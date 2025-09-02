Матч «Спартак» — «Сочи» стал самым удачным событием для клиентов PARI по итогам 7-го тура РПЛ

30–31 августа состоялись матчи седьмого тура РПЛ в сезоне 2025/26. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах минувших выходных.

Главным событием седьмого тура РПЛ стала встреча «Краснодара» с ЦСКА. «Быкам» было сложно играть на территории «армейцев» — гости сильно уступали во владении мячом и количестве моментов, пропустив гол уже в середине первого тайма. Тем не менее Джон Кордоба сумел спасти свою команду от поражения, сравняв счет прямо перед перерывом.

В итоге матч завершился со счетом 1:1, а «Краснодар» сумел удержаться на первой строчке в турнирной таблице. ЦСКА разместился на втором месте, отставая от лидера всего на одно очко.

Третье место занимает «Балтика», которая победила «Акрон» на выезде (2:0). А вот «Локомотив» опять сыграл вничью — на этот раз с «Крыльями Советов» (2:2). Тем не менее успехи стартовых матчей все еще позволяют «железнодорожникам» удерживаться на четвертом месте, уступая «Балтике» и ЦСКА лишь по разнице мячей.

«Зенит» постепенно набирает ход, победив «Пари НН» (2:0). Одержав вторую победу подряд после серии неудач, петербуржцы смогли подняться на пятую строчку. Следом идет «Спартак», который едва не разделил очки с «Сочи», но все же смог вырвать победу в добавленное время (2:1).