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ГлавнаяАналитикаАлександр Волков — Александр Романов, 12 марта: где смотреть UFC, прогноз, высокие коэффициенты

Александр Волков — Александр Романов, 12 марта: где смотреть UFC, прогноз, высокие коэффициенты

Обновлено:
Ударник против борца — нетленная классика!
Александр Бокулёв

Полное содержание

  • Статистика
  • Расклады перед боем
  • Ставки на исход
  • Ставки на раунды
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз и ставка
  • UPD: результат
  • Полный кард, где смотреть

Рейтинговый бой в тяжелом весе станет соглавным событием турнира UFC, который состоится в американском Лас-Вегасе в ночь на воскресенье, 12 марта, по московскому времени. В октагоне сойдутся россиянин Александр Волков и молдаванин Александр Романов. Чем завершится этот поединок?

ТОП-10 БУКМЕКЕРОВ РОССИИ

Статистика

 Волков

 

Романов

Россия

Страна

Молдова

34

Возраст

32

45

Бои

17

35 (23 / 3 / 9)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

16 (6 / 9 / 1)

10 (2 / 3 / 5)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

1 (0 / 0 / 1)

8

Место в рейтинге тяжелого дивизиона

13

201

Рост (см)

188

203

Размах рук (см)

191

119

Размах ног (см)

109

Расклады перед боем

Уже несколько лет Волков чередует победы и поражения, что вкупе с возрастом отдаляет его от титульного шанса. В последнем поединке россиянин в первом раунде нокаутировал Жаирзиньо Розенстрайка, в случае нового успеха Драго впервые за два года выиграет два боя подряд.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРСКИЕ КОНТОРЫ С QIWI

Романов пришел в UFC в 2020 году с идеальным рекордом и одержал в лиге пять побед кряду. Однако в последнем поединке молдаванин уступил Марчину Тыбуре единогласным судейским решением, впервые проведя полный бой. Поражение стало для Романова первым в карьере.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Ставки на исход

Букмекеры ожидают очень конкурентный бой, но предпочтение отдают молдаванину. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,72 на П2 против 2,17 на П1 и 52,00 на ничью.

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Ставки на раунды

Букмекеры считают, что бой вряд ли получится скоротечным. Например, «Лига Ставок» дает коэффициенты 1,55 на ТБ (1,5) и 2,30 на ТМ (1,5).

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Сравнение коэффициентов

 Победа ВолковаПобеда РомановаДосрочное завершениеПолный бой
PARI2,171,721,572,33
«Олимп»2,251,711,362,97
«Лига Ставок»2,101,721,552,30
«Бетсити»2,201,711,572,31
«Леон»2,251,621,382,85

Прогноз и ставка

Волков - классический ударник с отличными габаритами и высоким нокаутирующим потенциалом. При этом зачастую россиянин действует не во взрывном стиле, а держа соперника на дистанции и «перестреливая» его. Бодаться с Волковым в стойке Романову, пожалуй, абсолютно бесполезно. Козыри молдаванина - борьба, вариативный грэпплинг и доминирование в партере.

ВСЕ ЛЕГАЛЬНЫЕ БУКМЕКЕРЫ РОССИИ

Драго в последние годы прибавил в защите от тейкдаунов, но нет уверенности, что это поможет в ближайшем поединке. Если Волков окажется на канвасе, то вероятность успешного сабмишена от Романова будет огромной. Однако, возвращаясь к стойке, стоит помнить, что и молдаванин может столкнуться с самой суровой проверкой своей челюсти в карьере.

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Исходя из вышесказанного, предлагаем рассмотреть ставку не на победу конкретного бойца, а на досрочное завершение поединка. PARI предлагает добротный коэффициент 1,57 на такой исход.

UPD: результат

Наша ставка выиграла. Волков победил техническим нокаутом в первом раунде.

Полный кард, где смотреть

Турнир серии UFC Fight Night Петр Ян - Мераб Двалишвили в американском Лас-Вегасе стартует в субботу, 11 марта, в 23:00 по московскому времени. Начало основного карда запланировано на 02:00 мск, поэтому бой Волкова и Романова можно ожидать около 04:00.

Вечер единоборств в полном объеме покажут официальный сервис UFC Fight Pass и букмекерская контора Winline. Бесплатную прямую трансляцию на телевидении организует «Матч ТВ».

Основной кард

  • Петр Ян (Россия) - Мераб Двалишвили (Грузия). Легчайший вес;
  • Александр Волков (Россия) - Александр Романов (Молдова). Тяжелый вес;
  • Никита Крылов (без флага) - Райан Спэнн (США). Промежуточный вес;
  • Рикардо Рамос (Бразилия) - Остин Линго (США). Полулегкий вес;
  • Саид Нурмагомедов (Россия) - Джонатан Мартинес (США). Легчайший вес;
  • Витор Петрино (Бразилия) - Антон Туркалдж (Швеция). Полутяжелый вес;

Прелимы

  • Карл Уильямс (США) - Лукаш Бржеский (Польша). Тяжелый вес;
  • Рафаэль Ассунсао (Бразилия) - Дэйви Грант (Великобритания). Легчайший вес;
  • Седрик Думас (США) - Джош Фремд (США). Средний вес;
  • Марио Баутиста (США) - Гвидо Каннетти (Аргентина). Легчайший вес;
  • Ариани Липски (Бразилия) - Джейджей Олдрич (США). Женский наилегчайший вес;
  • Виктор Генри (США) - Тони Грейвэли (США). Легчайший вес;
  • Тайсон Нэм (США) - Бруно Сильва (Бразилия). Наилегчайший вес;
  • Карлстон Харрис (Гайана) - Джаред Гуден (США). Полусредний вес.
Ранее по теме:Петр Ян — Мераб Двалишвили, 12 марта: прогноз, коэффициенты, полный кард турнира UFC

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