Александр Волков — Александр Романов, 12 марта: где смотреть UFC, прогноз, высокие коэффициенты

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Рейтинговый бой в тяжелом весе станет соглавным событием турнира UFC, который состоится в американском Лас-Вегасе в ночь на воскресенье, 12 марта, по московскому времени. В октагоне сойдутся россиянин Александр Волков и молдаванин Александр Романов. Чем завершится этот поединок?
Волков
Романов
|Россия
Страна
Молдова
|34
Возраст
32
|45
Бои
17
|35 (23 / 3 / 9)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
16 (6 / 9 / 1)
|10 (2 / 3 / 5)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (0 / 0 / 1)
|8
Место в рейтинге тяжелого дивизиона
13
|201
Рост (см)
188
|203
Размах рук (см)
191
|119
Размах ног (см)
109
Уже несколько лет Волков чередует победы и поражения, что вкупе с возрастом отдаляет его от титульного шанса. В последнем поединке россиянин в первом раунде нокаутировал Жаирзиньо Розенстрайка, в случае нового успеха Драго впервые за два года выиграет два боя подряд.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРСКИЕ КОНТОРЫ С QIWI
Романов пришел в UFC в 2020 году с идеальным рекордом и одержал в лиге пять побед кряду. Однако в последнем поединке молдаванин уступил Марчину Тыбуре единогласным судейским решением, впервые проведя полный бой. Поражение стало для Романова первым в карьере.
Букмекеры ожидают очень конкурентный бой, но предпочтение отдают молдаванину. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,72 на П2 против 2,17 на П1 и 52,00 на ничью.
Букмекеры считают, что бой вряд ли получится скоротечным. Например, «Лига Ставок» дает коэффициенты 1,55 на ТБ (1,5) и 2,30 на ТМ (1,5).
|Победа Волкова
|Победа Романова
|Досрочное завершение
|Полный бой
|PARI
|2,17
|1,72
|1,57
|2,33
|«Олимп»
|2,25
|1,71
|1,36
|2,97
|«Лига Ставок»
|2,10
|1,72
|1,55
|2,30
|«Бетсити»
|2,20
|1,71
|1,57
|2,31
|«Леон»
|2,25
|1,62
|1,38
|2,85
Волков - классический ударник с отличными габаритами и высоким нокаутирующим потенциалом. При этом зачастую россиянин действует не во взрывном стиле, а держа соперника на дистанции и «перестреливая» его. Бодаться с Волковым в стойке Романову, пожалуй, абсолютно бесполезно. Козыри молдаванина - борьба, вариативный грэпплинг и доминирование в партере.
ВСЕ ЛЕГАЛЬНЫЕ БУКМЕКЕРЫ РОССИИ
Драго в последние годы прибавил в защите от тейкдаунов, но нет уверенности, что это поможет в ближайшем поединке. Если Волков окажется на канвасе, то вероятность успешного сабмишена от Романова будет огромной. Однако, возвращаясь к стойке, стоит помнить, что и молдаванин может столкнуться с самой суровой проверкой своей челюсти в карьере.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРСКИЕ КОНТОРЫ ДЛЯ СТАВОК С ТЕЛЕФОНА
Исходя из вышесказанного, предлагаем рассмотреть ставку не на победу конкретного бойца, а на досрочное завершение поединка. PARI предлагает добротный коэффициент 1,57 на такой исход.
Наша ставка выиграла. Волков победил техническим нокаутом в первом раунде.
Турнир серии UFC Fight Night Петр Ян - Мераб Двалишвили в американском Лас-Вегасе стартует в субботу, 11 марта, в 23:00 по московскому времени. Начало основного карда запланировано на 02:00 мск, поэтому бой Волкова и Романова можно ожидать около 04:00.
Вечер единоборств в полном объеме покажут официальный сервис UFC Fight Pass и букмекерская контора Winline. Бесплатную прямую трансляцию на телевидении организует «Матч ТВ».