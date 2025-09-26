Ведомости
25 сентября 10:09ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген, 5 октября: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Грузин вновь уверенно защитит пояс?
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Соглавным событием турнира UFC 320 станет титульный поединок в легчайшем весе (до 61,2 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и американцем Кори Сэндхагеном. Разбираем линию букмекеров и ищем высокие коэффициенты на ММА.

Статистика

Свернуть

Двалишвили

 

Сэндхаген

Грузия

Страна

США

34

Возраст

33

24

Бои

23

20 (3 / 2 / 15)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

18 (8 / 3 / 7)

4 (0 / 1 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

5 (0 / 1 / 4)

Чемпион

Место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC

4

167,5

Рост (см)

180,5

173

Размах рук (см)

178

96,5

Размах ног (см)

101,5

Мераб Двалишвили

Свернуть

Занимался традиционными грузинскими единоборствами, самбо и дзюдо, а в 21-летнем возрасте переехал в США ради карьеры в MMA. На профессиональном уровне дебютировал в 2014 году. В 2017-м стал чемпионом Ring of Combat в легчайшем весе и один раз защитил титул, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира проиграл два первых боя, но затем вышел на серию из 13 побед. В сентябре 2024 года одолел Шона О'Мэлли и забрал у него чемпионский пояс. Впервые защитил пояс в январе, победив Умара Нурмагомедова. В последнем поединке в июне в реванше одолел О'Мэлли удушающим приемом в третьем раунде. На данный момент занимает третье место в мужском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Кори Сэндхаген

Свернуть

Активно занимался кикбоксингом, стал чемпионом мира по версии WKA. Также владеет коричневым поясом по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2015 года. В 2016-м завоевал пояс SCL в полулегком весе, затем бился в LFA, а в 2018-м перешел в UFC, где сосредоточился на легчайшем дивизионе. После пяти подряд побед в новом промоушене уступил в претендентском поединке Алджамейну Стерлингу. В 2021 году бился за временный пояс в легчайшем весе с Петром Яном, но проиграл. Затем одержал три победы подряд, но в августе 2024-го уступил Умару Нурмагомедову единогласным решением судей. В последнем поединке в мае закрыл поражение, одолев Дейвезона Фигередо техническим нокаутом во втором раунде.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ДвалишвилиПобеда СэндхагенаТМ (4,5)ТБ (4,5)
PARI1,204,803,151,33

Прогноз на бой

Свернуть

Сэндхаген — качественный и универсальный боец, но трудно представить, за счет чего он способен победить Двалишвили, если не случится форс-мажора. Грузин удерживает потрясающую форму и буквально подавляет своих соперников благодаря физической мощи, прессингу и интенсивному темпу. Меньше половины тейкдаунов получаются успешными, но он делает так много попыток, что в любом случае выматывает оппонентов. Да и в стойке действующий чемпион прогрессирует и всё увереннее выглядит и на фоне профильных ударников.

Сэндхаген как раз предпочитает работать на верхнем этаже, но его нокаутирующий потенциал нельзя назвать высоким. Американец делает ставку на комбинации, активный темп и широкий технический арсенал. Но едва ли у него получится по-настоящему удивить Двалишвили. В борьбе же претендент достойно защищается, однако перехватить инициативу в партере у грузина ему тоже вряд ли удастся. Функционально Сэндхаген хорош — но опять же не лучше Двалишвили.

Вот и получается, что опций для победы у американца толком нет. Полагаем, Двалишвили в фирменном стиле задавит соперника на длинной дистанции, так как финишировать Сэндхагена крайне непросто. Высока вероятность, что грузин победит по очкам, но мы заиграем чуть более аккуратную комбинацию П1 + ТБ (4,5).

Полный кард, где смотреть бой Двалишвили Сэндхаген

Свернуть

Турнир UFC 320 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 5 октября, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому соглавный бой Двалишвили Сэндхаген стоит ожидать около 06:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

Прелимы

  • Атеба Готье (Камерун) — Оззи Диас (США). Средний вес;
  • Эдмен Шахбазян (США) — Андре Мунис (Бразилия). Средний вес;
  • Крис Гутьеррес (США) — Фарид Башарат (Англия). Легчайший вес;
  • Даниэль Сантос (Бразилия) — Ю Джу Сан (Южная Корея). Полулегкий вес;
  • Мэйси Чиассон (США) — Яна Сантос (Россия). Женский легчайший вес;
  • Патчи Микс (США) — Якуб Виклаж (Польша). Легчайший вес;
  • Вероника Харди (Венесуэла) — Броган Уокер (Гуам). Женский наилегчайший вес;
  • Пунахеле Сориано (США) — Николай Веретенников (Казахстан). Полусредний вес;
  • Рамиз Брахимай (США) — Остин Вандерфорд (США). Полусредний вес.

https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
