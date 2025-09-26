Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген, 5 октября: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Сэндхаген — качественный и универсальный боец, но трудно представить, за счет чего он способен победить Двалишвили, если не случится форс-мажора. Грузин удерживает потрясающую форму и буквально подавляет своих соперников благодаря физической мощи, прессингу и интенсивному темпу. Меньше половины тейкдаунов получаются успешными, но он делает так много попыток, что в любом случае выматывает оппонентов. Да и в стойке действующий чемпион прогрессирует и всё увереннее выглядит и на фоне профильных ударников.

Сэндхаген как раз предпочитает работать на верхнем этаже, но его нокаутирующий потенциал нельзя назвать высоким. Американец делает ставку на комбинации, активный темп и широкий технический арсенал. Но едва ли у него получится по-настоящему удивить Двалишвили. В борьбе же претендент достойно защищается, однако перехватить инициативу в партере у грузина ему тоже вряд ли удастся. Функционально Сэндхаген хорош — но опять же не лучше Двалишвили.

Вот и получается, что опций для победы у американца толком нет. Полагаем, Двалишвили в фирменном стиле задавит соперника на длинной дистанции, так как финишировать Сэндхагена крайне непросто. Высока вероятность, что грузин победит по очкам, но мы заиграем чуть более аккуратную комбинацию П1 + ТБ (4,5).