Атлетико - Реал Мадрид, 27 сентября: где смотреть матч Ла лиги, прогноз, составы

В программе седьмого тура чемпионата Испании по футболу самый статусный и рейтинговый матч угадывается безошибочно. Ну конечно же, это классическое столичное дерби! Лидера сезона ожидает самый близкий и вместе с тем один из тяжелейших выездов сезона. Здесь рассуждаем о шансах сторон в противостоянии «Атлетико» и «Реала».
Турнир: чемпионат Испании по футболу, 7-й тур
Стадион: «Сивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания)
Главный судья: еще не определен
История личных встреч:
|Дата
|Победы
Ничьи
Поражения
Голы
|«Атлетико»
|61
63
117
308-398
|«Реал»
|117
63
61
398-308
Последние пять матчей «Атлетико»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.09.2025
|«Атлетико»
3:2
«Райо Вальекано»
Ла Лига
|21.08.2025
|«Мальорка»
1:1
«Атлетико»
Ла Лига
|17.09.2025
|«Ливерпуль»
3:2
«Атлетико»
Лига чемпионов
|14.09.2025
|«Атлетико»
2:0
«Вильярреал»
Ла Лига
|30.08.2025
|«Алавес»
1:1
«Атлетико»
Ла Лига
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.09.2025
|«Леванте»
1:4
«Реал»
Ла Лига
|20.09.2025
|«Реал»
2:0
«Эспаньол»
Ла Лига
|16.09.2025
|«Реал»
2:1
«Марсель»
Лига чемпионов
|13.09.2025
|«Реал Сосьедад»
1:2
«Реал»
Ла Лига
|30.08.2025
|«Реал»
2:1
«Мальорка»
Ла Лига
Последние пять матчей «Атлетико» и «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.03.2025
|«Атлетико»
1:0, пен. 2:4
«Реал»
Лига чемпионов
|04.03.2025
|«Реал»
2:1
«Атлетико»
Лига чемпионов
|08.02.2025
|«Реал»
1:1
«Атлетико»
Ла Лига
|29.09.2024
|«Атлетико»
1:1
«Реал»
Ла Лига
|04.02.2024
|«Реал»
1:1
«Атлетико»
Ла Лига
«Реал» уже на старте прилично оторвался от конкурентов в таблице. А вот «Атлетико» пока буксует в середине классификации. У хозяев ровно в два раза меньше очков, чем у гостей.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Реал Мадрид
|6
|6
|0
|0
|14-3
|18
|2. Барселона
|5
|4
|1
|0
|16-3
|13
|3. Вильярреал
|6
|4
|1
|1
|12-5
|13
|4. Эспаньол
|6
|3
|2
|1
|10-9
|11
|5. Атлетик
|6
|3
|1
|2
|7-7
|10
|6. Хетафе
|6
|3
|1
|2
|7-8
|10
|7. Эльче
|5
|2
|3
|0
|7-4
|9
|8. Бетис
|6
|2
|3
|1
|9-7
|9
|9. Атлетико
|6
|2
|3
|1
|9-7
|9
|10. Алавес
|6
|2
|2
|2
|6-6
|8
|11. Валенсия
|6
|2
|2
|2
|8-10
|8
|12. Севилья
|6
|2
|1
|3
|10-10
|7
|13. Осасуна
|5
|2
|0
|3
|4-4
|6
|14. Райо Вальекано
|6
|1
|2
|3
|7-9
|5
|15. Сельта
|6
|0
|5
|1
|5-7
|5
|16. Реал Сосьедад
|6
|1
|2
|3
|6-9
|5
|17. Леванте
|6
|1
|1
|4
|10-13
|4
|18. Овьедо
|5
|1
|0
|4
|1-8
|3
|19. Мальорка
|6
|0
|2
|4
|5-11
|2
|20. Жирона
|6
|0
|2
|4
|3-16
|2
Стартовый спурт «Реала» в Примере внушает уважение: шесть матчей - шесть побед. В Лиге чемпионов звездная бригада Хаби Алонсо избежала потерь на старте, обыграв дома французский «Марсель». Первое и пока единственное поражение с новым тренером мадридский гранд потерпел еще в начале июля - 0:4 от «Пари Сен-Жермен» в полуфинале Клубного чемпионата мира. С тех пор - только победы. Не слишком обнадеживающая статистика для «Атлетико».
Парни Диего Симеоне из шести матчей чемпионата выиграли только третью часть - у «Вильярреала» и «Райо Вальекано». Плюс уступили в первом туре Лиги чемпионов - 2:3 «Ливерпулю». Но дерби - это всегда вещь в себе, отдельная история. Тут возможно все - и поражение явного фаворита от заведомого вроде бы андердога.
«Реал» в последнее время чаще всего играет со счетом 2:1 (три случая). «Атлетико» за 10 предыдущих матчей только раз не поразил чужие ворота. При этом три из пяти прошлых дерби завершились результативными ничьими - 1:1. Все это в комплексе позволяет нам понадеяться на достаточно результативную игру в субботу. А в качестве прогноза скромно возьмем «обе забьют» в «Бетсити».
Потери
«Атлетико»: Хименес, Альмада (оба - травмы)
«Реал»: Менди, Александер-Арнольд, Рюдигер (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетико» - «Реал»:
|Позиция
|«Атлетико»
|«Реал»
|Позиция
|Вратарь
|13. Облак
|1. Куртуа
|Вратарь
|Защитник
|14. Льоренте
|2. Карвахаль
|Защитник
|Защитник
|24. Ле Норман
|3. Милитао
|Защитник
|Защитник
|15. Лангле
|24. Хюйсен
|Защитник
|Защитник
|3. Руджери
|18. Каррерас
|Защитник
|Полузащитник
|6. Коке
|8. Вальверде
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Барриос
|14. Тчуамени
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Гонсалес
|20. Гарсия
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Симеоне
|5. Беллингем
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Гризманн
|7. Винисиус
|Нападающий
|Нападающий
|19. Альварес
|10. Мбаппе
|Нападающий
|Главный тренер
|Диего Симеоне
|Хаби Алонсо
|Главный тренер
Такого высокого коэффициента на победу «Реала» в этом сезоне еще не фиксировалось. В линии «БЕТСИТИ» вариант П2 котируется за 2.40. Предложение на хозяев поля на 0.60 выше. Ничья идет за 3.60.
В отличие от большинства других легальных контор, в «БЕТСИТИ» доступна опция тройной ставки на счет. Комбинацию из сухих побед гостей 0:1, 0:2 и 0:3 в конторе можно взять за 4.40. Аналогичная связка в пользу хозяев котируется на 0.40 выше.
Коэффициент 2.20 на тотал меньше 2.5 скорее предвещает нам результативный футбол, чем бедный голами.
В настоящее время титулом сильнейшей команды Испании владеет «Барселона».