвольной поднялся лишь на четвертое место. В Москве фигурист явно будет бороться за место на пьедестале, но конкуренция очень высока.
В число главных фаворитов букмекеры ожидаемо также включают Дмитрия Алиева (золото в Красноярске), Матвея Ветлугина (золото в Омске) и Владислава Дикиджи (золото в Казани). Последний должен был участвовать в прошлом этапе в Самаре, но снялся из-за болезни, поэтому его физические кондиции вызывают вопросы.
Единственные очевидные претенденты на золото среди спортивных пар — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Чемпионы Европы и России с ошибками выиграли этап в Красноярске, а теперь их готовность наверняка будет на более высоком уровне. Победа любого другого дуэта устанет настоящей сенсацией, на которую букмекеры предлагают очень высокие котировки.
А вот за оставшиеся места на пьедестале ожидается интригующая борьба. Хорошие шансы взять медаль есть у Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука (серебро в Омске), Екатерины Чикмарёвой и Матвея Янченкова (серебро в Казани), Юлии Артемьевой и Алексея Брюханова (бронза в Омске). Скромнее котируется дуэт Алёны Косторной и Георгия Куницы, зато именно они станут одними из главных ньюсмейкеров этапа. К этой паре, которая проводит первый официальный сезон и заняла четвертое место в Омске, уже традиционно приковано повышенное внимание болельщиков.
Наконец, в танцах на льду тоже есть один главный фаворит — дуэт Александры Степановой и Ивана Букина. Многократные призеры чемпионатов Европы уверенно победили в Красноярске и готовятся повторить успех в Москве, в чем почти не сомневаются букмекеры.
Формально ключевыми конкурентами участников Олимпийских игр будут Елизавета Шанаева и Павел Дрозд. В Красноярске они выиграли серебро, но тот этап был омрачен травмой Аннабель Морозов. На разминке перед ритм-танцем её ногу коньком пробила Шанаева. В итоге Морозов и Игорь Шевченко снялись перед произвольным танцем и не вошли в число участников этапа в Москве, хотя изначально это планировалось.
Российские букмекеры открыли линии только на маркет «Кто выше». Представляем коэффициенты от компании PARI на короткую программу.
Мужчины
|Шестой этап Гран-при России. Короткая программа. Кто выше
1
2
|Дмитрий Алиев — Марк Кондратюк
1,60
2,20
|Владислав Дикиджи — Матвей Ветлугин
1,75
1,95
|Илья Яблоков — Иван Попов
1,40
2,70
|Артур Даниелян — Александр Мельников
1,35
2,90
|Даниил Самсонов — Михаил Полянский
1,45
2,55
Женщины
|Шестой этап Гран-при России. Короткая программа. Кто выше
1
2
|Камила Валиева — Софья Муравьёва
1,45
2,55
|Ксения Синицына — Вероника Яметова
1,50
2,40
|Ксения Гущина — Екатерина Анисимова
1,35
2,90
|Ангелина Палагина — Камилла Нелюбова
1,80
1,90
|Виктория Нестерова — Дарья Третьякова
1,75
1,95
Парное катание
|Шестой этап Гран-при России. Короткая программа. Кто выше
1
2
|Бойкова / Козловский — Любая другая пара
1,11
5,50
|Артемьева / Брюханов — Хабибуллина / Княжук
1,95
1,75
|Мухортова / Евгеньева — Бояринцева / Плешков
1,45
2,55
|Чикмарёва / Янченков — Косторная / Куница
1,25
3,50
Танцы на льду
|Шестый этап Гран-при России. Ритм-танец. Кто выше
1
2
|Степанова / Букин — Шанаева / Дрозд
1,05
7,80
|Курносенко / Варламов — Усова / Антонов
1,40
2,70
|Тютюнина / Грачёв — Савкина / Вахнов
1,75
1,95
|Качушкина / Волков — Прокопец / Васькович
1,75
1,95
В полном объеме прокаты четвертого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Казани можно смотреть на официальном сайте Первого канала. В телевизионном эфире вещатель покажет выступления частично (программа может меняться). Также прямые трансляции доступны подписчикам платного сервиса «Okko Спорт».
Партнерский проект