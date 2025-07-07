Клиенты PARI ждут победы Александровой над Бенчич на Уимблдоне

7 июля Екатерина Александрова сыграет с Белиндой Бенчич в 1/8 финала Уимблдонского турнира. Игра пройдет на корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящий поединок.

Аналитики PARI считают, что россиянка имеет больше шансов на успех. Ставки на победу Екатерины Александровой принимаются по коэффициенту 1.50, что соответствует 65% вероятности. Заключить пари на успех Белинды Бенчич можно за 2.60, вероятность ее триумфа составляет примерно 35%.

Практически все клиенты PARI ставят на российскую спортсменку. 94% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу Александровой. Самая крупная ставка на предстоящую игру сделана на Бенчич с форой (+2.5) — один из игроков поставил на это 100 000 рублей.

По оценкам аналитиков, соперницы сыграют по меньшей мере 22 гейма. Поставить на тотал больше 21.5 можно с коэффициентом 1.85, а на тотал меньше 21.5 — с коэффициентом 1.95.

Шесть из восьми очных противостояний соперниц завершились в двух сетах, поэтому букмекеры ожидают, что предстоящая игра также не продлится долго. Поставить на победу Екатерины Александровой в двух сетах можно с коэффициентом 2.25, аналогичная ставка на ее соперницу идет за 4.60.

Екатерина Александрова не отдала ни одного сета на текущем розыгрыше Уимблдона. Ранее она обыграла Присциллу Хон (6:2, 7:5), Сюзан Ламенс (6:4, 6:0) и Зейнеп Сенмез (6:3, 7:6(1)).

Что же касается Белинды Бенчич, то она стартовала с уверенной победы над Алисией Паркс (6:0, 6:3), однако затем прошла через сложные баталии с Эльзой Жакмо (4:6, 6:1, 6:2) и Элизабеттой Коччаретто (6:4, 3:6, 7:6(7)).

Теннисистки не входят в число фаворитов Уимблдона. На триумф Александровой можно поставить за 15.00, а шансы Бенчич выиграть турнир котируются за 35.00.