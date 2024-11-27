Первый этап Кубка России по биатлону 2024/25: расписание, коэффициенты, прямые трансляции

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В пятницу, 29 ноября, стартует новый сезон Кубка России по биатлону. Первый этап примет Центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко в Ханты-Мансийске. На прошлой неделе там же прошел второй этап Кубка Содружества.
График первого этапа Кубка России по биатлону выглядит так (московское время):
Пятница, 29 ноября
Мужской спринт (10 км) — 09:00
Женский спринт (7,5 км) — 12:00;
Суббота, 30 ноября
Одиночная смешанная эстафета (1Ж х 6 км + 1М х 7,5 км) — 10:00;
Воскресенье, 1 декабря
Смешанная эстафета (2Ж х 6 км + 2М х 7,5 км) — 10:00.
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Ниже представлены пять лучших биатлонистов в мужском и женском рейтингах по итогам прошлого сезона
Мужчины
Все о стрельбе биатлонистов на Кубке мира.
Женщины
Мы обновим информацию, когда букмекерские компании опубликуют линии на соревнования.
В полном объеме гонки первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске можно смотреть на федеральном телеканале «Матч ТВ» и в сообществе Союза биатлонистов России в VK.
Партнерский проект