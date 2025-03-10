Клиенты PARI: «Локомотив» в четвертый раз в текущем сезоне КХЛ победит «Северсталь»

10 марта состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между ярославским «Локомотивом» и «Северсталью» из Череповца. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «железнодорожников». Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 1.60, что составляет 60% вероятности. Спрогнозировать победу череповчан можно по коэффициенту 5.00 (или 19%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.70 (21%). Победа «Локомотива» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.33 (71%). Поставить на итоговый успех «Северсталя» можно за 3.30 (29%).

Клиенты PARI верят в успех ярославской команды. На победу «Локо» приходится около 96% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 2% сделано в пользу череповчан, еще приблизительно 2% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов при этом соотношение 98% на 2% в пользу «железнодорожников».

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.19, в овертайме — за 6.20, по буллитам — за 8.00. Поставить на сухую победу хозяев площадки можно за 5.40. Если череповчане будут проигрывать по ходу матча и в итоге одолеют соперника, сыграет ставка за 8.50.

«Северсталь» и «Локо» трижды встречались в этом сезоне, и все разы сильнее оказывались «железнодорожники» — 4:1, 5:1, 5:0. Аналитики PARI считают, что четвертое противостояние этих клубов в текущем сезоне КХЛ получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.70. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.15.

Также аналитики PARI считают, что счет откроют игроки команды из Ярославля. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.55. Дебютный гол встречи в исполнении хоккеистов «Северсталя» котируется за 2.40.

При этом самым результативным периодом в игре может стать вторая двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.30. Котировки на третий период — 3.50. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.20.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 513 769 рублей. Один из клиентов сделал ставку на три события, в том числе на то, что «Северсталь» и «Локомотив» забросят пять и более шайб по котировке 1.98. Общий коэффициент экспресса — 8.20.

«Локомотив» одержал 45 побед и потерпел 18 поражений в текущем сезоне. Ярославцы идут на первом месте в Западной конференции КХЛ. Статистика «Северсталя» скромнее: 37 побед и 25 поражений. Череповчане занимают шестое место в той же зоне.

Если хоккеисты «Локо» станут обладателями Кубка Гагарина, сыграет ставка за 4.00. Ярославцы — главные фавориты в борьбе за чемпионство. Триумф «Северсталя» котируется за 30.00.