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16 февраля 7:15ГлавнаяБонусы
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Акция от БК «Бетсити» - страховка первой ставки до 3000 рублей

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Застрахуй свою первую ставку
Валентин Васильев
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Букмекерская компания «Бетсити» дарит игрокам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» классный бонус – страховку первой ставки до 3000 рублей.

Как получить бонус?

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Для участия в акции достаточно выполнить четыре простых шага:

  1. Зарегистрироваться в мобильном приложении букмекерской конторы «Бетсити» с использованием промокода SAVE3.
  2. Пройти процедуру верификации аккаунта.
  3. Пополнить игровой счет.
  4. Заключить пари на событие с коэффициентом от 3,00.

Если первая ставка не сыграет, букмекер вернет ее номинал полностью в виде бонуса, не превышающего 3000 рублей. Однако учтите: полученный в Бетсити фрибет имеет ограниченный срок годности - 10 дней с момента начисления - и может быть использован в пари с коэффициентом не выше 3,00. 

Плюсы и минусы

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+ Бонус доступен каждому новому игроку.
+ Нет ограничений по минимальной сумме пари.
+ Фрибет не нужно отыгрывать.

- Ограниченный срок действия фрибета.

Заключение

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Если вы новичок в беттинге, почему бы не подстраховаться на случай неудачи на старте? «Бетсити» дает такую возможность. Первая ставка не зашла? Не беда. Фрибет от букмекера дает шанс на отыгрыш. Неплохой повод скачать приложение БК и зарегистрироваться в нем с промокодом.

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Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров