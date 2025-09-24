Магомед Анкалаев — Алекс Перейра, 5 октября: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Уроженец Махачкалы, по национальности — аварец. В студенческие годы начал заниматься греко-римской борьбой и боевым самбо, позднее перешел в смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2014 года. В 2016-м завоевал пояс WFCA в полутяжелом весе и после одной успешной защиты перешел в UFC. Проиграл дебютный бой в сильнейшем промоушене, но затем вышел на серию из девяти побед и получил титульный шанс.

В декабре 2022 года бился за вакантный пояс в полутяжелом весе с Яном Блаховичем, однако была зафиксирована ничья решением большинства судей. Затем россиянин вышел на серию из двух побед и вновь получил титульный шанс. В последнем поединке в марте одолел Алекса Перейру единогласным решением судей и забрал у него чемпионский пояс. На данный момент занимает седьмое место в мужском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.