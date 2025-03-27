Первые на континенте! Атрибутика к старту плей-офф Кубка Гагарина

16 сильнейших команд начинают борьбу за трофей. К старту плей-офф – КХЛ совместно со своим титульным партнером, приготовила лимитированную коллекцию атрибутики.

Во главе проекта – уникальные призы, которые достанутся болельщикам всех команд-участниц плей-офф. В каждом раунде будет разыгрываться ограниченное количество атрибутики. На первом этапе – болельщики могут выиграть эксклюзивные рубашки, на которых в клубных цветах изображена карта города, а также отмечены координаты домашней арены.