PARI: «Металлург» возьмет реванш у «Северстали» за поражение в начале текущего сезона КХЛ

24 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между магнитогорским «Металлургом» и «Северсталью» из Череповца. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд на победу и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Магнитку». Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 1.95, что составляет 49% вероятности. Спрогнозировать победу череповчан можно по коэффициенту 3.50 (или 27%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.10 (23%). Победа «Металлурга» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.55 (61%). Поставить на итоговый успех «Северсталя» можно за 2.45 (39%).

Клиенты PARI верят в успех «Металлурга». На победу хозяев приходится около 77% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 19% сделано в пользу череповчан, еще приблизительно 4% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов при этом соотношение 79% на 21% в пользу «Магнитки».

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.25, в овертайме — за 5.60, по буллитам — за 7.50. Поставить на сухую победу хозяев площадки можно за 7.80. Если череповчане будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 6.30.

«Металлург» и «Северсталь» уже встречались в этом сезоне, в сентябрьском матче победила команда из Череповца — 5:2. Аналитики PARI считают, что второе противостояние этих клубов в текущем сезоне КХЛ получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.45. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.65. Если команды пробьют ТБ 5.5, сыграет пари за 1.80.

Также аналитики PARI считают, что счет откроют игроки «Магнитки». Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.75. Дебютный гол встречи в исполнении хоккеистов «Северсталя» котируется за 2.05.

При этом самым результативным периодом в игре может стать третья двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.15. Котировки на второй период — 3.25. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.50.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 100 000 рублей. Один из клиентов сделал ставку на два события, в том числе на то, что «Металлург» победит, по котировке 1.97. Общий коэффициент прогноза — 3.29.

«Металлург» одержал 34 победы и потерпел 23 поражения в текущем сезоне. Магнитогорцы занимают пятое место в Восточной конференции КХЛ. Статистика «Северсталя» лучше: 36 побед и 21 поражение. Череповчане идут на третьем месте в Западной зоне. Шансы «Металлурга» и «Северсталя» завоевать Кубок Гагарина оцениваются коэффициентами 22.00 и 30.00 соответственно. Поставить на то, что «Магнитка» сумеет стать лучшим клубом Востка по итогам регулярки, можно за 14.00.