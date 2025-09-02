Матч «Спартак» — «Сочи» стал самым удачным событием для клиентов PARI по итогам 7-го тура РПЛ

Партнерский проект
30–31 августа состоялись матчи седьмого тура РПЛ в сезоне 2025/26. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах минувших выходных.
Главным событием седьмого тура РПЛ стала встреча «Краснодара» с ЦСКА. «Быкам» было сложно играть на территории «армейцев» — гости сильно уступали во владении мячом и количестве моментов, пропустив гол уже в середине первого тайма. Тем не менее Джон Кордоба сумел спасти свою команду от поражения, сравняв счет прямо перед перерывом.
В итоге матч завершился со счетом 1:1, а «Краснодар» сумел удержаться на первой строчке в турнирной таблице. ЦСКА разместился на втором месте, отставая от лидера всего на одно очко.
Третье место занимает «Балтика», которая победила «Акрон» на выезде (2:0). А вот «Локомотив» опять сыграл вничью — на этот раз с «Крыльями Советов» (2:2). Тем не менее успехи стартовых матчей все еще позволяют «железнодорожникам» удерживаться на четвертом месте, уступая «Балтике» и ЦСКА лишь по разнице мячей.
«Зенит» постепенно набирает ход, победив «Пари НН» (2:0). Одержав вторую победу подряд после серии неудач, петербуржцы смогли подняться на пятую строчку. Следом идет «Спартак», который едва не разделил очки с «Сочи», но все же смог вырвать победу в добавленное время (2:1).
Больше всего ставок в денежном выражении PARI приняла на матч «Спартак» — «Сочи», на который пришлось почти 19% от общего оборота ставок на события седьмого тура. Почти столько же (18%) было сделано на матч «Зенита» с «Пари НН». На третьем месте по обороту разместился матч ЦСКА — «Краснодар» с долей в 17%.
Меньше всего ставок в денежном выражении компания приняла на матчи «Оренбург» — «Рубин» (2:2), «Акрон» — «Балтика» и «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва (1:0).
Наиболее удачным для PARI оказался именно матч в Махачкале. Несмотря на низкий оборот, на эту игру пришлось более 32% от общей прибыли PARI по итогам приема ставок на матчи седьмого тура. На втором месте по прибыли оказался матч ЦСКА — «Краснодар» (17%), а на третьем — «Локомотив» — «Крылья Советов» (11%).
Удачно для игроков сложились только матчи «Ростов» — «Ахмат» (1:1), «Оренбург» — «Рубин» и особенно «Спартак» — «Сочи». Результаты этих встреч были такими, как и ожидали клиенты.
Крупнейший выигрыш по ставкам на матчи седьмого тура достался игроку, который поставил 1 580 000 рублей на победу «Балтики» над «Акроном». Ставка была сделана за пару часов до начала встречи по коэффициенту 2.25. Хотя калининградцы играли на выезде, им удалось открыть счет уже на второй минуте игры, а затем развить успех в конце первого тайма. Выплата игроку составила 3 555 000 рублей.
Еще один игрок поставил 640 000 рублей на ничью в матче ЦСКА — «Краснодар» по коэффициенту 3.35. Пари было довольно рискованным, но в итоге полностью оправдалось, принеся клиенту выплату в размере 2 144 000 рублей.
Впервые за несколько туров коэффициент на чемпионство «Зенита» показал снижение — с 3.10 до 2.60. А вот коэффициент на победу «Краснодара» вырос с 3.25 до 4.00.
Котировки на чемпионство ЦСКА остались без изменений. Как и неделю назад, такой результат РПЛ оценивается коэффициентом 5.00. Следом идет «Спартак», коэффициент на победу которого снизился с 13.00 до 9.00. Замыкает пятерку фаворитов «Локомотив» с коэффициентом 12.00. Ранее победа «железнодорожников» в текущем сезоне котировалась за 10.00.
Коэффициент на чемпионство «Динамо» увеличился с 17.00 до 20.00. А вот ставки на победу «Балтики» по-прежнему принимаются за 50.00, несмотря на успех в Тольятти.
Восьмой тур РПЛ пройдет с 12 по 14 сентября. Главным событием тура станет московское дерби между «Динамо» и «Спартаком», которое состоится 13 сентября на «ВТБ Арене». «Балтике» же предстоит самое серьезное испытание с момента перехода в высшую лигу — 14 сентября калининградцы примут «Зенит».