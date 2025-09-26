Ведомости
25 сентября 6:38ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Атлетико - Реал Мадрид, 27 сентября: где смотреть матч Ла лиги, прогноз, составы

Такого высокого коэффициента на лидера Примеры в этом сезоне еще не было
Валентин Васильев

В программе седьмого тура чемпионата Испании по футболу самый статусный и рейтинговый матч угадывается безошибочно. Ну конечно же, это классическое столичное дерби! Лидера сезона ожидает самый близкий и вместе с тем один из тяжелейших выездов сезона. Здесь рассуждаем о шансах сторон в противостоянии «Атлетико» и «Реала».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Атлетико» (Мадрид)

27.09.2025, Сб

17:15 МСК

«Реал» (Мадрид)

П1 - 3.00

Х - 3.60

П2 - 2.40

Турнир: чемпионат Испании по футболу, 7-й тур

Стадион: «Сивитас Метрополитано»  (Мадрид, Испания)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

Свернуть

История личных встреч:

ДатаПобеды

Ничьи

Поражения

Голы

«Атлетико»61

63

117

308-398

«Реал»117

63

61

398-308

Последние пять матчей «Атлетико»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.09.2025«Атлетико»

3:2

«Райо Вальекано»

Ла Лига

21.08.2025«Мальорка»

1:1

«Атлетико»

Ла Лига

17.09.2025«Ливерпуль»

3:2

«Атлетико»

Лига чемпионов

14.09.2025«Атлетико»

2:0

«Вильярреал»

Ла Лига

30.08.2025«Алавес»

1:1

«Атлетико»

Ла Лига

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.09.2025«Леванте»

1:4

«Реал»

Ла Лига

20.09.2025«Реал»

2:0

«Эспаньол»

Ла Лига

16.09.2025«Реал»

2:1

«Марсель»

Лига чемпионов

13.09.2025«Реал Сосьедад»

1:2

«Реал»

Ла Лига

30.08.2025«Реал»

2:1

«Мальорка»

Ла Лига

Последние пять матчей «Атлетико» и «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.03.2025«Атлетико»

1:0, пен. 2:4

«Реал»

Лига чемпионов

04.03.2025«Реал»

2:1

«Атлетико»

Лига чемпионов

08.02.2025«Реал»

1:1

«Атлетико»

Ла Лига

29.09.2024«Атлетико»

1:1

«Реал»

Ла Лига

04.02.2024«Реал»

1:1

«Атлетико»

Ла Лига

Место в турнирной таблице

Свернуть

«Реал» уже на старте прилично оторвался от конкурентов в таблице. А вот «Атлетико» пока буксует в середине классификации. У хозяев ровно в два раза меньше очков, чем у гостей.

КлубИВНПМячиОчки
1. Реал Мадрид660014-318
2. Барселона541016-313
3. Вильярреал641112-513
4. Эспаньол632110-911
5. Атлетик63127-710
6. Хетафе63127-810
7. Эльче52307-49
8. Бетис62319-79
9. Атлетико62319-79
10. Алавес62226-68
11. Валенсия62228-108
12. Севилья621310-107
13. Осасуна52034-46
14. Райо Вальекано61237-95
15. Сельта60515-75
16. Реал Сосьедад61236-95
17. Леванте611410-134
18. Овьедо51041-83
19. Мальорка60245-112
20. Жирона60243-162

Прогноз на матч

Свернуть

Стартовый спурт «Реала» в Примере внушает уважение: шесть матчей - шесть побед. В Лиге чемпионов звездная бригада Хаби Алонсо избежала потерь на старте, обыграв дома французский «Марсель». Первое и пока единственное поражение с новым тренером мадридский гранд потерпел еще в начале июля - 0:4 от «Пари Сен-Жермен» в полуфинале Клубного чемпионата мира. С тех пор - только победы. Не слишком обнадеживающая статистика для «Атлетико».

Парни Диего Симеоне из шести матчей чемпионата выиграли только третью часть - у «Вильярреала» и «Райо Вальекано». Плюс уступили в первом туре Лиги чемпионов - 2:3 «Ливерпулю». Но дерби - это всегда вещь в себе, отдельная история. Тут возможно все - и поражение явного фаворита от заведомого вроде бы андердога.

«Реал» в последнее время чаще всего играет со счетом 2:1 (три случая). «Атлетико» за 10 предыдущих матчей только раз не поразил чужие ворота. При этом три из пяти прошлых дерби завершились результативными ничьими - 1:1. Все это в комплексе позволяет нам понадеяться на достаточно результативную игру в субботу. А в качестве прогноза скромно возьмем «обе забьют» в «Бетсити».

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Мадридское дерби  в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
 «Матч ТВ»ВидеотрансляцияБесплатно
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Атлетико»: Хименес, Альмада (оба - травмы)

«Реал»:  Менди, Александер-Арнольд, Рюдигер (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетико» - «Реал»:

Позиция«Атлетико»«Реал»Позиция
Вратарь13. Облак1. КуртуаВратарь
Защитник14. Льоренте2. КарвахальЗащитник
Защитник24. Ле Норман3. МилитаоЗащитник
Защитник15. Лангле24. ХюйсенЗащитник
Защитник3. Руджери18. КаррерасЗащитник
Полузащитник6. Коке8. ВальвердеПолузащитник
Полузащитник 8. Барриос14. ТчуамениПолузащитник 
Полузащитник23. Гонсалес20. ГарсияПолузащитник
Нападающий20. Симеоне5. БеллингемПолузащитник
Нападающий7. Гризманн7. ВинисиусНападающий
Нападающий19. Альварес10. МбаппеНападающий
Главный тренерДиего СимеонеХаби АлонсоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Такого высокого коэффициента на победу «Реала» в этом сезоне еще не фиксировалось. В линии «БЕТСИТИ» вариант П2 котируется за 2.40. Предложение на хозяев поля на 0.60 выше. Ничья идет за 3.60.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Атлетико» - «Реал»?

В отличие от большинства других легальных контор, в «БЕТСИТИ» доступна опция тройной ставки на счет. Комбинацию из сухих побед гостей 0:1, 0:2 и 0:3 в конторе можно взять за 4.40. Аналогичная связка в пользу хозяев котируется на 0.40 выше. 

Будет ли матч «Атлетико» - «Реал» результативным?

Коэффициент 2.20 на тотал меньше 2.5 скорее предвещает нам результативный футбол, чем бедный голами.

Кто чемпион Испании?

В настоящее время титулом сильнейшей команды Испании владеет «Барселона». 

