Клиенты PARI уверены в победе «Реала» над «Мальоркой» в полуфинальном матче Суперкубка Испании

9 января «Реал» и «Мальорка» встретятся в полуфинальном матче за Суперкубок Испании. Поединок пройдет в Джидде и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают фаворитом команду Карло Анчелотти. Коэффициент на успех «Реала» в основное время — 1.37, что соответствует примерно 71% вероятности. Поставить на то, что выиграет «Мальорка», можно за 8.50 (около 11%). Ничья по итогам 90 минут котируется за 5.50 (приблизительно 18%).

На победу «Королевского клуба» с учетом возможных овертайма и серии пенальти предлагают коэффициент 1.20 (примерно 78% вероятности). Сделать ставку на успех «островитян» можно за 4.50 (около 22%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе «Реала». На победу клуба из Мадрида приходится около 99% от общего объема ставок на исход основного времени матча. На рынке прохода в финал с учетом овертайма и серии пенальти соотношение 98% на 2% в пользу подопечных Карло Анчелотти.

Букмекеры считают, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.60. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.35.



Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии вряд ли смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Реал», и «Мальорка», сыграет коэффициент 1.90. Обратный исход идет за 1.85. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.65.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет основного времени матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — победа «сливочных» 2:0 за 7.00. На то, что счет в матче откроет «Реал», можно поставить за 1.32. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении клуба с Балеарских островов составляют 3.60.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 251 300 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий с общим коэффициентом 3.66 и включил в него пари на гол «Мальорки». Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.70. В случае успеха чистый выигрыш составит 668 458 рублей.

«Реал» — действующий обладатель Суперкубка Испании. Год назад мадридцы разгромили в финале «Барселону» со счетом 4:1. Команда Карло Анчелотти идет на первом месте и в текущем чемпионате страны, опережая «Атлетико» на два очка. «Королевский клуб» имеет победную серию из четырех матчей во всех турнирах. Шансы столичной команды выиграть Суперкубок аналитики оценили котировкой 2.38.

«Мальорка» идет на шестой позиции в чемпионате Испании. Перед матчем с «Реалом» команда Хагобы Аррасате потерпела разгромное поражение в Кубке Короля от клуба низшего дивизона — «Понтеведры» (0:3). Вероятность того, что клуб с Балеарских островов выиграет Суперкубок Испании, аналитики оценили в 25.00.