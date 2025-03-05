Ничьи в 19-м туре РПЛ принесли клиентам PARI многомиллионные выигрыши

Российская Премьер-лига вернулась после зимней паузы — с 28 февраля по 2 марта прошли матчи 19-го тура. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах минувших выходных.

Главным событием тура стал матч «Зенита» с ЦСКА, который прошел на домашней арене сине-бело-голубых. Если предыдущая встреча команд в Зимнем Кубке РПЛ была результативной, то в этот раз соперники обошлись без голов, покинув поле при счете 0:0.

Подопечные Сергея Семака не побеждают уже три тура подряд, что ставит под вопрос их лидерство в турнирной таблице. Пока что им удалось удержаться на первой строчке благодаря дополнительным показателям, но в спину дышит опасный конкурент в лице «Спартака». В прошедший уик-энд красно-белые продлили свой винстрик в национальном чемпионате до семи побед, обыграв «Оренбург» со счетом 2:0. И «Зенит», и «Спартак» имеют по 40 очков, при этом москвичи уступают всего на один гол в разнице мячей.

Замыкает тройку лидеров «Краснодар», который также имеет в своем активе 40 очков. Тем не менее «быки» показывают не лучшие результаты — после долгой победной серии у краснодарцев началась черная полоса, которая длится уже пять туров. В минувшую субботу команда поделила очки с «Крыльями Советов» при счете 1:1.

В целом половина матчей в прошедшем туре завершилась с равным счетом. Помимо указанных выше встреч победитель не определился в матчах «Динамо» Махачкала — «Локомотив» (1:1) и «Ростов» — «Динамо» Москва (1:1).