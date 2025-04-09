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18 апреля 10:01ГлавнаяНовости

PARI: «Ак Барс» в третий раз обыграет «Динамо» и приблизится к полуфиналу Кубка Гагарина

Если бело-голубые будут уступать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.80
Валентин Васильев

18 апреля состоится четвертый матч 1/4 финала Кубка Гагарина между казанским «Ак Барсом» и московским «Динамо». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают, что в предстоящем матче не будет фаворита, но символическое предпочтение отдают казанцам. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.45, что составляет 39% вероятности. Спрогнозировать победу москвичей можно по коэффициенту 2.65 (или 36%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.00 (24%). Победа «Ак Барса» с учетом овертайма котируется за 1.85 (51%). Поставить на итоговый успех «Динамо» можно за 1.95 (49%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Казани. На победу «Ак Барса» приходится около 65% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 26% сделано в пользу москвичей, еще приблизительно 9% — на ничью. На рынке победы с учетом возможного овертайма соотношение 67% на 33% в пользу команды из столицы Татарстана.

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Аналитики считают проход «Ак Барса» в следующую стадию турнира более вероятным. Если казанский клуб окажется в полуфинале, сыграет ставка за 1.50 (63%). Проход «Динамо» котируется перед четвертым матчем за 2.60 (37%).

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.25. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 8.50. Если бело-голубые будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.80.

Предыдущая игра 1/4 финала между «Динамо» и «Ак Барсом» в регулярном чемпионате завершилась со счетом 3:1 в пользу москвичей. Аналитики PARI считают, что четвертое противостояние этих команд в серии плей-офф получится более результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.70. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.15.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 101 800 рублей. Один из клиентов собрал экспресс из двух событий и включил в него прогноз на победу «Ак Барса», по котировке 2.45. Общий коэффициент — 5.51

«Динамо» завершило регулярный чемпионат на втором месте в Западной конференции, а в 1/8 финала прошло СКА (4:2). «Ак Барс» остановился на пятом месте в зоне Востока, а в первом раунде плей-офф выбил из розыгрыша Кубка Гагарина «Автомобилист» (4:3). Москвичи и казанцы встречались в текущем сезоне регулярного чемпионата дважды, и оба раза сильнее оказывалась команда из Татарстана. Счет серии в плей-офф пока в пользу «Ак Барса» — 2:1.

Если хоккеисты «Ак Барса» станут обладателями Кубка Гагарина, сыграет ставка за 8.00. Чемпионство «Динамо» котируется за 11.00.

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