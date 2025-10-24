PARI: Том Аспиналл нокаутирует Сирила Гана на UFC 321

25 октября в Абу-Даби состоится турнир UFC 321, главным событием которого станет титульный поединок между Томом Аспиналлом и Сирилом Ганом. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящий бой.

Аналитики PARI считают, что англичанин сумеет сохранить пояс. Ставки на победу Тома Аспиналла принимаются по коэффициенту 1.25, что соответствует 80% вероятности. Поставить на успех Сирила Гана можно за 4.15, а на ничью — за 65.00. Вероятности этих исходов составляют примерно 19% и 1%.

Клиенты PARI также не особо верят в триумф француза. 94% от общего объема ставок на исход поединка приходится на победу Аспиналла. Один из клиентов поставил 100 000 рублей на победу чемпиона в составе экспресса из четырех событий, три из которых уже рассчитаны выигрышем. Суммарный коэффициент купона составил 3.10.

Поединки Тома Аспиналла еще ни разу не заходили дальше второго раунда, поэтому букмекеры почти не сомневаются в том, что бой завершится досрочно, и предлагают поставить на это за 1.09. Если же бойцы проведут в октагоне все пять раундов, сыграет ставка за 6.65.

Несмотря на очевидное преимущество англичанина в борьбе, аналитики считают, что у него больше шансов победить в стойке, чем в партере. Так, поставить на нокаут от чемпиона можно с коэффициентом 1.88, тогда как сабмишен в его исполнении котируется за 3.50. Если же Аспиналл впервые в карьере выиграет на карточках судей, сыграет ставка за 11.00.

Впрочем, букмекеры не спешат сбрасывать со счетов Гана — бывший чемпион Франции по тайскому боксу тоже умеет тяжело бить и быстро двигаться. PARI предлагает коэффициент 6.70 на то, что Бон Гамин сумеет нокаутировать Аспиналла. С коэффициентом 15.00 можно поставить на сабмишен от претендента, а его победа по очкам котируется за 11.00.

В линии PARI также можно поставить на победу бойца конкретным ударом или приемом. Например, с коэффициентом 20.00 можно заключить пари на то, что Аспиналл нокаутирует Гана ударом локтя. Если же француз сможет срубить чемпиона ударом ноги, сыграет ставка за 23.00.