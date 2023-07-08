«Зенит» - ЦСКА, Суперкубок России: дата, трансляция, билеты, котировки, история

Этот розыгрыш Суперкубка будет 21-м в истории. Турнир разыгрывается с 2003 года, а участником первого матча был как раз ЦСКА. Тогда армейцы проиграли в «Лужниках» по пенальти «Локомотиву».

Вообще «Зенит» с ЦСКА – самые успешные российские клубы в Суперкубке. Обе команды завоевывали этот трофей по семь раз. У «Локомотива» три победы, у «Рубина» – две, а однажды Суперкубок достался «Спартаку». Но и поражения у зенитовцев и армейцев были. Петербургская команда три раза проигрывала трофей, московская – четыре.

По статистике чемпион чаще получает Суперкубок, чем обладатель Кубка страны. В 10 случаях из 14 матчи выигрывали команды, бравшие золото РПЛ. А еще в шести сезонах за Суперкубок боролись чемпион и вице-чемпион России.