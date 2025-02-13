Клиенты PARI: «Динамо» во второй раз в сезоне КХЛ переиграет «Спартак»

13 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между московскими «Динамо» и «Спартаком». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на столичное дерби.

Букмекеры считают, что у бело-голубых чуть больше шансов одержать победу. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.35, что составляет 41% вероятности. Спрогнозировать триумф спартаковцев можно по коэффициенту 2.80 (или 35%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.05 (24%). Победа «Динамо» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.78 (54%). Поставить на итоговый успех «Спартака» можно за 2.05 (46%).

Клиенты PARI верят в успех хозяев арены. На победу «Динамо» приходится около 52% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 29% сделано в пользу красно-белых, еще приблизительно 19% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов при этом соотношение 66% на 34% в пользу бело-голубых.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.25, в овертайме — за 5.50, по буллитам — за 7.30. Заключить пари на сухую победу хозяев площадки можно за 10.00. Если красно-белые будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.80.



«Динамо» и «Спартак» встречались в этом сезоне дважды. В первой игре победу одержали красно-белые — 4:2, а после реванш взяли динамовцы — 5:0. Аналитики PARI считают, что третье противостояние этих клубов в текущем сезоне КХЛ получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее шести шайб, можно за 1.80. Противоположный вариант (тотал меньше 5.5) котируется за 2.00.

Также аналитики PARI считают, что счет откроют игроки «Динамо». Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.83. Дебютный гол встречи в исполнении хоккеистов «Спартака» котируется за 1.95.

При этом самым результативным периодом в игре может стать третья двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.10. Котировки на второй период — 3.30. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.30.

Один из клиентов поставил 100 000 рублей на то, что команды забьют на двоих больше четырех голов, по коэффициенту 1.23 в составе экспресса из двух событий. Суммарный коэффициент купона составил 1.60.

«Динамо» одержало 33 победы и потерпело 20 поражений в текущем сезоне. Бело-голубые занимают второе место в Западной конференции КХЛ. Статистика «Спартака» скромнее: 30 побед и 22 поражения. Красно-белые идут на пятом месте в той же зоне.

Если хоккеисты «Спартака» станут обладателями Кубка Гагарина, сыграет ставка за 9.00. Красно-белые — пятые в списке фаворитов в борьбе за чемпионство после «Локомотива» (4.50), СКА (6.50), «Трактора» (6.50) и ЦСКА (8.00). Победа «Динамо» в Кубке котируется за 10.00. Вероятность того, что «Спартак» станет лучшим клубом Западной конференции, оценили в 15.00. Победа «Динамо» на Западе котируется за 20.00.