«Зенит» - ЦСКА, Суперкубок России: дата, трансляция, билеты, котировки, история

Партнерский проект
В субботу, 15 июля, состоится первый официальный матч нового сезона с участием команд РПЛ. «Зенит» и ЦСКА поспорят за OLIMPBET Суперкубок России. Встреча чемпиона с обладателем Кубка страны пройдет в Казани и начнется в 17:00 (мск).
Этот розыгрыш Суперкубка будет 21-м в истории. Турнир разыгрывается с 2003 года, а участником первого матча был как раз ЦСКА. Тогда армейцы проиграли в «Лужниках» по пенальти «Локомотиву».
Вообще «Зенит» с ЦСКА – самые успешные российские клубы в Суперкубке. Обе команды завоевывали этот трофей по семь раз. У «Локомотива» три победы, у «Рубина» – две, а однажды Суперкубок достался «Спартаку». Но и поражения у зенитовцев и армейцев были. Петербургская команда три раза проигрывала трофей, московская – четыре.
По статистике чемпион чаще получает Суперкубок, чем обладатель Кубка страны. В 10 случаях из 14 матчи выигрывали команды, бравшие золото РПЛ. А еще в шести сезонах за Суперкубок боролись чемпион и вице-чемпион России.
|Команда 1
|Счет
|Команда 2
|Год
|«Зенит»
|1:0
|ЦСКА
|2011
|«Зенит»
|0:3
|ЦСКА
|2013
|«Зенит»
|1:0
|ЦСКА
|2016
«Зенит» и ЦСКА трижды встречались в Суперкубке России. Впервые это случилось в 2011 году на стадионе «Кубань» в Краснодаре. Тогда петербуржцы были и чемпионами, и обладателями Кубка страны, а армейцы – вице-чемпионами. Фаворит победил благодаря единственному голу Алексея Ионова на 83-й минуте.
Через два года «Зенит» с ЦСКА сыграли уже на «Олимпе» в Ростове-на-Дону. Но ситуация была обратной. Армейцы вышли на матч как действующие чемпионы и обладатели Кубка России, а зенитовцы как вице-чемпионы. ЦСКА победил с крупным счетом 3:0. Кейсуке Хонда оформил дубль, еще один гол забил Сергей Игнашевич.
Последний до сегодняшнего дня матч «Зенита» с ЦСКА состоялся семь лет назад. Команды встретились в Москве на стадионе «Локомотив». Армейцы были чемпионами, зенитовцы – обладателями Кубка России. Тем не менее гости победили, а автором гола стал бразилец Жозе Маурисио.
Победитель матча «Зенит» – ЦСКА в 2023 году станет новым рекордсменом по количеству завоеванных Суперкубков. Для одной из команд это будет восьмой трофей. А вот рекорд по количеству поражений принадлежит «Локомотиву», который шесть раз уступал в матчах за Суперкубок.
Сергей Семак имеет шанс стать самым титулованным тренером в этом турнире. Пока у него три победы с «Зенитом». Столько же – у Юрия Семина с «Локомотивом». По два раза Суперкубок выигрывали Валерий Газзаев, Курбан Бердыев и Леонид Слуцкий.
Рекордсменом среди игроков может стать Игорь Акинфеев. Пока у голкипера ЦСКА и экс-защитника армейцев Игнашевича по семь побед в Суперкубке. Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков брал трофей пять раз.
Лучшие бомбардиры в истории Суперкубка – бывший нападающий ЦСКА Жо и экс-форвард «Зенита» Сердар Азмун. У бразильца с иранцем по три гола, оба забивали в двух финалах. Интересно, что Жо все свои мячи положил в ворота «Спартака», а Азмун – в ворота «Локомотива».
Встречу между «Зенитом» и ЦСКА покажет телеканал «Матч ТВ». Прямая трансляция начнется в 16:00, то есть за час до старта самой игры.
Билеты на матч Суперкубка в Казани поступили в продажу еще в конце июня. Их можно приобрести на сайте kassir.ru. Карта болельщика (Fan ID) для посещения игры не нужна.
Как сообщил официальный сайт ЦСКА, для болельщиков команды выделена трибуна D и близлежащие сектора А101 и С130 «Ак Барс Арены». В Москве купить билеты на эти сектора можно в официальном клубе болельщиков Red-Blue World (ул. 3-я Песчаная 2А, ВЭБ Арена, вход со стороны Песчаной улицы). Стоимость: 1000 рублей – нижний ярус, 900 рублей – верхний ярус.
«Зенит» на своем официальном сайте написал, что билеты на сектора активной поддержки команды могут приобрести только владельцы абонементов сезона-2023/2024 и сезона-2022/2023 (полных и на любой из кругов). Чтобы это сделать, необходимо воспользоваться ссылкой и промокодом, направленными на адрес электронной почты, к которому привязан личный кабинет на сайте tickets.fc-zenit.ru.
Шансы чемпиона России на победу оцениваются выше, чем шансы обладателя Кубка страны. Например, БК PARI предлагает поставить на победу «Зенита» в основное время с коэффициентом 1.68. Возможный выигрыш ЦСКА умножит ставку на 4.90. Ничья – на 3.95. Вероятность итогового успеха команды Сергея Семака оценивается в 1.35. На завоевание трофея командой Владимира Федотова можно поставить с коэффициентом 3.20.
Партнерский проект