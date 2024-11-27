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27 ноября 21:09ГлавнаяНовости

Первый этап Кубка России по биатлону 2024/25: расписание, коэффициенты, прямые трансляции

Еще один большой турнир примет Югра
Руслан Ипполитов
Источник: СБР
Источник: СБР

В пятницу, 29 ноября, стартует новый сезон Кубка России по биатлону. Первый этап примет Центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко в Ханты-Мансийске. На прошлой неделе там же прошел второй этап Кубка Содружества.

Расписание

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График первого этапа Кубка России по биатлону выглядит так (московское время):

Пятница, 29 ноября

Мужской спринт (10 км) — 09:00

Женский спринт (7,5 км) — 12:00;

Суббота, 30 ноября 

Одиночная смешанная эстафета (1Ж х 6 км + 1М х 7,5 км) — 10:00;

Воскресенье, 1 декабря

Смешанная эстафета (2Ж х 6 км + 2М х 7,5 км) — 10:00.

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Общий зачет Кубка России

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Ниже представлены пять лучших биатлонистов в мужском и женском рейтингах по итогам прошлого сезона

Мужчины

  1. Эдуард Латыпов (Башкортостан) — 430 очков
  2. Антон Бабиков (Башкортостан) — 362
  3. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 341
  4. Александр Логинов (Тюменская область) — 338
  5. Евгений Сидоров (Красноярский край / Ленинградская область) — 331

Все о стрельбе биатлонистов на Кубке мира.

Женщины

  1. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 442 очка
  2. Виктория Сливко (Тюменская область) — 356
  3. Елизавета Каплина (ХМАО) — 348
  4. Тамара Дербушева (Свердловская область) — 345
  5. Анастасия Гореева (Московская область) — 341

Коэффициенты букмекеров

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Мы обновим информацию, когда букмекерские компании опубликуют линии на соревнования.

Прямые трансляции, где смотреть

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В полном объеме гонки первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске можно смотреть на федеральном телеканале «Матч ТВ» и в сообществе Союза биатлонистов России в VK.

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