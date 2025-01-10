Теннис, Australian Open — 2025: полное расписание и результаты

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С 12 по 26 января 2025 года в Мельбурне пройдет первый в сезоне турнир Большого шлема - Открытый чемпионат Австралии по теннису, организуемый на хардовом покрытии. Приводим расписание и результаты матчей, которые вместе с котировками букмекерских контор будут обновляться в течение соревнований. Игровые дни на Australian Open стартуют в 03:00 по московскому времени.
Официальные прямые трансляции будут доступны на телеканале Eurosport и его платформе Eurosport Player. Также турнир покажут некоторые российские букмекеры.
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Мужчины
Счет
Победа 1
Победа 2
|Юго Гастон (Франция)
6:2, 3:6, 6:2, 6:2
Омар Джасика (Австралия)
|Отто Виртанен (Финляндия)
6:3, 6:7 (4:7), 4:6, 4:6
Артюр Фис (Франция, 20)
|Готье Онклин (Бельгия)
6:3, 6:7 (4:7), 3:6, 2:6
Райли Опелка (США)
|Хади Хабиб (Ливан)
7:6 (7:4), 6:4, 7:6 (8:6)
Юньчаокэтэ Бу (Китай)
|Кей Нисикори (Япония)
4:6, 6:7 (4:7), 7:5, 6:2, 6:3
Тьяго Монтейро (Бразилия)
|Адам Уолтон (Австралия)
6:4, 6:4, 4:6, 6:7 (4:7), 5:7
Кентен Алис (Франция)
|Каспер Рууд (Норвегия, 6)
6:3, 1:6, 7:5, 2:6, 6:1
Хауме Мунар (Испания)
|Сумит Нагал (Индия)
3:6, 1:6, 5:7
Томаш Махач (Чехия, 26)
|Педро Мартинес (Испания)
6:3, 4:1, отказ
Лучано Дардери (Италия)
|Уго Умбер (Франция, 14)
7:6 (7:5), 7:5, 6:4
Маттео Гиганте (Италия)
|Иржи Легечка (Чехия, 24)
6:1, 3:6, 6:3, 7:6 (7:1)
Ли Ту (Австралия)
|Люка Пуй (Франция)
4:6, 4:6, 4:6
Александр Зверев (Германия, 2)
Женщины
Счет
Победа 1
Победа 2
|Мари Боузкова (Чехия)
3:6, 3:6
Мирра Андреева (Россия, 14)
|Бернарда Пера (США)
6:7 (3:7), 4:6
Татьяна Мария (Германия)
|Юлия Стародубцева (Украина)
5:7, 4:6
Лейла Фернандес (Канада, 30)
|Вероника Эрьявец (Словения)
5:7, 6:7 (2:7)
Сюзан Лайменс (Нидерланды)
|Анка Тодони (Румыния)
6:7 (3:7), 1:6
Чжэн Циньвэнь (Китай, 5)
|Клара Таусон (Дания)
5:7, 6:3, 6:4
Линда Носкова (Чехия, 29)
|Диан Парри (Франция)
4:6, 4:6
Донна Векич (Хорватия, 18)
|Сонай Картал (Великобритания)
1:6, 6:7 (5:7)
Джессика Бузас Манейро (Испания)
|Кристина Букса (Испания)
6:2, 6:3
Хлоэ Паке (Франция)
|Паула Бадоса (Испания, 11)
6:3, 7:6 (7:5)
Ван Синьюй (Китай)
|Арина Соболенко (Беларусь, 1)
6:3, 6:2
Слоан Стивенс (США)
|Анна Блинкова (Россия)
1:6, 6:4, 7:5
Дарья Савилл (Австралия)
Мужчины
Счет
Победа 1
Победа 2
|Стефанос Циципас (Греция, 11)
5:7, 3:6, 6:2, 4:6
Алекс Микельсен (США)
|Артур Риндеркнеш (Франция)
6:7 (2:7), 3:6, 6:4, 7:6 (7:4), 3:6
Фрэнсис Тиафо (США, 17)
|Алехандро Табило (Чили, 23)
6:1, 2:6, 3:6, 6:7 (1:7)
Роберто Карбальес-Баэна (Испания)
|Николоз Басилашвили (Грузия)
1:6, 7:6 (7:3), 3:6, 3:6
Якуб Меншик (Чехия)
|Александр Мюллер (Франция)
7:6 (7:2), 3:6, 2:6, 5:7
Нуну Боржеш (Португалия)
|Джеймс Дакворт (Австралия)
6:2, 6:4, 6:2
Доминик Штрикер (Швейцария)
|Джеймс Маккейб (Австралия)
6:4, 6:3, 6:4
Мартин Ландалусе (Испания)
|Тьяго Сейбот Уайлд (Бразилия)
3:6, 7:6 (7:5), 5:7, 7:5, 5:7
Фабиан Марожан (Венгрия)
|Джордан Томпсон (Австралия, 27)
7:6 (7:3), 6:4, 4:6, 6:3
Доминик Кепфер (Германия)
|Танаси Коккинакис (Австралия)
3:6, 6:3, 6:3, 7:6 (7:5)
Роман Сафиуллин (Россия)
|Тристан Скулкейт (Австралия)
6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:1, 6:4
Таро Дэниел (Япония)
|Янник Синнер (Италия, 1)
7:6 (7:2), 7:6 (7:5), 6:1
Николас Харри (Чили)
|Йосихито Нисиока (Япония)
3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 6:3
Азиз Дугаз (Тунис)
|Джек Дрэйпер (Великобритания, 15)
4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:2
Мариано Навоне (Аргентина)
|Себастьян Баэс (Аргентина, 28)
3:6, 7:5, 6:3, 0:6, 3:6
Артюр Казо (Франция)
|Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина)
7:6 (7:3), 0:6, 6:3, 3:6, 4:6
Александар Вукич (Австралия)
|Лукаш Клейн (Словакия)
3:6, 6:0, 3:6, 6:7 (6:8)
Себастьян Корда (США, 22)
|Жайме Фария (Португалия)
6:1, 6:1, 7:5
Павел Котов (Россия)
|Цзюнчэн Шан (Китай)
6:7 (1:7), 2:5, отказ
Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
|Франческо Пассаро (Италия)
7:5, 2:1, отказ
Григор Димитров (Болгария, 10)
|Кристофер О'Коннелл (Австралия)
2:6, 6:3, 1:6, 7:6 (7:5), 5:7
Томми Пол (США, 12)
|Давид Гоффен (Бельгия)
1:6, 2:6, 6:7 (7:9)
Бенжамен Бонзи (Франция)
|Ян-Леннард Штруфф (Германия)
3:6, 0:6, 6:4, 1:6
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 29)
|Новак Джокович (Сербия, 7)
4:6, 6:3, 6:4, 6:2
Нишеш Басаваредди (США)
|Александр Шевченко (Казахстан)
1:6, 5:7, 1:6
Карлос Алькарас (Испания, 3)
|Джейкоб Фирнли (Великобритания)
7:6 (7:3), 6:3, 7:6 (7:2)
Ник Кирьос (Австралия)
Женщины
Счет
Победа 1
Победа 2
|Диана Шнайдер (Россия, 12)
7:6 (7:4), 6:4
Элизабетта Коччаретто (Италия)
|Зейнеп Сенмез (Турция)
6:3, 6:7 (5:7), 1:6
Талия Гибсон (Австралия)
|Моюка Утидзима (Япония)
4:6, 6:2, 7:6 (10:8)
Магда Линетт (Польша)
|Людмила Самсонова (Россия, 25)
6:2, 6:4
Камилла Рахимова (Россия)
|Ребекка Шрамкова (Словакия)
3:6, 6:2, 6:2
Кэти Волынец (США)
|Леолия Жанжан (Франция)
2:6, 4:6
Джоди Беррейдж (Великобритания)
|Аранча Рус (Нидерланды)
4:6, 4:6
Ольга Данилович (Сербия)
|Лаура Зигемунд (Германия)
4:6, 7:5, 6:4
Хейли Баптист (США)
|Коко Гауфф (США, 3)
6:3, 6:3
София Кенин (США)
|Айла Томлянович (Австралия)
6:4, 4:6, 6:4
Эшлин Крюгер (США)
|Лючия Бронцетти (Италия)
6:2, 7:6 (7:2)
Виктория Азаренко (Беларусь, 21)
|Элина Свитолина (Украина, 28)
6:4, 6:4
Сорана Кырстя (Румыния)
|Магдалена Фрех (Польша, 23)
6:4, 6:4
Полина Кудерметова (Россия)
|Тамара Зиданшек (Словения)
2:6, 5:7
Анастасия Потапова (Россия)
|Белинда Бенчич (Швейцария)
6:3, 7:6 (8:6)
Елена Остапенко (Латвия, 16)
|Сара Бейлек (Чехия)
6:7 (5:7), 2:6
Кэролайн Доулхайд (США)
|Хэрриет Дарт (Великобритания)
7:5, 2:6, 7:6 (10:7)
Яна Фетт (Хорватия)
|Катерина Синякова (Чехия)
3:6, 4:6
Ига Швёнтек (Польша, 2)
|Юле Нимайер (Германия)
6:0, 6:1
Майя Хвалиньская (Польша)
|Анастасия Павлюченкова (Россия, 27)
6:4, 4:6, 6:3
Юань Юэ (Китай)
|Нао Хибино (Япония)
6:3, 3:6, 1:6
Марта Костюк (Украина, 17)
|Петра Мартич (Хорватия)
2:6, 6:4, 6:7 (7:10)
Жаклин Кристиан (Румыния)
|Каролина Мухова (Чехия, 20)
6:1, 6:1
Надия Подороска (Аргентина)
|Элизе Мертенс (Бельгия)
4:6, 7:6 (10:8), 6:4
Виктория Голубич (Швейцария)
|Гретье Миннен (Бельгия)
7:5, 5:7, 6:7 (5:10)
Дестани Айява (Австралия)
|Майя Джойнт (Австралия)
3:6, 0:6
Джессика Пегула (США, 7)
|Наоми Осака (Япония)
6:3, 3:6, 6:3
Каролин Гарсия (Франция)
|Дарья Снигур (Украина)
6:7 (4:7), 3:6
Даниэль Коллинз (США, 10)
Мужчины
Счет
Победа 1
Победа 2
|Миомир Кецманович (Сербия)
7:5, 3:6, 6:3, 3:6, 6:3
Душан Лайович (Сербия)
|Адринан Маннарино (Франция)
6:7 (5:7), 3:6, 3:6
Карен Хачанов (Россия, 19)
|Габриэль Диалло (Канада)
6:7 (1:7), 7:6 (7:3), 5:7, 6:1, 6:2
Лука Нарди (Италия)
|Маттео Берреттини (Италия)
6:7 (4:7), 6:4, 6:1, 6:3
Кэмерон Норри (Великобритания)
|Чжан Чжичжэнь (Китай)
6:4, 3:6, 4:6, 6:3, 4:6
Хольгер Руне (Дания, 13)
|Тейлор Фритц (США, 4)
6:2, 6:0, 6:3
Дженсон Бруксби (США)
|Хуберт Хуркач (Польша, 18)
7:5, 6:4, 6:4
Таллон Грикспор (Нидерланды)
|Гаэль Монфис (Франция)
7:6 (9:7), 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4
Джованни Мпетши-Перрикар (Франция, 30)
|Борна Чорич (Хорватия)
5:7, 1:6, 2:6
Кристиан Гарин (Чили)
|Камило Уго Карабелли (Аргентина)
6:4, 6:7 (3:7), 3:6, 7:5, 4:6
Лернер Тьен (США)
|Франсиско Серундоло (Аргентина, 31)
7:6 (7:1), 6:3, 6:2
Александр Бублик (Казахстан)
|Касидит Самрей (Таиланд)
2:6, 6:4, 6:3, 1:6, 2:6
Даниил Медведев (Россия, 5)
|Маттео Арнальди (Италия)
6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (5:7), 3:6
Лоренцо Музетти (Италия, 16)
|Факундо Диас Акоста (Аргентина)
6:7 (5:7), 6:4, 1:6, 6:3, 6:4
Зизу Бергс (Бельгия)
|Франсиско Комесана (Аргентина)
2:6, 6:3, 6:7 (4:7), 6:4, 4:6
Даниэль Альтмайер (Германия)
|Бен Шелтон (США, 21)
7:6 (7:3), 7:5, 7:5
Брэндон Накашима (США)
|Ринки Хидзиката (Австралия)
4:6, 4:6, 3:6
Митчелл Крюгер (США)
|Маркос Гирон (США)
2:6, 7:5, 6:1, 7:5
Янник Ханфманн (Германия)
|Пабло Карреньо-Буста (Испания)
6:4, 6:4, 6:3
Камиль Майхшак (Польша)
|Тристан Бойер (США)
6:3, 6:7 (3:7), 4:6, 7:5, 6:1
Федерико Кория (Аргентина)
|Роберто Баутиста Агут (Испания)
6:3, 4:6, 4:6, 6:7 (8:10)
Денис Шаповалов (Канада)
|Лоренцо Сонего (Италия)
6:4, 5:7, 7:5, 7:5
Стэн Вавринка (Швейцария)
|Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)
6:7 (8:10), 6:3, 7:5, 6:1
Флавио Коболли (Италия, 32)
|Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды)
1:6, 5:7, 4:6
Алекс де Минаур (Австралия, 8)
|Алексей Попырин (Австралия, 25)
6:4, 3:6, 4:6, 4:6
Корентен Муте (Франция)
|Андрей Рублёв (Россия, 9)
6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7)
Жоао Фонсека (Бразилия)
Женщины
Счет
Победа 1
Победа 2
|Виктория Томова (Болгария)
1:6, 3:6
Дарья Касаткина (Россия, 9)
|Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 15)
4:6, 7:5, 6:2
Хулия Риера (Аргентина)
|Екатерина Александрова (Россия, 26)
6:7 (4:7), 6:7 (2:7)
Эмма Радукану (Великобритания)
|Ван Сиюй (Китай)
6:1, 7:5
Юлия Грабер (Австрия)
|Мария Лурдес Карле (Аргентина)
2:6, 3:6
Аманда Анисимова (США)
|Чжэн Сайсай (Китай)
1:6, 6:7 (6:8)
Эрика Андреева (Россия)
|Анна Бондар (Венгрия)
6:3, 3:6, 4:6
Ван Яфань (Китай)
|Эмма Наварро (США, 8)
6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5
Питон Стирнс (США)
|Майяр Шериф (Египет)
1:6, 4:6
Даяна Ястремская (Украина, 32)
|Ева Лис (Германия)
6:2, 6:2
Кимберли Биррелл (Австралия)
|Варвара Грачёва (Франция)
6:3, 6:4
Кэти Макнелли (США)
|Нурия Парризас-Диас (Испания)
2:6, 1:6
Ива Йович (США)
|Ирина-Камелия Бегу (Румыния)
4:6, 0:6
Елена-Габриэла Русе (Румыния)
|Елена Рыбакина (Казахстан, 6)
6:1, 6:1
Эмерсон Джонс (Австралия)
|Данка Ковинич (Черногория)
6:3, 7:5
Лулу Сун (Новая Зеландия)
|Юлия Путинцева (Казахстан, 24)
4:6, 7:5, 6:2
Элина Аванесян (Армения)
|Чжан Шуай (Китай)
6:3, 6:4
Маккартни Кесслер (США)
|Тейлор Таунсенд (США)
7:6 (8:6), 1:6, 2:6
Рената Сарасуа (Мексика)
|Ребекка Марино (Канада)
4:6, 6:3, 5:7
Кэти Бултер (Великобритания, 22)
|Ангелина Калинина (Украина)
3:6, 3:6
Онс Жабер (Тунис)
|Камила Осорио (Колумбия)
6:4, 6:7 (4:7), 6:4
Мария Саккари (Греция, 31)
|Мэдисон Киз (США, 19)
6:4, 7:5
Энн Ли (США)
|Вэй Сыцзя (Китай)
0:6, 4:6
Жасмин Паолини (Италия, 4)
|Вероника Кудерметова (Россия)
6:1, 6:1
Оливия Гадеки (Австралия)
Мужчины
Счет
Победа 1
Победа 2
|Райли Опелка (США)
6:3, 6:7 (1:7), 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 4:6
Томаш Махач (Чехия, 26)
|Роберто Карбальес-Баэна (Испания)
6:4, 6:2, 7:5
Джеймс Дакворт (Австралия)
|Иржи Легечка (Чехия, 24)
6:3, 3:1, отказ
Юго Гастон (Франция)
|Бенжамен Бонзи (Франция)
6:2, 6:4, 3:6, 6:4
Франческо Пассаро (Италия)
|Джордан Томпсон (Австралия, 27)
3:6, 2:6, 4:6
Нуну Боржеш (Португалия)
|Йосихито Нисиока (Япония)
0:6, 1:6, 4:6
Карлос Алькарас (Испания, 3)
|Александар Вукич (Австралия)
6:4, 3:6, 2:6, 6:3, 7:5
Себастьян Корда (США, 22)
|Артюр Казо (Франция)
6:3, 5:7, 2:6, 3:6
Джейкоб Фирнли (Великобритания)
|Новак Джокович (Сербия, 7)
6:1, 6:7 (4:7), 6:3, 6:2
Жайме Фария (Португалия)
|Уго Умбер (Франция, 14)
6:3, 6:4, 6:4
Хади Хабиб (Ливан)
|Кей Нисикори (Япония)
7:6 (7:3), 0:6, 3:6, 1:6
Томми Пол (США, 12)
|Кентен Алис (Франция)
2:6, 6:4, 6:7 (2:7), 5:7
Артюр Фис (Франция, 20)
|Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
6:7 (7:9), 6:7 (5:7), 6:4, 6:1, 6:3
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 29)
|Джек Дрэйпер (Великобритания, 15)
6:7 (3:7), 6:3, 3:6, 7:5, 6:3
Танаси Коккинакис (Австралия)
|Каспер Рууд (Норвегия, 6)
2:6, 6:3, 1:6, 4:6
Якуб Меншик (Чехия)
|Педро Мартинес (Испания)
1:6, 4:6, 1:6
Александр Зверев (Германия, 2)
Женщины
Счет
Победа 1
Победа 2
|Лаура Зигемунд (Германия)
7:6 (7:3), 6:3
Чжэн Циньвэнь (Китай, 5)
|Людмила Самсонова (Россия, 25)
1:6, 2:6
Ольга Данилович (Сербия)
|Моюка Утидзима (Япония)
4:6, 6:3, 6:7 (8:10)
Мирра Андреева (Россия, 14)
|Сюзан Ламенс (Нидерланды)
1:6, 6:7 (3:7)
Белинда Бенчич (Швейцария)
|Татьяна Мария (Германия)
2:6, 2:6
Клара Таусон (Дания)
|Магдалена Фрех (Польша, 23)
0:6, 6:0, 6:2
Анна Блинкова (Россия)
|Элизе Мертенс (Бельгия)
4:6, 2:6
Джессика Пегула (США, 7)
|Арина Соболенко (Беларусь, 1)
6:3, 7:5
Джессика Бузас Манейро (Испания)
|Каролина Мухова (Чехия, 20)
6:1, 1:6, 3:6
Наоми Осака (Япония)
|Кристина Букса (Испания)
6:3, 4:6, 4:6
Лейла Фернандес (Канада, 30)
|Анастасия Павлюченкова (Россия, 27)
7:5, 2:6, 6:2
Анастасия Потапова (Россия)
|Хэрриет Дарт (Великобритания)
6:4, 0:6, 2:6
Донна Векич (Хорватия, 18)
|Юле Нимайер (Германия)
3:6, 0:6
Марта Костюк (Украина, 17)
|Диана Шнайдер (Россия, 12)
6:4, 7:5
Айла Томлянович (Австралия)
|Коко Гауфф (США, 3)
6:3, 7:5
Джоди Беррейдж (Великобритания)
|Паула Бадоса (Испания, 11)
6:1, 6:0
Талия Гибсон (Австралия)
Мужчины
Счет
Победа 1
Победа 2
|Хуберт Хуркач (Польша, 18)
4:6, 4:6, 2:6
Миомир Кецманович (Сербия)
|Франсиско Серундоло (Аргентина, 31)
6:2, 1:0, отказ
Факундо Диас Акоста (Аргентина)
|Денис Шаповалов (Канада)
6:7 (3:7), 6:7 (6:8), 2:6
Лоренцо Музетти (Италия, 16)
|Даниэль Альтмайер (Германия)
5:7, 3:6, 6:7 (3:7)
Гаэль Монфис (Франция)
|Бен Шелтон (США, 21)
6:3, 6:3, 6:7 (4:7), 6:4
Пабло Карреньо-Буста (Испания)
|Габриэль Диалло (Канада)
6:7 (4:7), 6:4, 3:6, 3:6
Карен Хачанов (Россия, 19)
|Тейлор Фритц (США, 4)
6:2, 6:1, 6:0
Кристиан Гарин (Чили)
|Тристан Бойер (США)
2:6, 4:6, 3:6
Алекс де Минаур (Австралия, 8)
|Корентен Муте (Франция)
4:6, 6:4, 7:6 (7:3), 6:4
Митчелл Крюгер (США)
|Маркос Гирон (США)
7:5, 3:6, 7:5, 3:6, 6:4
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)
|Фабиан Марожан (Венгрия)
6:7 (3:7), 6:4, 3:6, 6:4, 6:1
Фрэнсис Тиафо (США, 17)
|Алекс Микельсен (США)
7:5, 6:3, 7:6 (7:4)
Джеймс Маккейб (Австралия)
|Жоао Фонсека (Бразилия)
7:6 (8:6), 3:6, 1:6, 6:3, 3:6
Лоренцо Сонего (Италия)
|Маттео Берреттини (Италия)
6:7 (3:7), 6:2, 3:6, 6:7 (6:8)
Хольгер Руне (Дания, 13)
|Янник Синнер (Италия, 1)
4:6, 6:4, 6:1, 6:3
Тристан Скулкейт (Австралия)
|Лернер Тьен (США)
6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7)
Даниил Медведев (Россия, 5)
Женщины
Счет
Победа 1
Победа 2
|Эмма Радукану (Великобритания)
6:3, 7:5
Аманда Анисимова (США)
|Ван Яфань (Китай)
2:6, 0:6
Дарья Касаткина (Россия, 9)
|Онс Жабер (Тунис)
7:5, 6:3
Камила Осорио (Колумбия)
|Данка Ковинич (Черногория)
0:6, 1:6
Даяна Ястремская (Украина, 32)
|Ребекка Шрамкова (Словакия)
0:6, 2:6
Ига Швёнтек (Польша, 2)
|Эмма Наварро (США, 8)
6:3, 3:6, 6:4
Ван Сиюй (Китай)
|Юлия Путинцева (Казахстан, 24)
6:2, 6:1
Чжан Шуай (Китай)
|Елена Рыбакина (Казахстан, 6)
6:0, 6:3
Ива Йович (США)
|Жаклин Кристиан (Румыния)
7:5, 7:5
Лючия Бронцетти (Италия)
|Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 15)
6:2, 6:3
Эрика Андреева (Россия)
|Ева Лис (Германия)
6:2, 3:6, 6:4
Варвара Грачёва (Франция)
|Элина Свитолина (Украина, 28)
6:1, 6:4
Кэролайн Доулхайд (США)
|Вероника Кудерметова (Россия)
7:6 (7:3), 2:6, 6:2
Кэти Бултер (Великобритания, 22)
|Дестани Айява (Австралия)
6:7 (4:7), 6:4, 2:6
Даниэль Коллинз (США, 10)
|Мэдисон Киз (США, 19)
7:6 (7:1), 2:6, 7:5
Елена-Габриэла Русе (Румыния)
|Рената Сарасуа (Мексика)
2:6, 3:6
Жасмин Паолини (Италия, 4)
Мужчины
Счет
Победа 1
Победа 2
|Роберто Карбальес-Баэна (Испания)
6:7 (0:7), 2:6, 0:6
Томми Пол (США, 12)
|Джейкоб Фирнли (Великобритания)
3:6, 4:6, 4:6
Александр Зверев (Германия, 2)
|Нуну Боржеш (Португалия)
2:6, 4:6, 7:6 (7:3), 2:6
Карлос Алькарас (Испания, 3)
|Якуб Меншик (Чехия)
6:3, 6:4, 6:7 (7:9), 4:6, 2:6
Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
|Иржи Легечка (Чехия, 24)
6:2, 6:3, 6:3
Бенжамен Бонзи (Франция)
|Уго Умбер (Франция, 14)
4:6, 7:5, 6:4, 1:0, отказ
Артюр Фис (Франция, 20)
|Новак Джокович (Сербия, 7)
6:1, 6:4, 6:4
Томаш Махач (Чехия, 26)
|Джек Дрэйпер (Великобритания, 15)
6:4, 2:6, 5:7, 7:6 (7:5), 7:6 (10:8)
Александар Вукич (Австралия)
Женщины
Счет
Победа 1
Победа 2
|Анастасия Павлюченкова (Россия, 27)
6:1, 6:2
Лаура Зигемунд (Германия)
|Арина Соболенко (Беларусь, 1)
7:6 (7:5), 6:4
Клара Таусон (Дания)
|Диана Шнайдер (Россия, 12)
6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 5:7
Донна Векич (Хорватия, 18)
|Паула Бадоса (Испания, 11)
6:4, 4:6, 6:3
Марта Костюк (Украина, 17)
|Магдалена Фрех (Польша, 23)
2:6, 6:1, 2:6
Мирра Андреева (Россия, 14)
|Наоми Осака (Япония)
6:7 (3:7), отказ
Белинда Бенчич (Швейцария)
|Коко Гауфф (США, 3)
6:4, 6:2
Лейла Фернандес (Канада, 30)
|Ольга Данилович (Сербия)
7:6 (7:3), 6:1
Джессика Пегула (США, 7)
Мужчины
Счет
Победа 1
Победа 2
|Алекс Микельсен (США)
6:3, 7:6 (7:5), 6:2
Карен Хачанов (Россия, 19)
|Тейлор Фритц (США, 4)
6:3, 5:7, 6:7 (1:7), 4:6
Гаэль Монфис (Франция)
|Франсиско Серундоло (Аргентина, 31)
7:5, 6:7 (3:7), 3:6, 3:6
Алекс де Минаур (Австралия, 8)
|Лоренцо Сонего (Италия)
6:7 (3:7), 7:6 (8:6), 6:1, 6:2
Фабиан Марожан (Венгрия)
|Корентен Муте (Франция)
6:7 (10:12), 3:6, 3:6
Лернер Тьен (США)
|Бен Шелтон (США, 21)
6:3, 3:6, 6:4, 7:6 (7:5)
Лоренцо Музетти (Италия, 16)
|Янник Синнер (Италия, 1)
6:3, 6:4, 6:2
Маркос Гирон (США)
|Миомир Кецманович (Сербия)
7:6 (7:5), 3:6, 6:4, 4:6, 4:6
Хольгер Руне (Дания, 13)
Женщины
Счет
Победа 1
Победа 2
|Эмма Радукану (Великобритания)
1:6, 0:6
Ига Швёнтек (Польша, 2)
|Эмма Наварро (США, 8)
6:4, 3:6, 6:4
Онс Жабер (Тунис)
|Ева Лис (Германия)
4:6, 6:3, 6:3
Жаклин Кристиан (Румыния)
|Юлия Путинцева (Казахстан, 24)
5:7, 1:6
Дарья Касаткина (Россия, 9)
|Елена Рыбакина (Казахстан, 6)
6:3, 6:4
Даяна Ястремская (Украина, 32)
|Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 15)
4:6, 2:6
Вероника Кудерметова (Россия)
|Элина Свитолина (Украина, 28)
2:6, 6:4, 6:0
Жасмин Паолини (Италия, 4)
|Мэдисон Киз (США, 19)
6:4, 6:4
Даниэль Коллинз (США, 10)
Мужчины
Счет
Победа 1
Победа 2
|Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
1:6, 1:6, 1:6
Томми Пол (США, 12)
|Джек Дрэйпер (Великобритания, 15)
5:7, 1:6, отказ
Карлос Алькарас (Испания, 3)
|Уго Умбер (Франция, 14)
1:6, 6:2, 3:6, 2:6
Александр Зверев (Германия, 2)
|Новак Джокович (Сербия, 7)
Иржи Легечка (Чехия, 24)
Женщины
Счет
Победа 1
Победа 2
|Арина Соболенко (Беларусь, 1)
6:1, 6:2
Мирра Андреева (Россия, 14)
|Донна Векич (Хорватия, 18)
6:7 (0:7), 0:6
Анастасия Павлюченкова (Россия, 27)
|Коко Гауфф (США, 3)
5:7, 6:2, 6:1
Белинда Бенчич (Швейцария)
|Паула Бадоса (Испания, 11)
6:1, 7:6 (7:2)
Ольга Данилович (Сербия)
Мужчины
Счет
Победа 1
Победа 2
|Янник Синнер (Италия, 1)
6:3, 3:6, 6:3, 6:2
Хольгер Руне (Дания, 13)
|Лоренцо Сонего (Италия)
6:3, 6:2, 3:6, 6:1
Лернер Тьен (США)
|Гаэль Монфис (Франция)
6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:7 (2:7), 0:1, отказ
Бен Шелтон (США, 21)
|Алекс Микельсен (США)
0:6, 6:7 (5:7), 3:6
Алекс де Минаур (Австралия, 8)
Женщины
Мужчины
Счет
Победа 1
Победа 2
|Томми Пол (США, 12)
6:7 (1:7), 6:7 (0:7), 6:2, 1:6
Александр Зверев (Германия, 2)
|Новак Джокович (Сербия, 7)
Карлос Алькарас (Испания, 3)
Женщины
Мужчины
Счет
Победа 1
Победа 2
|Бен Шелтон (США, 21)
6:4, 7:5, 4:6, 7:6 (7:4)
Лоренцо Сонего (Италия)
|Янник Синнер (Италия, 1)
6:3, 6:2, 6:1
Алекс де Минаур (Австралия, 8)
Женщины
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