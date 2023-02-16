Акция от БК «Бетсити» - страховка первой ставки до 3000 рублей

Партнерский проект
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Букмекерская компания «Бетсити» дарит игрокам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» классный бонус – страховку первой ставки до 3000 рублей.
Для участия в акции достаточно выполнить четыре простых шага:
Если первая ставка не сыграет, букмекер вернет ее номинал полностью в виде бонуса, не превышающего 3000 рублей. Однако учтите: полученный в Бетсити фрибет имеет ограниченный срок годности - 10 дней с момента начисления - и может быть использован в пари с коэффициентом не выше 3,00.
+ Бонус доступен каждому новому игроку.
+ Нет ограничений по минимальной сумме пари.
+ Фрибет не нужно отыгрывать.
- Ограниченный срок действия фрибета.
Если вы новичок в беттинге, почему бы не подстраховаться на случай неудачи на старте? «Бетсити» дает такую возможность. Первая ставка не зашла? Не беда. Фрибет от букмекера дает шанс на отыгрыш. Неплохой повод скачать приложение БК и зарегистрироваться в нем с промокодом.
Партнерский проект