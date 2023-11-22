Последний шанс Камилы Валиевой: главное о шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию

Разумеется, главным медийным лицом этапа в Москве будет Камила Валиева. Спортсменка и так крайне популярна среди любителей фигурного катания, а её последний результат лишь подогревает интерес. Напомним, на этапе в Казани олимпийская чемпионка Пекина-2022 в командном турнире лидировала после короткой программы, но провалила произвольную и при не самом очевидном судействе оказалась на итоговом четвертом месте.

Теперь ученице Этери Тутберидзе предстоит цепляться за последний шанс отобраться на Спартакиаду сильнейших. Для этого ей в идеале нужно побеждать, а дальше всё будет зависеть от результатов других претенденток. И букмекеры, несмотря на неудачу Валиевой в Казани, считают именно её главной фавориткой этапа в Москве.

Ключевой конкуренткой фигуристки резонно считать Софью Муравьёву, которая как раз выиграла старт в Татарстане. Также борьбу за медали готовы вести Ксения Синицына (золото в Самаре) и Вероника Яметова (серебро в Красноярске). Не стоит сбрасывать со счетов и Ксению Гущину, которая на прошлом этапе выиграла бронзу и постепенно набирает форму.

В сложной ситуации, как и Валиева, находится Марк Кондратюк. Ещё один чемпион Олимпиады-2022 в командном турнире в Омске завалил короткую программу, а после произвольной поднялся лишь на четвертое место. В Москве фигурист явно будет бороться за место на пьедестале, но конкуренция очень высока.

В число главных фаворитов букмекеры ожидаемо также включают Дмитрия Алиева (золото в Красноярске), Матвея Ветлугина (золото в Омске) и Владислава Дикиджи (золото в Казани). Последний должен был участвовать в прошлом этапе в Самаре, но снялся из-за болезни, поэтому его физические кондиции вызывают вопросы.

Единственные очевидные претенденты на золото среди спортивных пар — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Чемпионы Европы и России с ошибками выиграли этап в Красноярске, а теперь их готовность наверняка будет на более высоком уровне. Победа любого другого дуэта устанет настоящей сенсацией, на которую букмекеры предлагают очень высокие котировки.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Источник: ФФККР

А вот за оставшиеся места на пьедестале ожидается интригующая борьба. Хорошие шансы взять медаль есть у Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука (серебро в Омске), Екатерины Чикмарёвой и Матвея Янченкова (серебро в Казани), Юлии Артемьевой и Алексея Брюханова (бронза в Омске). Скромнее котируется дуэт Алёны Косторной и Георгия Куницы, зато именно они станут одними из главных ньюсмейкеров этапа. К этой паре, которая проводит первый официальный сезон и заняла четвертое место в Омске, уже традиционно приковано повышенное внимание болельщиков.

Наконец, в танцах на льду тоже есть один главный фаворит — дуэт Александры Степановой и Ивана Букина. Многократные призеры чемпионатов Европы уверенно победили в Красноярске и готовятся повторить успех в Москве, в чем почти не сомневаются букмекеры.

Формально ключевыми конкурентами участников Олимпийских игр будут Елизавета Шанаева и Павел Дрозд. В Красноярске они выиграли серебро, но тот этап был омрачен травмой Аннабель Морозов. На разминке перед ритм-танцем её ногу коньком пробила Шанаева. В итоге Морозов и Игорь Шевченко снялись перед произвольным танцем и не вошли в число участников этапа в Москве, хотя изначально это планировалось.