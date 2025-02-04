PARI: «Локомотив» обыграет «Спартак» в третий раз в текущем сезоне КХЛ

4 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между ярославским «Локомотивом» и московским «Спартаком». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «железнодорожников». Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.02, что составляет 48% вероятности. Спрогнозировать победу красно-белых можно по коэффициенту 3.40 (или 28%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.00 (24%). Победа «Локомотива» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.58 (60%). Поставить на итоговый успех «Спартака» можно за 2.40 (40%).

Клиенты PARI верят в успех ярославской команды. На победу «Локо» приходится около 82% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 12% сделано в пользу красно-белых, еще приблизительно 6% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов при этом соотношение 94% на 6% в пользу «железнодорожников».

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.25, в овертайме — за 5.50, по буллитам — за 7.30. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 7.50. Если москвичи будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 6.60.

«Локо» и «Спартак» уже встречались в текущем сезоне три раза. Дважды сильнее оказывались «железнодорожники» — 2:0, 5:4. Одну победу одержали спартаковцы — 4:2. Аналитики PARI считают, что четвертое противостояние этих клубов в текущем сезоне КХЛ получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.65. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.25.

Также аналитики PARI считают, что счет откроют игроки ярославской команды. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.75. Дебютный гол встречи в исполнении хоккеистов «Спартака» котируется за 2.05.

При этом самым результативным периодом в игре может стать третья двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.30. При этом котировки на второй период такие же — 3.35. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.20.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 178 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий, включив в него ставку на то, что «Локо» и «Спартак» на двоих забросят минимум четыре шайбы. Общий коэффициент экспресса — 1.50.

«Локомотив» одержал 39 побед и потерпел 13 поражений в текущем сезоне. «Железнодорожники» лидируют в Западной конференции КХЛ. Статистика «Спартака» скромнее: 29 побед и 21 поражение. Москвичи идут на пятом месте в той же зоне.

Если хоккеисты «Локо» станут обладателями Кубка Гагарина, сыграет ставка за 4.50. Ярославцы — фавориты в борьбе за чемпионство. Победа «Спартака» в Кубке котируется за 9.00. Шансы клуба добиться триумфа ниже, чем у СКА (6.50), «Трактора» (6.50) и ЦСКА (8.00). Вероятность того, что красно-белые станут лучшим клубом Западной конференции, оценили в 18.00. Победа «Локомотива» на Западе котируется за 1.05.