Клиент PARI поставил более 150 000 рублей на победу «Реала» над «Атлетико» в седьмом туре Ла Лиги

27 сентября в центральном матче седьмого тура чемпионата Испании «Атлетико» примет «Реал». Мадридское дерби состоится на стадионе «Метрополитано» и начнется в 17:15 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников и рассказали о ставках клиентов на воскресную игру.

До начала игры букмекеры не считают явным фаворитом ни одного из соперников, но склоняются в пользу «Реала». На победу гостей установлен коэффициент 2.30, что соответствует примерно 41% вероятности. На успех «Атлетико» можно поставить за 3.05 (около 32%). Вероятность ничейного исхода котируется за 3.65 (приблизительно 27%).

Клиенты PARI уверены в успехе «Реала». В общем объеме ставок на три возможных варианта исхода игры 98% приходится на победу гостей. По 1% сделано на триумф хозяев и ничью.

По оценкам аналитиков PARI, команды Диего Симеоне и Хаби Алонсо способны пробить тотал больше 2.5 по голам. Ставки на это событие принимаются за 1.70. Обратный вариант (не более двух мячей за игру) оценивается коэффициентом 2.20. Стоит отметить, что ставка на ТБ 2.5 в матчах Ла Лиги с участием «Атлетико» сыграла в этом сезоне Ла Лиги дважды, а в матчах с участием «Реала» — четыре раза.

Эксперты ждут забитых мячей от обоих соперников. Поставить на то, что обмен голами в мадридском дерби можно по коэффициенту 1.58. Спрогнозировать обратный исход предлагается за 2.40. В стартовых шести турах Ла Лиги «Атлетико» обменивался голами со своими соперниками пять раз, а «Реал» трижды. Кроме того, ставка «обе забьют» сыграла в девяти из десяти последних личных встречах «Атлетико» и «Реала» во всех турнирах.

Если говорить о ставках на точный счет, то наиболее вероятный вариант — ничья 1:1 за 7.50. Этот счет встречался четырежды в последних 10 личных встречах команд во всех турнирах. Поставить на победу любой из команд с сухим счетом можно за 2.75. Вероятность победы гостей с нулевой форой оценивается котировкой 1.70, та же ставка на «Атлетико» доступна за 2.15.

Самая крупная из ставок на предстоящий матч — 158 260 рублей. Клиент PARI собрал экспресс из восьми событий, включив в него ставку на победу «Реала» с котировкой 2.40. Общий коэффициент равен 29.02. В случае доезда экспресса чистый выигрыш клиента компании превысит 4 400 000 рублей.

В первых шести матчах Ла Лиги сезона-2025/26 «Реал» набрал 18 очков из 18 возможных. Команда Алонсо возглавляет турнирную таблицу с отрывом в два очка от ближайшего преследователя — «Барселоны». «Атлетико» взял лишь девять очков и делит восьмое-девятое места с «Бетисом».