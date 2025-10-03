Магомед Анкалаев против Алекса Перейры: клиент PARI поставил 500 000 рублей на бой UFC 320

5 октября в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 320, главным событием которого станет титульный поединок в полутяжелом весе — бразилец Алекс Перейра попробует вернуть пояс в реванше с россиянином Магомедом Анкалаевым. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитом Магомеда Анкалаева. Ставки на победу россиянина принимаются по коэффициенту 1.27, что соответствует 75% вероятности. Поставить на успех Алекса Перейры можно за 3.95, а на ничью — за 64.00. Вероятности этих исходов составляют примерно 24% и 1%.

Клиенты PARI согласны с такими оценками. 96% от общего объема ставок на исход поединка приходится на победу Анкалаева. Один из клиентов поставил 500 000 рублей на успех россиянина в составе экспресса из двух событий с суммарным коэффициентом 1.58. Вторая ставка пришлась на победу Мераба Двалишвили в поединке с Кори Сэндхагеном. В случае успеха обоих чемпионов выплата игроку составит 790 000 рублей.

Несмотря на то, что прошлая встреча соперников продлилась все пять раундов, букмекеры считают, что в этот раз судьи останутся не у дел. Ставки на досрочное окончание поединка принимаются по коэффициенту 1.58. Если же бой пройдет всю дистанцию, сыграет ставка за 2.30.

Наиболее вероятным исходом считается победа Магомеда Анкалаева нокаутом или судейским решением — оба этих варианта оцениваются коэффициентом 2.60. Несмотря на то, что россиянин ни разу не побеждал приемами, аналитики не исключают и сабмишен в его исполнении, оценивая такое развитие событий коэффициентом 11.00.

Наиболее вероятным способом победы для Алекса Перейры считается нокаут — ставки на такой исход принимаются за 5.30. С коэффициентом 14.00 можно поставить на победу бразильца по очкам, а прием в его исполнении котируется за 35.00.

В линии PARI также можно поставить на победу бойца конкретным ударом или приемом. Например, с коэффициентом 8.00 можно заключить пари на то, что Анкалаев забьет экс-чемпиона в граунд-энд-паунде.

Первый поединок Магомеда Анкалаева с Алексом Перейрой прошел 9 марта 2025 года на турнире UFC 313. Россиянин победил единогласным решением судей и стал чемпионом в полутяжелом весе.