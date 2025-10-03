Полмиллиона рублей поставил клиент PARI на Мераба Двалишвили в бою с Кори Сэндхагеном

5 октября в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 320, соглавным событием которого станет титульный поединок в легчайшем весе между Мерабом Двалишвили и Кори Сэндхагеном. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитом Мераба Двалишвили. Ставки на победу чемпиона принимаются по коэффициенту 1.20, что соответствует 80% вероятности. Поставить на триумф Кори Сэндхагена можно за 4.80, а на ничью — за 66.00. Эти котировки соответствуют вероятностям 19% и 1%.

Клиенты PARI в основном ставят на фаворита. 98% от общего объема ставок на исход поединка приходится на победу Двалишвили. Один из клиентов поставил 500 000 рублей на успех грузина в составе экспресса из двух событий с суммарным коэффициентом 1.58. Вторая ставка пришлась на победу Магомеда Анкалаева в поединке с Алексом Перейрой. В случае успеха обоих чемпионов выплата игроку составит 790 000 рублей.

Аналитики ожидают, что бой пройдет всю дистанцию, и предлагают поставить на это за 1.40. Если же поединок завершится досрочно, сыграет ставка за 2.80.

Наиболее вероятным исходом считается победа Мераба Двалишвили по очкам — ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 1.67. Поставить на нокаут от чемпиона можно за 6.00, а сабмишен в его исполнении котируется за 6.70.

Для Кори Сэндхагена наиболее вероятным способом победы также считается судейское решение. Если американец выиграет по очкам, сыграет ставка за 9.00. С коэффициентом 11.00 можно поставить на нокаут от претендента, а на сабмишен — с коэффициентом 25.00.