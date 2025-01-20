Клиенты PARI: «Спартак» выйдет вперед по победам в личных встречах с «Торпедо» в текущем сезоне КХЛ

20 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между нижегородским «Торпедо» и московским «Спартаком». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают небольшим фаворитом предстоящего матча красно-белых. Коэффициент на успех гостей площадки в основное время игры — 2.25, что составляет 43% вероятности. Спрогнозировать победу нижегородцев можно по коэффициенту 2.80 (или 34%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.20 (23%). Победа «Спартака» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.75 (54%). Поставить на итоговый успех «Торпедо» можно за 2.08 (46%).

Клиенты PARI чуть больше верят в успех спартаковцев в основное время матча. На победу команды Алексея Жамнова приходится около 59% от общего оборота ставок этого рынка. Примерно 33% сделано на триумф «Торпедо», еще приблизительно 8% — на ничью. На рынке победы в матче с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 75% на 25% в пользу красно-белых.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.23, в овертайме — за 5.70, по буллитам — за 7.60. Если говорить о ставках на точный счет, наиболее вероятный итоговый исход — ничья 2:2 или 3:3 по коэффициенту 11.00. Заключить пари на сухую победу москвичей можно за 10.00. Если нижегородцы будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.60.

«Торпедо» и «Спартак» встречались в этом сезоне дважды. Первый матч остался за красно-белыми (4:2), а во втором реванш взяли «автозаводцы» (6:0). Аналитики PARI считают, что третье противостояние этих клубов в текущем сезоне КХЛ получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.40. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.90.

Также аналитики PARI считают, что счет откроют игроки московской команды. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.82. Дебютный гол встречи в исполнении хоккеистов «Торпедо» котируется за 1.95.

При этом самым результативным периодом в игре может стать третья двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.10. Котировки на второй период — 3.30. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.40.

«Спартак» одержал 27 побед и потерпел 18 поражений в текущем сезоне. Красно-белые занимают четвертое место в Западной конференции КХЛ. Статистика «Торпедо» скромнее: 20 побед и 25 поражений. Нижегородцы идут на восьмом месте на Западе.

Если хоккеисты «Спартака» станут обладателями Кубка Гагарина, сыграет ставка за 10.00. Красно-белые — пятые в списке фаворитов в борьбе за чемпионство после «Локомотива» (4.00), СКА (6.50), «Трактора» (6.50) и ЦСКА (7.00). Победа «Торпедо» в Кубке котируется за 40.00. Шансы москвичей и нижегородцев стать лучшим клубом Западной конференции по итогам регулярки оцениваются коэффициентами 12.00 и 100.00.