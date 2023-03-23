Вашингтон Кэпиталз — Чикаго Блэкхокс: прогноз и коэффициенты на матч Овечкина в регулярном чемпионате НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» и «Чикаго Блэкхокс» встретятся второй и последний раз в нынешнем сезоне. В декабре столичный клуб взял верх на выезде со счетом 7:3. Лучшим игроком матча был признан Александр Овечкин. Россиянин оформил хет-трик, преодолев отметку в 800 шайб за карьеру, а также сделал результативную передачу.

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В одной из голевых атак Овечкину ассистировал его соотечественник Евгений Кузнецов. В составе «Вашингтона» заброшенной шайбой также отметился еще один россиянин Дмитрий Орлов, в феврале пришедший в «Бостон».

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«Чикаго» в нынешнем сезоне уже потерял шансы на выход в плей-офф, располагаясь на предпоследней, 15-й, строчке в Западной конференции. «Вашингтон» также рискует не попасть в число 16 участников Кубка Стэнли. Команда занимает четвертое место в очереди за двумя wild card от Востока, имея дефицит в шесть очков.

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