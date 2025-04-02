Клиент PARI поставил 500 000 рублей на матч «Атлетико» с «Барсой» в полуфинале Кубка Испании

2 апреля в ответном полуфинальном матче Королевского кубка Испании «Атлетико» примет «Барселону». Встреча состоится на стадионе «Метрополитано» в Мадриде и начнется в 22:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников и изучили ставки клиентов на предстоящую игру.

В день игры букмекеры не считают фаворитами хозяев, отдавая лишь незначительное преимущество каталонцам. На триумф «Барсы» в основное время можно поставить по коэффициенту 2.30, что соответствует примерно 43% вероятности. Победа «Атлетико» по итогам 90 минут идет в линии PARI за 3.05 (около 32%). Котировки на ничью составляют 3.80 (приблизительно 25%).

Несмотря на устраивающую «Атлетико» ничью (4:4) в первой игре, котировки на исход двухматчевого противостояния — в пользу «Барсы». Поставить на общую победу каталонцев по итогам двух встреч можно по коэффициенту 1.70 (приблизительно 55%). Вероятность выхода столичного клуба в финал Кубка страны котируется за 2.15 (около 45%).

Клиенты PARI сделали свой выбор в пользу фаворита. В общем объеме ставок на исход сегодняшней игры 95% приходится на победу «Барсы» и 3% — на успех «Атлетико», 2% — на ничью. На выход каталонцев в финал Кубка сделано 97% от общего количества ставок в денежном выражении.

Эксперты считают, что сегодняшний матч в Мадриде получится «верховым». По оценкам аналитиков PARI, команды Диего Симеоне и Ханса Дитера Флика забьют на двоих как минимум три мяча. Поставить на это можно по коэффициенту 1.58. Вероятность противоположного исхода (тотал меньше 2.5 по голам) котируется за 2.40. Если оба соперника поразят ворота друг друга, сыграет коэффициент 1.52. Котировки на противоположный вариант составляют 2.50.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 8.50. Сухая победа любого из соперников идет в линии PARI за 2.80. Если счет в матче откроют каталонцы, сыграет ставка за 1.82. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении столичной команды составляют 2.15.

Клиентам PARI также доступны ставки на индивидуальные достижения игроков в этой встрече. В составе «Барсы» наиболее вероятным автором гола считается Роберт Левандовски, а в составе «Атлетико» — Хулиан Альварес. Ставки на точные удары в их исполнении принимаются за 2.20 и 2.80 соответственно.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 500 000 рублей. Клиент PARI собрал экспресс из трех событий, включив в него прогноз на тотал больше 2.5 в матче «Атлетико» с «Барсой» за 1.60. Общий коэффициент экспресса — 4.67. Две других ставки уже сыграли. В случае успеха сегодня вечером чистый выигрыш по этому пари составит 1 835 000 рублей.

«Барселона» — самый титулованный участник Кубка Испании. Каталонцы владели трофеем 31 раз, а в последний раз выигрывали его в 2021 году. «Атлетико» брал Кубок десять раз, в последний раз — в 2013-м.

Решающий матч за Кубок Испании состоится 26 апреля на стадионе «Ла Картуха» в Севилье. Первым финалистом турнира стал мадридский «Реал».