Клиенты PARI: «Арсенал» начнет новый год с победы над «Брентфордом»

1 января в матче 19-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» примет «Арсенал» на своем поле. Игра начнется в 20:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Арсенал» фаворитом. Поставить на победу гостей можно за 1.50, что соответствует примерно 65% вероятности. Триумф «Брентфорда» котируется за 6.00 (около 15%). Ничья оценивается в 4.70 (примерно 20%).

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1.55. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.45. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.67 В последний раз команды встречались друг с другом в марте 2024 года в рамках АПЛ. Тогда «Арсенал» победил со счетом 2:1.

Самым вероятным исходом встречи считается победа «пушкарей» с двумя разными результатами – 2:1 и 2:0. Они обе котируются за 8.50. Успех «Арсенала» со счетом 1:0 оценивается в 9.00.

«Арсенал» борется за чемпионство третий сезон подряд. Подопечные Микела Артеты находятся в тройке, но отстают от «Ливерпуля» на расстояние двух побед. Шансы «канониров» стать чемпионами оцениваются коэффициентом 4.50. «Брентфорд» располагается в начале второй десятки в таблице АПЛ. Заключить пари на его чемпионство можно за 2000.00.