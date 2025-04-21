Перформанс от «Амкала» в честь Лебедева: автор первого гола сезона покрасился в синий прямо на игре

Легендарный медиафутбольный клуб «Амкал» провел яркую акцию в стартовой игре нового сезона Медиалиги. Автор первого гола «Амкала» в этом сезоне Александр Конев на глазах болельщиков покрасил волосы в синий цвет.

Конев после гола в ворота «Матч ТВ» исполнил необычный жест в честь Артемия Лебедева — знаменитого дизайнера, студия которого разработала концепт формы «Амкала» на новый сезон. Лебедев известен эпатажем и красит волосы в синий цвет.

В обновленной форме клуб уверенно стартовал, разгромив «Матч ТВ» со счетом 4:1. Букмекерская компания PARI объединила «Амкал» и Студию Артемия Лебедева для того, чтобы футболисты клуба открыли сезон по-особенному.

Дизайнеры Студии подошли с тщательной проработкой и осмыслением к каждому элементу на новой форме, отразив историю первого в стране медиафутбольного клуба. В паттернах собраны все составляющие ДНК «Амкала»: год основания и название, девиз «Мы — Амкал, а вы — нет», а также отсылка «Защита — это к Финито». Для логотипов «Амкала» и PARI использованы переливающиеся материалы, а стрелка PARI на мятном комплекте сияет в темноте.

«Амкал» еще в конце 2024 года представил как домашнюю, так и гостевую форму, в которой при поддержке букмекерской компании PARI проведет шестой сезон Медийной футбольной лиги. Перед стартом сезона клуб провел фотосессию, где стиль раздали основатель «Амкала» Герман Эль Классико и ведущие игроки команды — Максим Пичугин (Пича), капитан команды Руслан Имаев (Имай), Давид Папикян, Анатолий Катрич.

Клуб вместе с PARI готовится и к другим акциям, в которых сделает акцент на связи медиафутбола и современного искусства.