Магомед Анкалаев — Алекс Перейра, 5 октября: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Главным событием турнира UFC 320 станет титульный поединок в полутяжелом весе (до 93 кг) между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой. Кто окажется сильнее в реванше и покинет октагон с чемпионским поясом?
Анкалаев
Перейра
Россия
Страна
Бразилия
33
Возраст
38
23
Бои
15
20 (10 / 0 / 10)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
12 (10 / 0 / 2)
1 (0 / 1 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (1 / 1 / 1)
1
Ничьи
0
1
Без результата
0
Чемпион
Место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC
1
190,5
Рост (см)
193
190,5
Размах рук (см)
200,5
117
Размах ног (см)
112
Уроженец Махачкалы, по национальности — аварец. В студенческие годы начал заниматься греко-римской борьбой и боевым самбо, позднее перешел в смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2014 года. В 2016-м завоевал пояс WFCA в полутяжелом весе и после одной успешной защиты перешел в UFC. Проиграл дебютный бой в сильнейшем промоушене, но затем вышел на серию из девяти побед и получил титульный шанс.
В декабре 2022 года бился за вакантный пояс в полутяжелом весе с Яном Блаховичем, однако была зафиксирована ничья решением большинства судей. Затем россиянин вышел на серию из двух побед и вновь получил титульный шанс. В последнем поединке в марте одолел Алекса Перейру единогласным решением судей и забрал у него чемпионский пояс. На данный момент занимает седьмое место в мужском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
Мировая звезда кикбоксинга, в этом виде спорта был чемпионом статусного промоушена Glory в средней и полутяжелой категориях. С 2015 по 2016 год провел три боя в MMA, выиграв два из них. Вернулся в смешанные единоборства в 2020-м и вскоре подписал контракт с UFC. В сильнейшей лиге мира выиграл три боя, после чего получил титульный шанс. В ноябре 2022 года в чемпионском поединке нокаутировал Исраэля Адесанью в пятом раунде и завоевал пояс. В реванше в апреле 2023-го проиграл нокаутом и потерял титул.
В прошлом июле дебютировал в полутяжелом весе в рамках MMA, победил Яна Блаховича раздельным решением судей. В ноябре нокаутировал Иржи Прохазку во втором раунде и выиграл вакантный пояс UFC в полутяжелом дивизионе. Трижды защитил титул. В последнем поединке в марте потерял пояс после поражения от Анкалаева единогласным решением судей. На данный момент занимает десятое место в мужском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
Букмекеры уже гораздо меньше верят в Перейру на фоне Анкалаева. И их первый бой показал, что вариантов у бразильца действительно немного. Понятно, что чудовищно сильный удар бывшего чемпиона всегда заставляет учитывать вероятность нокаута. Однако как ещё Перейра может победить Анкалаева? Разве что навязать агрессивный прессинг с первых же секунд и постараться замедлить соперника за счет накопленного урона, пытаясь поймать его на ошибке.
Но россиянин, полагаем, будет вновь готов к бразильцу стилистически. Избегая чрезмерного риска, Анкалаев наверняка сделает ставку на рациональную работу на длинной дистанции. Ему вновь нужно перестреливать Перейру в стойке за счет прекрасного тайминга, техники и вариативных комбинаций. А если действующий чемпион в реванше сумеет преодолеть защиту претендента от тейкдаунов, то победа окажется ещё ближе.
Резюмируя, считаем целесообразным заиграть успех Анкалаева в предстоящем бою. Быстрым он вряд ли будет, поэтому попробуем комбинацию с ТБ (1,5), когда линия букмекеров расширится.
Турнир UFC 320 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 5 октября, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому главный бой Анкалаев — Перейра стоит ожидать около 07:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
