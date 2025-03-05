Ничьи в 19-м туре РПЛ принесли клиентам PARI многомиллионные выигрыши

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Российская Премьер-лига вернулась после зимней паузы — с 28 февраля по 2 марта прошли матчи 19-го тура. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах минувших выходных.
Главным событием тура стал матч «Зенита» с ЦСКА, который прошел на домашней арене сине-бело-голубых. Если предыдущая встреча команд в Зимнем Кубке РПЛ была результативной, то в этот раз соперники обошлись без голов, покинув поле при счете 0:0.
Подопечные Сергея Семака не побеждают уже три тура подряд, что ставит под вопрос их лидерство в турнирной таблице. Пока что им удалось удержаться на первой строчке благодаря дополнительным показателям, но в спину дышит опасный конкурент в лице «Спартака». В прошедший уик-энд красно-белые продлили свой винстрик в национальном чемпионате до семи побед, обыграв «Оренбург» со счетом 2:0. И «Зенит», и «Спартак» имеют по 40 очков, при этом москвичи уступают всего на один гол в разнице мячей.
Замыкает тройку лидеров «Краснодар», который также имеет в своем активе 40 очков. Тем не менее «быки» показывают не лучшие результаты — после долгой победной серии у краснодарцев началась черная полоса, которая длится уже пять туров. В минувшую субботу команда поделила очки с «Крыльями Советов» при счете 1:1.
В целом половина матчей в прошедшем туре завершилась с равным счетом. Помимо указанных выше встреч победитель не определился в матчах «Динамо» Махачкала — «Локомотив» (1:1) и «Ростов» — «Динамо» Москва (1:1).
Больше всего ставок в денежном выражении пришлось на матчи «Зенит» — ЦСКА и «Динамо» Махачкала — «Локомотив». На эти встречи пришлось больше 18% от общего оборота пари на 19-й тур РПЛ. Кроме того, клиенты PARI активно ставили на матч «Краснодара» с «Крыльями Советов». Меньше всего игроки заключали пари на матчи «Пари НН» — «Акрон» (2:1), «Химки» — «Факел» (1:0) и «Ахмат» — «Рубин» (2:1).
Наиболее прибыльными для PARI оказались именно матчи «Зенит» — ЦСКА и «Краснодар» — «Крылья Советов». Игроки в основном ставили на победу хозяев, которые считались фаворитами. Кроме того, компания зафиксировала хороший результат по итогам приема ставок на встречу «Химок» с «Факелом». Эти команды поделили очки в трех предыдущих очных противостояниях, однако в этот раз красно-черные оказались сильнее.
А вот клиентам PARI удалось наиболее успешно спрогнозировать развитие событий в матчах «Ахмат» — «Рубин», «Ростов» — «Динамо», «Пари НН» — «Акрон».
Крупнейший выигрыш по ставкам на матчи минувшего тура достиг 7 000 000 рублей. Один из игроков поставил 2 000 000 рублей на ничью в матче «Динамо» Махачкала — «Локомотив» по коэффициенту 3.50. Ставка была не самой очевидной — «железнодорожники» считались фаворитами и побеждали махачкалинцев в обеих прошлых встречах. Тем не менее в этот раз москвичам едва удалось избежать поражения. Пропустив гол на девятой минуте игры, они смогли сравнять счет лишь под конец матча, что позволило им разделить очки.
Другому клиенту удалось выиграть 6 900 000 рублей, поставив 2 000 000 рублей на ничью в матче «Зенит» — ЦСКА. Ставка была принята с коэффициентом 3.45. Этот выбор был более логичным — соперники сыграли вничью в пяти из десяти последних встреч. Игра в 19-м туре продлила этот тренд. По итогам матча, к радости игрока, ни одной из команд не удалось открыть счет.
Третий по величине выигрыш пришелся на матч «Ростов» — «Динамо» и составил 3 900 000 рублей. И снова победным исходом оказалась ничья — один из клиентов поставил на нее 1 300 000 рублей по коэффициенту 3.00. В отличие от двух предыдущих ставок, эта была сделана в лайве при счете 0:0.
Увы, не все крупные ставки игроков оказались успешными. Одного из клиентов подвел «Краснодар» в матче с «Крыльями Советов». Он поставил 4 000 000 рублей на победу «быков», но по итогу фаворит смог избежать поражения лишь благодаря автоголу противника.
«Зенит» продолжает оставаться фаворитом РПЛ, но в свете очередной неудачи петербуржцев котировки на его победу продолжают расти, увеличившись с 2.00 до 2.20.
А вот винстрик «Спартака» уже дает свои плоды — после седьмой по счету победы аналитики PARI всерьез допускают, что москвичи могут обойти подопечных Семака в чемпионской гонке. В преддверии 19-го тура ставки на победу красно-белых в этом сезоне принимались по коэффициенту 9.00, однако сейчас он обрушился до 3.00. Тем временем коэффициент на чемпионство «Краснодара» вырос с 3.75 до 4.50.
Без изменений остались котировки на победу московского «Динамо», «Локомотива» и ЦСКА, которые составляют 25.00, 50.00 и 100.00 соответственно.
20-й тур РПЛ состоится 7-9 марта. Лидеры чемпионата в этом туре проведут гостевые матчи. «Зенит» отправится в Воронеж в гости к «Факелу», «Спартак» — в Казань к «Рубину», а «Краснодар» пожалует в Нижний Новгород на встречу с «Пари НН».
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