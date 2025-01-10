Теннис, Australian Open — 2025: полное расписание и результаты

С 12 по 26 января 2025 года в Мельбурне пройдет первый в сезоне турнир Большого шлема - Открытый чемпионат Австралии по теннису, организуемый на хардовом покрытии. Приводим расписание и результаты матчей, которые вместе с котировками букмекерских контор будут обновляться в течение соревнований. Игровые дни на Australian Open стартуют в 03:00 по московскому времени.

Официальные прямые трансляции будут доступны на телеканале Eurosport и его платформе Eurosport Player. Также турнир покажут некоторые российские букмекеры.