Атлетико - Реал Мадрид, 27 сентября: где смотреть матч Ла лиги, прогноз, составы

Стартовый спурт «Реала» в Примере внушает уважение: шесть матчей - шесть побед. В Лиге чемпионов звездная бригада Хаби Алонсо избежала потерь на старте, обыграв дома французский «Марсель». Первое и пока единственное поражение с новым тренером мадридский гранд потерпел еще в начале июля - 0:4 от «Пари Сен-Жермен» в полуфинале Клубного чемпионата мира. С тех пор - только победы. Не слишком обнадеживающая статистика для «Атлетико».

Парни Диего Симеоне из шести матчей чемпионата выиграли только третью часть - у «Вильярреала» и «Райо Вальекано». Плюс уступили в первом туре Лиги чемпионов - 2:3 «Ливерпулю». Но дерби - это всегда вещь в себе, отдельная история. Тут возможно все - и поражение явного фаворита от заведомого вроде бы андердога.

«Реал» в последнее время чаще всего играет со счетом 2:1 (три случая). «Атлетико» за 10 предыдущих матчей только раз не поразил чужие ворота. При этом три из пяти прошлых дерби завершились результативными ничьими - 1:1. Все это в комплексе позволяет нам понадеяться на достаточно результативную игру в субботу. А в качестве прогноза скромно возьмем «обе забьют» в «Бетсити».