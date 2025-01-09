PARI: «Монако» реабилитируется за поражение от «Барсы» в первом круге Евролиги

9 января в 20-м туре регулярного сезона баскетбольной Евролиги «Монако» встретится с «Барселоной». Игра начнется в 21:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Аналитики считают «Монако» фаворитом. Поставить на победу хозяев можно за 1.40, что соответствует примерно 68% вероятности. Триумф «Барселоны» котируется за 2.95 (около 32%).

Клиенты PARI также больше верят в победу «монегасков». На победу «Монако» приходится около 77% от общего оборота пари на исход встречи.

По оценкам экспертов, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что соперники на двоих наберут как минимум 170 очков, можно с коэффициентом 1.77. Противоположный вариант — тотал меньше 169.5 — котируется за 1.94. В последний раз команды встречались в октябре 2024 года в рамках Евролиги. Тогда «Барселона» победила со счетом 86:71.

Если первая половина завершится победой «Монако», сыграет ставка с коэффициентом 1.50. Самым маловероятным результатом по итогам двух первых четвертей встречи аналитики PARI считают ничью. Она котируется за 15.00. Победа «Барселоны» в первые 20 минут матча оценивается в 3.00.

«Монако» занимает второе место в таблице Евролиги. У монегасков 13 побед при шести поражениях. Команда считается одним из главных претендентов на победу в турнире. Поставить на триумф «Монако» в нынешнем розыгрыше Евролиги можно с коэффициентом 7.00. «Барселона» находится в середине таблицы — на 11-м месте. Тем не менее у экспертов практически нет сомнений, что «Барса» выйдет в плей-офф. Это событие котируется за 1.60.