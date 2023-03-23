Вашингтон Кэпиталз — Чикаго Блэкхокс: прогноз и коэффициенты на матч Овечкина в регулярном чемпионате НХЛ

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В ночь на 24 марта по московскому времени в регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» примет на своей площадке «Чикаго Блэкхокс». Разбираемся, какие ставки можно сделать на эту игру и отдельно на капитана столичного клуба Александра Овечкина.
Дата / Время: 24.03.2023, 02:00 мск
Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон).
«Вашингтон Кэпиталз» и «Чикаго Блэкхокс» встретятся второй и последний раз в нынешнем сезоне. В декабре столичный клуб взял верх на выезде со счетом 7:3. Лучшим игроком матча был признан Александр Овечкин. Россиянин оформил хет-трик, преодолев отметку в 800 шайб за карьеру, а также сделал результативную передачу.
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В одной из голевых атак Овечкину ассистировал его соотечественник Евгений Кузнецов. В составе «Вашингтона» заброшенной шайбой также отметился еще один россиянин Дмитрий Орлов, в феврале пришедший в «Бостон».
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«Чикаго» в нынешнем сезоне уже потерял шансы на выход в плей-офф, располагаясь на предпоследней, 15-й, строчке в Западной конференции. «Вашингтон» также рискует не попасть в число 16 участников Кубка Стэнли. Команда занимает четвертое место в очереди за двумя wild card от Востока, имея дефицит в шесть очков.
Букмекеры считают фаворитом матча «Вашингтон». Котировки на его победу (включая овертайм и возможные буллиты) не очень высоки, что говорит о надежности ставки. Например, Winline предлагает коэффициент 1,42 на П1 и 2,90 на П2.
БК «Фонбет» выделяет большое количество вариантов для ставки на своего амбассадора. Приводим некоторые из них:
|Показатели Овечкина в матче против «Чикаго Блэкхокс»
Больше
Меньше
|Очки - Тотал 0,5
1,40
2,75
|Голы - Тотал 0,5
2,05
1,68
|Броски в створ - Тотал 4,5
1,90
1,80
|Штрафное время - Тотал 0,5
4,40
1,17
В последних шести матчах с участием «Вашингтона» ни разу не было заброшено менее 6 шайб. У «Чикаго» на этом отрезке было три подобных игры. Верите в ТБ (6) в предстоящем матче? «1хСтавка» предлагает коэффициент 1,84 на такой исход и 1,86 - на обратный вариант.
На этой неделе Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу сезонов с 40+ шайбами в НХЛ. Капитан «Вашингтона» забил 40-й гол, открыв счет в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (6:7 ОТ). 37-летний хоккеист достиг этой отметки 13-й раз за карьеру. На счету Гретцки 12 таких сезонов. По общему количеству шайб в регулярных чемпионатах россиянин отстает от канадца на 74 гола (820 против 894).
Предположим, что в матче против «Чикаго» Овечкин забросит хотя бы одну шайбу и «Вашингтон» не проиграет в основное время. «Бетсити» заготовил для такого варианта шикарный коэффициент 2,40.
АКЦИЯ ОТ БК «БЕТСИТИ» - СТРАХОВКА ПЕРВОЙ СТАВКИ ДО 2000 РУБЛЕЙКЭШБЕК ОТ «1ХСТАВКА» - ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НОВЫМ ИГРОКАМ
Наша ставка выиграла. «Вашингтон» победил со счетом 6:1, одну из шайб забросил Овечкин.
Партнерский проект