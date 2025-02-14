Клиенты PARI: Александрова победит Анисимову и выйдет в финал Qatar Open 2025

14 февраля Екатерина Александрова сыграет с Амандой Анисимовой в полуфинале Открытого чемпионата Катара по теннису 2025. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперниц и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фавориткой Екатерину Александрову. Ставки на победу россиянки принимаются по коэффициенту 1.77, что соответствует 55% вероятности. Поставить на успех Аманды Анисимовой можно за 2.15, вероятность ее выхода в финал составляет примерно 45%. Заключить пари на то, что Александрова выиграет первый сет, можно с коэффициентом 1.80, аналогичная ставка на Анисимову доступна за 2.07.

Клиенты PARI уверены в победе российской спортсменки. 96% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу Александровой.

Один из клиентов поставил 100 000 рублей на победу россиянки по коэффициенту 1.72 в составе экспресса из семи событий. Суммарный коэффициент купона составил 29.02.

По оценкам аналитиков, соперницы сыграют как минимум 22 гейма. Поставить на тотал больше 21.5 можно с коэффициентом 1.83, а на тотал меньше 21.5 — с коэффициентом 1.98.



Наиболее вероятным исходом встречи считается победа Александровой со счетом 2:0. Поставить на этот результат можно с коэффициентом 2.75. Если же россиянка победит со счетом 2:1, сыграет ставка за 4.10. Успех Анисимовой со счетом 2:0 котируется за 3.50, а со счетом 2:1 — за 4.70.

В линии PARI есть и другие интересные ставки на предстоящую встречу. К примеру, с коэффициентом 2.90 можно заключить пари на то, что в матче будет тай-брейк.

Екатерина Александрова дважды встречалась с Амандой Анисимовой. Любопытно, но их первая встреча прошла именно на Qatar Open — в 2020 году американка обыграла россиянку в первом раунде этого турнира со счетом 6:3, 7:6(4). Спустя два года спортсменки встретились в четвертьфинале Mutua Madrid Open. В этом матче Екатерина смогла отыграться за поражение, одержав уверенную победу со счетом 6:4, 6:3.

На пути к полуфиналу Александрова обыграла таких грозных соперниц как Эмма Радукану, Арина Соболенко, Элисе Мертенс и Джессика Пегула. Отдельно стоит отметить, что россиянка, проиграв Пегуле первый счет со счетом 4:6, взяли два других сета с одинаковым разгромным счетом 6:1. В свою очередь, Аманда Анисимова прошла Викторию Азаренко, Паулу Бадосу, Лейлу Фернандес и Марту Костюк.