Акция от БК «Бетсити» - страховка первой ставки до 3000 рублей

Для участия в акции достаточно выполнить четыре простых шага:

Зарегистрироваться в мобильном приложении букмекерской конторы «Бетсити» с использованием промокода SAVE3. Пройти процедуру верификации аккаунта. Пополнить игровой счет. Заключить пари на событие с коэффициентом от 3,00.

Если первая ставка не сыграет, букмекер вернет ее номинал полностью в виде бонуса, не превышающего 3000 рублей. Однако учтите: полученный в Бетсити фрибет имеет ограниченный срок годности - 10 дней с момента начисления - и может быть использован в пари с коэффициентом не выше 3,00.