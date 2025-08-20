«Только с годами ты понимаешь, какую трудную профессию выбрал». Игорь Акинфеев стал гостем подкаста «PARI c Ларионовым»

Букмекерская компания PARI и Игорь Ларионов выпустили очередной эпизод подкаста «PARI с Ларионовым» на платформе «Кинопоиск». Новым гостем стал знаменитый вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Это первый выпуск с героем, который не связан с хоккеем. Видеоанонс доступен по ссылке.



Акинфеев — шестикратный чемпион России, восьмикратный обладатель Кубка страны. Всю клубную карьеру он проводит с ЦСКА, вместе с армейским клубом выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. Кроме того, в сборной России голкипер стал бронзовым призером Евро-2008.

«Человек, который установил высокие стандарты игры. Человек, который по-прежнему является лидером команды ЦСКА. Человек, который ставит перед собой высокие цели», — представил своего гостя Игорь Ларионов.

В ходе беседы Профессор попросил гостя рассказать о сложности игры вратарем.



«Только с годами ты понимаешь, какую трудную профессию выбрал. И все, что происходит в этой профессии, наверное, помогает проходить все невзгоды, обидные голы. И взлеты, и падения», — отметил Акинфеев.

Вратарь ЦСКА также рассказал, как корил себя за ошибку в матче с Южной Кореей на ЧМ-2014.

«Знаменитый матч с Кореей, после которого я не выходил из номера. По одной простой причине — боялся смотреть ребятам в глаза. Зная, что мы далеко-далеко от нашей родины играем в футбол, и зная, что много миллионов телезрителей смотрели этот матч. Я боялся смотреть ребятам в глаза, хотя понимал, что я такой же, как они. Каждый может ошибиться. Но совесть моя сыграла в том плане, что я начал копаться в себе.

Потом я на самом деле очень сожалел. Потому что я стал каким-то короедом в своей голове и начал себя просто сжирать после каких-то моментов, в которых я совершал ошибку, пропускал нелепый гол. Поэтому, наверное, если вернуть время обратно, я бы так не сделал», — признался вратарь.