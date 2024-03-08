UFC 299: пять интересных поединков по версии PARI

10 марта в Майами пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 299. Дэйна Уайт сделал фанатам настоящий подарок, собрав громкие имена в одном карде. Букмекерская компания PARI рассказала о самых интригующих поединках турнира, а также оценила шансы соперников.

Шон О'Мэлли — Марлон Вера

Главным событием предстоящего UFC 299 станет титульный поединок в легчайшем весе между действующим чемпионом Шоном О'Мэлли и Марлоном Верой, занимающим пятую строчку в рейтинге дивизиона.

Этот поединок имеет принципиальное значение для Сахарка — четыре года назад Чито нанес ему первое (и пока единственное) поражение в карьере, существенно пошатнув ореол хайпа вокруг американца. Тем не менее победа Веры не была убедительной. О'Мэлли сильно травмировался, подвернув ногу в первом раунде, после чего эквадорцу осталось только добить ослабленного соперника.

Аналитики букмекерской компании PARI считают, что чемпион сможет взять реванш, и предлагают поставить на это по коэффициенту 1.45. Вероятность победы Сахарка составляет около 65%. Ставки на успех Марлона Веры принимаются за 2.85, а на ничью — за 57.00. Эти котировки выражают вероятности 34% и 1%.

Дастин Порье — Бенуа Сен-Дени

Источник: PARI

В соглавном поединке турнира бывший временный чемпион UFC Дастин Порье попробует остановить опаснейшего французского проспекта Бенуа Сен-Дени.

Бог Войны неудачно дебютировал в промоушене Дэйны Уайта, проиграв Элизеу Залески дос Сантусу, однако затем одержал сразу пять досрочных побед и ворвался в топ-15 легкого дивизиона в статусе одного из наиболее перспективных бойцов организации. Что же касается Дастина Порье, то он вряд ли нуждается в представлении. В свое время Бриллиант дважды расправился с Конором Макгрегором, а также показал один из самых конкурентных поединков против Хабиба Нурмагомедова.

Увы, американец уже прошел пик своей формы, поэтому букмекеры считают его аутсайдером с коэффициентом 2.30, что соответствует вероятности 39%. Сен-Дени идет фаворитом за 1.65. Вероятность его победы составляет примерно 60%. Ничью можно взять за 51.00. Вероятность такого исхода составляет не более 1%.

Петр Ян — Сун Ядун

Источник: PARI

Замыкает главный кард поединок бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе, амбассадора букмекерской компании PARI Петра Яна. Соперником россиянина станет китаец Сун Ядун, занимающий седьмую строчку в рейтинге дивизиона.

Последние два года были неудачными для Петра — сперва он не смог взять реванш за титул в поединке с Алджамейном Стерлингом, а затем проиграл Шону О'Мэлли и Мерабу Двалишвили.

И все же аналитики PARI считают, что 10 марта россиянин сможет вернуться на победную тропу. Ставки на победу Петра Яна принимаются с коэффициентом 1.60, что соответствует 60% вероятности. Заключить пари на успех Суна Ядуна можно за 2.40, а на ничью — за 57.00. Эти котировки соответствуют вероятностям 39% и 1%.

Кевин Холланд — Майкл Пейдж

Источник: PARI

На UFC 299 также состоится дебют легендарного Майкла «Венома» Пейджа — Дэйне Уайту удалось переманить одну из главных звезд Bellator на свою сторону. Встречать англичанина взялся крепкий топ полусреднего веса Кевин Холланд, которому нужно срочно вернуть позиции в рейтинге после поражения в последнем бою.

Несмотря на все заслуги Пейджа, аналитики PARI не слишком верят, что ему удастся успешно начать карьеру в новом промоушене. Фаворитом поединка считается Кевин Холланд с коэффициентом 1.75, что соответствует вероятности 55%. Сделать ставку на победу Венома можно за 2.13, а на ничью — за 50.00. Эти котировки выражают вероятности 44% и 1%.

Гилберт Бернс — Джек Делла Маддалена

Источник: PARI

Еще один интересный поединок, на который обязательно стоит обратить внимание, — разборка топовых полусредневесов Гилберта Бернса и Джека Деллы Маддалены.

Австралиец бодро начал свой путь в UFC. Попав в промоушен с Претендентской серии Дэйны Уайта, он быстро завоевал внимание фанатов, набрав серию из четырех финишей, однако в двух последних боях победил раздельными решениями.

Нет никаких сомнений, что Гилберт Бернс станет самым серьезным испытанием в его карьере — бразилец находится значительно выше в рейтинге и всегда бьется до последней капли крови. Тем не менее аналитики PARI считают, что Маддалена сможет продлить свою победную серию, и предлагают поставить на него с коэффициентом 1.70. Вероятность успеха австралийца составляет около 57%. Поставить на победу Бернса можно за 2.20, а на ничью — за 51.00. Вероятности этих исходов составляют приблизительно 42% и 1%.