Магомед Анкалаев — Алекс Перейра, 5 октября: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Реванш будет похож на их прошлый поединок?
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia

Главным событием турнира UFC 320 станет титульный поединок в полутяжелом весе (до 93 кг) между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой. Кто окажется сильнее в реванше и покинет октагон с чемпионским поясом?

Статистика

Анкалаев

 

Перейра

Россия

Страна

Бразилия

33

Возраст

38

23

Бои

15

20 (10 / 0 / 10)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

12 (10 / 0 / 2)

1 (0 / 1 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (1 / 1 / 1)

1

Ничьи

0

1

Без результата

0

Чемпион

Место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC

1

190,5

Рост (см)

193

190,5

Размах рук (см)

200,5

117

Размах ног (см)

112

Магомед Анкалаев

Уроженец Махачкалы, по национальности — аварец. В студенческие годы начал заниматься греко-римской борьбой и боевым самбо, позднее перешел в смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2014 года. В 2016-м завоевал пояс WFCA в полутяжелом весе и после одной успешной защиты перешел в UFC. Проиграл дебютный бой в сильнейшем промоушене, но затем вышел на серию из девяти побед и получил титульный шанс. 

В декабре 2022 года бился за вакантный пояс в полутяжелом весе с Яном Блаховичем, однако была зафиксирована ничья решением большинства судей. Затем россиянин вышел на серию из двух побед и вновь получил титульный шанс. В последнем поединке в марте одолел Алекса Перейру единогласным решением судей и забрал у него чемпионский пояс. На данный момент занимает седьмое место в мужском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Алекс Перейра

Свернуть

Мировая звезда кикбоксинга, в этом виде спорта был чемпионом статусного промоушена Glory в средней и полутяжелой категориях. С 2015 по 2016 год провел три боя в MMA, выиграв два из них. Вернулся в смешанные единоборства в 2020-м и вскоре подписал контракт с UFC. В сильнейшей лиге мира выиграл три боя, после чего получил титульный шанс. В ноябре 2022 года в чемпионском поединке нокаутировал Исраэля Адесанью в пятом раунде и завоевал пояс. В реванше в апреле 2023-го проиграл нокаутом и потерял титул. 

В прошлом июле дебютировал в полутяжелом весе в рамках MMA, победил Яна Блаховича раздельным решением судей. В ноябре нокаутировал Иржи Прохазку во втором раунде и выиграл вакантный пояс UFC в полутяжелом дивизионе. Трижды защитил титул. В последнем поединке в марте потерял пояс после поражения от Анкалаева единогласным решением судей. На данный момент занимает десятое место в мужском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Сравнение коэффициентов

 Победа АнкалаеваПобеда ПерейрыТМ (4,5)ТБ (4,5)
PARI1,323,451,951,80

Прогноз на бой

Букмекеры уже гораздо меньше верят в Перейру на фоне Анкалаева. И их первый бой показал, что вариантов у бразильца действительно немного. Понятно, что чудовищно сильный удар бывшего чемпиона всегда заставляет учитывать вероятность нокаута. Однако как ещё Перейра может победить Анкалаева? Разве что навязать агрессивный прессинг с первых же секунд и постараться замедлить соперника за счет накопленного урона, пытаясь поймать его на ошибке.

Но россиянин, полагаем, будет вновь готов к бразильцу стилистически. Избегая чрезмерного риска, Анкалаев наверняка сделает ставку на рациональную работу на длинной дистанции. Ему вновь нужно перестреливать Перейру в стойке за счет прекрасного тайминга, техники и вариативных комбинаций. А если действующий чемпион в реванше сумеет преодолеть защиту претендента от тейкдаунов, то победа окажется ещё ближе.

Резюмируя, считаем целесообразным заиграть успех Анкалаева в предстоящем бою. Быстрым он вряд ли будет, поэтому попробуем комбинацию с ТБ (1,5), когда линия букмекеров расширится.

Полный кард, где смотреть бой Анкалаев Перейра II

Турнир UFC 320 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 5 октября, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому главный бой Анкалаев Перейра стоит ожидать около 07:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

  • Магомед Анкалаев (Россия) Алекс Перейра (Бразилия). Полутяжелый вес. Титульный бой;
  • Мераб Двалишвили (Грузия) Кори Сэндхаген (США). Легчайший вес. Титульный бой;
  • Иржи Прохазка (Чехия) — Халил Раунтри-младший (США). Полутяжелый вес;
  • Джош Эмметт (США) — Юссеф Залал (Марокко). Полулегкий вес;
  • Абусупьян Магомедов (Германия) — Джо Пайфер (США). Средний вес;

Прелимы

  • Атеба Готье (Камерун) — Оззи Диас (США). Средний вес;
  • Эдмен Шахбазян (США) — Андре Мунис (Бразилия). Средний вес;
  • Крис Гутьеррес (США) — Фарид Башарат (Англия). Легчайший вес;
  • Даниэль Сантос (Бразилия) — Ю Джу Сан (Южная Корея). Полулегкий вес;
  • Мэйси Чиассон (США) — Яна Сантос (Россия). Женский легчайший вес;
  • Патчи Микс (США) — Якуб Виклаж (Польша). Легчайший вес;
  • Вероника Харди (Венесуэла) — Броган Уокер (Гуам). Женский наилегчайший вес;
  • Пунахеле Сориано (США) — Николай Веретенников (Казахстан). Полусредний вес;
  • Рамиз Брахимай (США) — Остин Вандерфорд (США). Полусредний вес.

