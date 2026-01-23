Ведомости
Team Spirit — фаворит в матче против PARIVISION в четвертьфинале BLAST Bounty Winter 2026 по CS2

Расклады аналитиков PARI перед игрой
Валентин Васильев

23 января пройдут заключительные четвертьфиналы BLAST Bounty Winter 2026 по CS. В одном из них зрителей ждет СНГ-дерби, в котором сойдутся PARIVISION и Team Spirit. Победитель матча пройдет в следующий раунд, а проигравший покинет ивент. Серия в формате best-of-3 начнется в 21:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч. 

По оценкам аналитиков, фаворитом поединка будет Team Spirit, которая в отборочном этапе выиграла оба своих матча со счетом 2:0. Поставить на победу состава donk в четвертьфинале можно с котировкой 1.26. На точный счет 2:0 в пользу Spirit аналитики дают котировку 1.87. Коэффициент на состав donk с форой по раундам (-7.5) составляет 1.87, а с форой (-10.5) — 2.90. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается коэффициентом 2.15. Обратный результат идет за 1.62.

PARIVISION также начала сезон с двух сухих побед — над Astralis и ENCE. Поставить на то, что zweih обыграет свою бывшую команду, можно с котировкой 3.90. Коэффициент на PARIVISION с форой по картам (+1.5) составляет 1.83, а с форой (-1.5) — 7.70. Ставка на индивидуальный тотал раундов состава Jame в серии больше 22.5 доступна за 1.87. Вероятность того, что в матче будет больше 48.5 раундов, оценивается котировкой 1.95.     

Клиенты PARI убеждены в успехе состава donk. На победу Spirit приходится более 95% от общего оборота пари на исход встречи. 

Самая крупная ставка на матч — 122 696 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из двух событий, включив в него ставку на победу Team Spirit за 1.26. Общий коэффициент экспресса составил 1.79

Финальная стадия BLAST Bounty Winter 2026 проходит с 22 по 25 января на Мальте. Ранее в полуфиналы уже прошли Team Falcons и FURIA Esports. 

Новое