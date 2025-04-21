Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
21 апреля 12:27ГлавнаяНовости

Перформанс от «Амкала» в честь Лебедева: автор первого гола сезона покрасился в синий прямо на игре

Во всех отношениях яркий старт нового сезона
Валентин Васильев

Легендарный медиафутбольный клуб «Амкал» провел яркую акцию в стартовой игре нового сезона Медиалиги. Автор первого гола «Амкала» в этом сезоне Александр Конев на глазах болельщиков покрасил волосы в синий цвет.

Конев после гола в ворота «Матч ТВ» исполнил необычный жест в честь Артемия Лебедева — знаменитого дизайнера, студия которого разработала концепт формы «Амкала» на новый сезон. Лебедев известен эпатажем и красит волосы в синий цвет. 

AU6I4058.jpg

В обновленной форме клуб уверенно стартовал, разгромив «Матч ТВ» со счетом 4:1. Букмекерская компания PARI объединила «Амкал» и Студию Артемия Лебедева для того, чтобы футболисты клуба открыли сезон по-особенному. 

Дизайнеры Студии подошли с тщательной проработкой и осмыслением к каждому элементу на новой форме, отразив историю первого в стране медиафутбольного клуба. В паттернах собраны все составляющие ДНК «Амкала»: год основания и название, девиз «Мы — Амкал, а вы — нет», а также отсылка «Защита — это к Финито». Для логотипов «Амкала» и PARI использованы переливающиеся материалы, а стрелка PARI на мятном комплекте сияет в темноте. 

«Амкал» еще в конце 2024 года представил как домашнюю, так и гостевую форму, в которой при поддержке букмекерской компании PARI проведет шестой сезон Медийной футбольной лиги. Перед стартом сезона клуб провел фотосессию, где стиль раздали основатель «Амкала» Герман Эль Классико и ведущие игроки команды — Максим Пичугин (Пича), капитан команды Руслан Имаев (Имай), Давид Папикян, Анатолий Катрич.

Клуб вместе с PARI готовится и к другим акциям, в которых сделает акцент на связи медиафутбола и современного искусства.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Перформанс от «Амкала» в честь Лебедева: автор первого гола сезона покрасился в синий прямо на игре
Перформанс от «Амкала» в честь Лебедева: автор первого гола сезона покрасился в синий прямо на игре
Новости
Победа «Краснодара» над «Ахматом» принесла клиенту PARI более 6 000 000 рублей
Победа «Краснодара» над «Ахматом» принесла клиенту PARI более 6 000 000 рублей
Новости
Клиенты PARI ставят на «Спартак» в шестом матче серии Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым»
Клиенты PARI ставят на «Спартак» в шестом матче серии Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым»
Новости
Кубок Стэнли — 2025: участники, пары, трансляции и коэффициенты
Кубок Стэнли — 2025: участники, пары, трансляции и коэффициенты
Аналитика
Командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2025: участники, расписание, трансляции и коэффициенты
Командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2025: участники, расписание, трансляции и коэффициенты
Аналитика
Клиенты PARI ставят на ЦСКА в ответном матче пути РПЛ Кубка России против «Динамо»
Клиенты PARI ставят на ЦСКА в ответном матче пути РПЛ Кубка России против «Динамо»
Новости
Клиенты PARI считают, что «Интер» выбьет «Баварию» из Лиги чемпионов и пройдет в полуфинал
Клиенты PARI считают, что «Интер» выбьет «Баварию» из Лиги чемпионов и пройдет в полуфинал
Новости
Клиент PARI поставил 2 050 000 рублей на ничью в матче «Реала» с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Клиент PARI поставил 2 050 000 рублей на ничью в матче «Реала» с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Новости
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Новости
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Новости

Новое

Читать все новости
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров