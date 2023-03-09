Александр Волков — Александр Романов, 12 марта: где смотреть UFC, прогноз, высокие коэффициенты

Волков - классический ударник с отличными габаритами и высоким нокаутирующим потенциалом. При этом зачастую россиянин действует не во взрывном стиле, а держа соперника на дистанции и «перестреливая» его. Бодаться с Волковым в стойке Романову, пожалуй, абсолютно бесполезно. Козыри молдаванина - борьба, вариативный грэпплинг и доминирование в партере.

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Драго в последние годы прибавил в защите от тейкдаунов, но нет уверенности, что это поможет в ближайшем поединке. Если Волков окажется на канвасе, то вероятность успешного сабмишена от Романова будет огромной. Однако, возвращаясь к стойке, стоит помнить, что и молдаванин может столкнуться с самой суровой проверкой своей челюсти в карьере.

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