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27 марта 9:42ГлавнаяНовости

Первые на континенте! Атрибутика к старту плей-офф Кубка Гагарина

Будет разыгрываться ограниченное количество атрибутики
Валентин Васильев

16 сильнейших команд начинают борьбу за трофей. К старту плей-офф – КХЛ совместно со своим титульным партнером, приготовила лимитированную коллекцию атрибутики. 

Во главе проекта – уникальные призы, которые достанутся болельщикам всех команд-участниц плей-офф. В каждом раунде будет разыгрываться ограниченное количество атрибутики. На первом этапе – болельщики могут выиграть эксклюзивные рубашки, на которых в клубных цветах изображена карта города, а также отмечены координаты домашней арены.

Как заполучить коллекцию Первых к плей-офф FONBET Чемпионата КХЛ? Поддерживай любимый клуб на сайте, копи баллы и обменивай их на ценные призы! 

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