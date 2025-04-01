Клиенты PARI: «Байер» завершит сказку «Арминии» в Кубке Германии и выйдет в финал

1 апреля в матче ½ финала Кубка Германии «Арминия Билефельд» примет «Байер Леверкузен» на своем поле. Игра начнется в 21:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Байер» фаворитом. Поставить на победу гостей можно за 1.20, что соответствует примерно 82% вероятности. Триумф «Арминии» котируется за 14.00 (около 6%). Ничья в основное время оценивается в 7.40 (примерно 12%). Поставить на проход леверкузенского «Байера» можно за 1.07. Если в финал Кубка Германии выйдет «Арминия», сыграет ставка за 9.00.

Клиенты PARI уверены в победе «аспириновых». На победу «Байера» приходится около 99% от общего оборота пари на исход встречи.

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1.48. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.65. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.12. Обратный вариант котируется за 1.72. Последний раз команды встречались между собой в февраля 2022 года в рамках Бундеслиги. Тогда игра завершилась победой «Байера» с разгромным счетом 3:0.

Самым вероятным исходом матча считается успех действующих чемпионов Германии со счётом 2:0. Этот результат котируется за 6.50. Победа «Байера» 3:0 оценивается в 7.00, а минимальный счет в пользу «аспириновых» — в 9.00.

Самая большая ставка на грядущий матч — 500 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из семи событий, включив в него прогноз на «Байер» с форой (0) за 1.06. Общий коэффициент экспресса составил 2.07.

«Арминия» — одна из сенсаций текущего розыгрыша Кубка Германии. Команда из Билефельда начала свой путь с первого раунда, обыграв 17 августа «Ганновер». Далее последовали победы над соперниками из Бундеслиги. Команда одолела «Унион Берлин», в ⅛ финала — «Фрайбург», а в четвертьфинале «Арминия» взяла верх над «Вердером».

«Байер» после двух рядовых побед в первых раундах выбил главного претендента: в ⅛ финала подопечные Хаби Алонсо переиграли «Баварию» с минимальным счетом. В четвертьфинале команда из Леверкузена в упорной борьбе выиграла у «Кёльна» (матч завершился победой 3:2 в дополнительное время). Нападающий «Байера» Патрик Шик с четырьмя голами на счету возглавляет гонку бомбардиров в Кубке Германии.