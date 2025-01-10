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10 января 15:12ГлавнаяНовости

Теннис, Australian Open — 2025: полное расписание и результаты

Действующие чемпионы в одиночном разряде — Янник Синнер и Арина Соболенко
Александр Бокулёв
Источник: ausopen.com
Источник: ausopen.com

С 12 по 26 января 2025 года в Мельбурне пройдет первый в сезоне турнир Большого шлема - Открытый чемпионат Австралии по теннису, организуемый на хардовом покрытии. Приводим расписание и результаты матчей, которые вместе с котировками букмекерских контор будут обновляться в течение соревнований. Игровые дни на Australian Open стартуют в 03:00 по московскому времени. 

Официальные прямые трансляции будут доступны на телеканале Eurosport и его платформе Eurosport Player. Также турнир покажут некоторые российские букмекеры.

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12 января

Первый круг

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Мужчины

 

Счет

 

Победа 1

Победа 2

Юго Гастон (Франция)

6:2, 3:6, 6:2, 6:2

Омар Джасика (Австралия)

1,50

2,60

Отто Виртанен (Финляндия)

6:3, 6:7 (4:7), 4:6, 4:6

Артюр Фис (Франция, 20)

6,00

1,13

Готье Онклин (Бельгия)

6:3, 6:7 (4:7), 3:6, 2:6

Райли Опелка (США)

3,50

1,30

Хади Хабиб (Ливан)

7:6 (7:4), 6:4, 7:6 (8:6)

Юньчаокэтэ Бу (Китай)

3,25

1,34

Кей Нисикори (Япония)

4:6, 6:7 (4:7), 7:5, 6:2, 6:3

Тьяго Монтейро (Бразилия)

1,27

3,80

Адам Уолтон (Австралия)

6:4, 6:4, 4:6, 6:7 (4:7), 5:7

Кентен Алис (Франция)

1,73

2,10

Каспер Рууд (Норвегия, 6)

6:3, 1:6, 7:5, 2:6, 6:1

Хауме Мунар (Испания)

1,16

5,25

Сумит Нагал (Индия)

3:6, 1:6, 5:7

Томаш Махач (Чехия, 26)

9,15

1,06

Педро Мартинес (Испания)

6:3, 4:1, отказ

Лучано Дардери (Италия)

1,83

1,98

Уго Умбер (Франция, 14)

7:6 (7:5), 7:5, 6:4

Маттео Гиганте (Италия)

1,09

7,40

Иржи Легечка (Чехия, 24)

6:1, 3:6, 6:3, 7:6 (7:1)

Ли Ту (Австралия)

1,12

6,30

Люка Пуй (Франция)

4:6, 4:6, 4:6

Александр Зверев (Германия, 2)

16,00

1,01

Женщины

 

Счет

 

Победа 1

Победа 2

Мари Боузкова (Чехия)

3:6, 3:6

Мирра Андреева (Россия, 14)

3,80

1,27

Бернарда Пера (США)

6:7 (3:7), 4:6

Татьяна Мария (Германия)

1,45

2,75

Юлия Стародубцева (Украина)

5:7, 4:6

Лейла Фернандес (Канада, 30)

5,70

1,14

Вероника Эрьявец (Словения)

5:7, 6:7 (2:7)

Сюзан Лайменс (Нидерланды)

2,54

1,52

Анка Тодони (Румыния)

6:7 (3:7), 1:6

Чжэн Циньвэнь (Китай, 5)

7,00

1,10

Клара Таусон (Дания)

5:7, 6:3, 6:4

Линда Носкова (Чехия, 29)

1,90

1,90

Диан Парри (Франция)

4:6, 4:6

Донна Векич (Хорватия, 18)

3,80

1,27

Сонай Картал (Великобритания)

1:6, 6:7 (5:7)

Джессика Бузас Манейро (Испания)

1,80

2,00

Кристина Букса (Испания)

6:2, 6:3

Хлоэ Паке (Франция)

1,34

3,25

Паула Бадоса (Испания, 11)

6:3, 7:6 (7:5)

Ван Синьюй (Китай)

1,27

3,80

Арина Соболенко (Беларусь, 1)

6:3, 6:2

Слоан Стивенс (США)

1,03

13,00

Анна Блинкова (Россия)

1:6, 6:4, 7:5

Дарья Савилл (Австралия)

1,50

2,60

13 января

Первый круг

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Мужчины

 

Счет

 

Победа 1

Победа 2

Стефанос Циципас (Греция, 11)

5:7, 3:6, 6:2, 4:6

Алекс Микельсен (США)

1,60

2,35

Артур Риндеркнеш (Франция)

6:7 (2:7), 3:6, 6:4, 7:6 (7:4), 3:6

Фрэнсис Тиафо (США, 17)

3,80

1,27

Алехандро Табило (Чили, 23)

6:1, 2:6, 3:6, 6:7 (1:7)

Роберто Карбальес-Баэна (Испания)

1,53

2,50

Николоз Басилашвили (Грузия)

1:6, 7:6 (7:3), 3:6, 3:6

Якуб Меншик (Чехия)

5,00

1,17

Александр Мюллер (Франция)

7:6 (7:2), 3:6, 2:6, 5:7

Нуну Боржеш (Португалия)

2,20

1,67

Джеймс Дакворт (Австралия)

6:2, 6:4, 6:2

Доминик Штрикер (Швейцария)

1,72

2,12

Джеймс Маккейб (Австралия)

6:4, 6:3, 6:4 

Мартин Ландалусе (Испания)

3,70

1,28

Тьяго Сейбот Уайлд (Бразилия)

3:6, 7:6 (7:5), 5:7, 7:5, 5:7

Фабиан Марожан (Венгрия)

2,90

1,41

Джордан Томпсон (Австралия, 27)

7:6 (7:3), 6:4, 4:6, 6:3

Доминик Кепфер (Германия)

1,33

3,33

Танаси Коккинакис (Австралия)

3:6, 6:3, 6:3, 7:6 (7:5)

Роман Сафиуллин (Россия)

1,58

2,38

Тристан Скулкейт (Австралия)

6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:1, 6:4

Таро Дэниел (Япония)

1,98

1,83

Янник Синнер (Италия, 1)

7:6 (7:2), 7:6 (7:5), 6:1

Николас Харри (Чили)

1,01

16,00

Йосихито Нисиока (Япония)

3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 6:3

Азиз Дугаз (Тунис)

1,19

4,70

Джек Дрэйпер (Великобритания, 15)

4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:2

Мариано Навоне (Аргентина)

1,05

10,00

Себастьян Баэс (Аргентина, 28)

3:6, 7:5, 6:3, 0:6, 3:6

Артюр Казо (Франция)

2,65

1,48

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина)

7:6 (7:3), 0:6, 6:3, 3:6, 4:6

Александар Вукич (Австралия)

4,00

1,25

Лукаш Клейн (Словакия)

3:6, 6:0, 3:6, 6:7 (6:8)

Себастьян Корда (США, 22)

3,40

1,32

Жайме Фария (Португалия)

6:1, 6:1, 7:5

Павел Котов (Россия)

2,35

1,60

Цзюнчэн Шан (Китай)

6:7 (1:7), 2:5, отказ

Алехандро Давидович-Фокина (Испания)

1,80

2,00

Франческо Пассаро (Италия)

7:5, 2:1, отказ

Григор Димитров (Болгария, 10)

  
Кристофер О'Коннелл (Австралия)

2:6, 6:3, 1:6, 7:6 (7:5), 5:7

Томми Пол (США, 12)

4,90

1,18

Давид Гоффен (Бельгия)

1:6, 2:6, 6:7 (7:9)

Бенжамен Бонзи (Франция)

2,75

1,45

Ян-Леннард Штруфф (Германия)

3:6, 0:6, 6:4, 1:6

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 29)

2,50

1,53

Новак Джокович (Сербия, 7)

4:6, 6:3, 6:4, 6:2

Нишеш Басаваредди (США)

1,03

13,00

Александр Шевченко (Казахстан)

1:6, 5:7, 1:6

Карлос Алькарас (Испания, 3)

16,00

1,01

Джейкоб Фирнли (Великобритания)

7:6 (7:3), 6:3, 7:6 (7:2)

Ник Кирьос (Австралия)

2,05

1,77

Женщины

 

Счет

 

Победа 1

Победа 2

Диана Шнайдер (Россия, 12)

7:6 (7:4), 6:4

Элизабетта Коччаретто (Италия)

1,23

4,20

Зейнеп Сенмез (Турция)

6:3, 6:7 (5:7), 1:6

Талия Гибсон (Австралия)

1,55

2,45

Моюка Утидзима (Япония)

4:6, 6:2, 7:6 (10:8)

Магда Линетт (Польша)

2,95

1,40

Людмила Самсонова (Россия, 25)

6:2, 6:4

Камилла Рахимова (Россия)

1,22

4,30

Ребекка Шрамкова (Словакия)

3:6, 6:2, 6:2

Кэти Волынец (США)

2,15

1,70

Леолия Жанжан (Франция)

2:6, 4:6

Джоди Беррейдж (Великобритания)

2,15

1,70

Аранча Рус (Нидерланды)

4:6, 4:6

Ольга Данилович (Сербия)

2,65

1,48

Лаура Зигемунд (Германия)

4:6, 7:5, 6:4

Хейли Баптист (США)

2,00

1,80

Коко Гауфф (США, 3)

6:3, 6:3

София Кенин (США)

1,07

8,50

Айла Томлянович (Австралия)

6:4, 4:6, 6:4

Эшлин Крюгер (США)

2,90

1,41

Лючия Бронцетти (Италия)

6:2, 7:6 (7:2)

Виктория Азаренко (Беларусь, 21)

3,50

1,30

Элина Свитолина (Украина, 28)

6:4, 6:4

Сорана Кырстя (Румыния)

1,26

3,90

Магдалена Фрех (Польша, 23)

6:4, 6:4

Полина Кудерметова (Россия)

2,20

1,67

Тамара Зиданшек (Словения)

2:6, 5:7

Анастасия Потапова (Россия)

3,40

1,32

Белинда Бенчич (Швейцария)

6:3, 7:6 (8:6)

Елена Остапенко (Латвия, 16)

1,52

2,54

Сара Бейлек (Чехия)

6:7 (5:7), 2:6

Кэролайн Доулхайд (США)

1,45

2,75

Хэрриет Дарт (Великобритания)

7:5, 2:6, 7:6 (10:7)

Яна Фетт (Хорватия)

  
Катерина Синякова (Чехия)

3:6, 4:6

Ига Швёнтек (Польша, 2)

8,50

1,07

Юле Нимайер (Германия)

6:0, 6:1

Майя Хвалиньская (Польша)

2,20

1,67

Анастасия Павлюченкова (Россия, 27)

6:4, 4:6, 6:3

Юань Юэ (Китай)

1,72

2,12

Нао Хибино (Япония)

6:3, 3:6, 1:6

Марта Костюк (Украина, 17)

5,00

1,17

Петра Мартич (Хорватия)

2:6, 6:4, 6:7 (7:10)

Жаклин Кристиан (Румыния)

2,50

1,53

Каролина Мухова (Чехия, 20)

6:1, 6:1

Надия Подороска (Аргентина)

1,04

11,00

Элизе Мертенс (Бельгия)

4:6, 7:6 (10:8), 6:4

Виктория Голубич (Швейцария)

1,43

2,83

Гретье Миннен (Бельгия)

7:5, 5:7, 6:7 (5:10)

Дестани Айява (Австралия)

  
Майя Джойнт (Австралия)

3:6, 0:6

Джессика Пегула (США, 7)

4,30

1,22

Наоми Осака (Япония)

6:3, 3:6, 6:3

Каролин Гарсия (Франция)

1,22

4,30

Дарья Снигур (Украина)

6:7 (4:7), 3:6

Даниэль Коллинз (США, 10)

3,25

1,34

14 января

Первый круг

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Мужчины

 

Счет

 

Победа 1

Победа 2

Миомир Кецманович (Сербия)

7:5, 3:6, 6:3, 3:6, 6:3

Душан Лайович (Сербия)

1,21

4,40

Адринан Маннарино (Франция)

6:7 (5:7), 3:6, 3:6

Карен Хачанов (Россия, 19)

6,60

1,11

Габриэль Диалло (Канада)

6:7 (1:7), 7:6 (7:3), 5:7, 6:1, 6:2

Лука Нарди (Италия)

1,50

2,60

Маттео Берреттини (Италия)

6:7 (4:7), 6:4, 6:1, 6:3

Кэмерон Норри (Великобритания)

1,45

2,75

Чжан Чжичжэнь (Китай)

6:4, 3:6, 4:6, 6:3, 4:6

Хольгер Руне (Дания, 13)

3,40

1,32

Тейлор Фритц (США, 4)

6:2, 6:0, 6:3

Дженсон Бруксби (США)

1,02

14,00

Хуберт Хуркач (Польша, 18)

7:5, 6:4, 6:4

Таллон Грикспор (Нидерланды)

1,33

3,33

Гаэль Монфис (Франция)

7:6 (9:7), 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4

Джованни Мпетши-Перрикар (Франция, 30)

2,00

1,80

Борна Чорич (Хорватия)

5:7, 1:6, 2:6

Кристиан Гарин (Чили)

1,70

2,15

Камило Уго Карабелли (Аргентина)

6:4, 6:7 (3:7), 3:6, 7:5, 4:6

Лернер Тьен (США)

5,25

1,16

Франсиско Серундоло (Аргентина, 31)

7:6 (7:1), 6:3, 6:2

Александр Бублик (Казахстан)

1,55

2,45

Касидит Самрей (Таиланд)

2:6, 6:4, 6:3, 1:6, 2:6

Даниил Медведев (Россия, 5)

20,00

1,01

Маттео Арнальди (Италия)

6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (5:7), 3:6

Лоренцо Музетти (Италия, 16)

2,38

1,58

Факундо Диас Акоста (Аргентина)

6:7 (5:7), 6:4, 1:6, 6:3, 6:4

Зизу Бергс (Бельгия)

2,65

1,48

Франсиско Комесана (Аргентина)

2:6, 6:3, 6:7 (4:7), 6:4, 4:6

Даниэль Альтмайер (Германия)

2,08

1,75

Бен Шелтон (США, 21)

7:6 (7:3), 7:5, 7:5

Брэндон Накашима (США)

1,48

2,65

Ринки Хидзиката (Австралия)

4:6, 4:6, 3:6

Митчелл Крюгер (США)

1,40

2,95

Маркос Гирон (США)

2:6, 7:5, 6:1, 7:5

Янник Ханфманн (Германия)

1,25

4,00

Пабло Карреньо-Буста (Испания)

6:4, 6:4, 6:3

Камиль Майхшак (Польша)

1,60

2,35

Тристан Бойер (США)

6:3, 6:7 (3:7), 4:6, 7:5, 6:1

Федерико Кория (Аргентина)

1,14

5,70

Роберто Баутиста Агут (Испания)

6:3, 4:6, 4:6, 6:7 (8:10)

Денис Шаповалов (Канада)

3,10

1,37

Лоренцо Сонего (Италия)

6:4, 5:7, 7:5, 7:5

Стэн Вавринка (Швейцария)

1,37

3,10

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)

6:7 (8:10), 6:3, 7:5, 6:1

Флавио Коболли (Италия, 32)

1,57

2,41

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды)

1:6, 5:7, 4:6

Алекс де Минаур (Австралия, 8)

8,50

1,07

Алексей Попырин (Австралия, 25)

6:4, 3:6, 4:6, 4:6

Корентен Муте (Франция)

1,25

4,00

Андрей Рублёв (Россия, 9)

6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7)

Жоао Фонсека (Бразилия)

1,65

2,25

Женщины

 

Счет

 

Победа 1

Победа 2

Виктория Томова (Болгария)

1:6, 3:6

Дарья Касаткина (Россия, 9)

5,00

1,17

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 15)

4:6, 7:5, 6:2

Хулия Риера (Аргентина)

1,20

4,60

Екатерина Александрова (Россия, 26)

6:7 (4:7), 6:7 (2:7)

Эмма Радукану (Великобритания)

2,15

1,70

Ван Сиюй (Китай)

6:1, 7:5

Юлия Грабер (Австрия)

1,09

7,40

Мария Лурдес Карле (Аргентина)

2:6, 3:6

Аманда Анисимова (США)

4,40

1,21

Чжэн Сайсай (Китай)

1:6, 6:7 (6:8)

Эрика Андреева (Россия)

4,40

1,21

Анна Бондар (Венгрия)

6:3, 3:6, 4:6

Ван Яфань (Китай)

1,83

1,98

Эмма Наварро (США, 8)

6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5

Питон Стирнс (США)

1,70

2,15

Майяр Шериф (Египет)

1:6, 4:6

Даяна Ястремская (Украина, 32)

2,75

1,45

Ева Лис (Германия)

6:2, 6:2

Кимберли Биррелл (Австралия)

  
Варвара Грачёва (Франция)

6:3, 6:4

Кэти Макнелли (США)

1,72

2,12

Нурия Парризас-Диас (Испания)

2:6, 1:6

Ива Йович (США)

1,90

1,90

Ирина-Камелия Бегу (Румыния)

4:6, 0:6

Елена-Габриэла Русе (Румыния)

2,28

1,63

Елена Рыбакина (Казахстан, 6)

6:1, 6:1

Эмерсон Джонс (Австралия)

1,04

11,00

Данка Ковинич (Черногория)

6:3, 7:5

Лулу Сун (Новая Зеландия)

9,15

1,06

Юлия Путинцева (Казахстан, 24)

4:6, 7:5, 6:2

Элина Аванесян (Армения)

1,41

2,90

Чжан Шуай (Китай)

6:3, 6:4

Маккартни Кесслер (США)

3,20

1,35

Тейлор Таунсенд (США)

7:6 (8:6), 1:6, 2:6

Рената Сарасуа (Мексика)

1,53

2,50

Ребекка Марино (Канада)

4:6, 6:3, 5:7

Кэти Бултер (Великобритания, 22)

4,70

1,19

Ангелина Калинина (Украина)

3:6, 3:6

Онс Жабер (Тунис)

2,75

1,45

Камила Осорио (Колумбия)

6:4, 6:7 (4:7), 6:4

Мария Саккари (Греция, 31)

2,70

1,47

Мэдисон Киз (США, 19)

6:4, 7:5

Энн Ли (США)

1,14

5,70

Вэй Сыцзя (Китай)

0:6, 4:6

Жасмин Паолини (Италия, 4)

4,90

1,18

Вероника Кудерметова (Россия)

6:1, 6:1

Оливия Гадеки (Австралия)

1,33

3,33

15 января

Второй круг

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Мужчины

 

Счет

 

Победа 1

Победа 2

Райли Опелка (США)

6:3, 6:7 (1:7), 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 4:6

Томаш Махач (Чехия, 26)

2,83

1,43

Роберто Карбальес-Баэна (Испания)

6:4, 6:2, 7:5

Джеймс Дакворт (Австралия)

1,87

1,93

Иржи Легечка (Чехия, 24)

6:3, 3:1, отказ

Юго Гастон (Франция)

1,05

10,00

Бенжамен Бонзи (Франция)

6:2, 6:4, 3:6, 6:4

Франческо Пассаро (Италия)

1,30

3,50

Джордан Томпсон (Австралия, 27)

3:6, 2:6, 4:6

Нуну Боржеш (Португалия)

1,67

2,20

Йосихито Нисиока (Япония)

0:6, 1:6, 4:6

Карлос Алькарас (Испания, 3)

15,00

1,02

Александар Вукич (Австралия)

6:4, 3:6, 2:6, 6:3, 7:5

Себастьян Корда (США, 22)

3,80

1,27

Артюр Казо (Франция)

6:3, 5:7, 2:6, 3:6

Джейкоб Фирнли (Великобритания)

2,10

1,73

Новак Джокович (Сербия, 7)

6:1, 6:7 (4:7), 6:3, 6:2

Жайме Фария (Португалия)

1,02

15,00

Уго Умбер (Франция, 14)

6:3, 6:4, 6:4

Хади Хабиб (Ливан)

1,08

8,00

Кей Нисикори (Япония)

7:6 (7:3), 0:6, 3:6, 1:6

Томми Пол (США, 12)

3,05

1,38

Кентен Алис (Франция)

2:6, 6:4, 6:7 (2:7), 5:7

Артюр Фис (Франция, 20)

4,20

1,23

Алехандро Давидович-Фокина (Испания)

6:7 (7:9), 6:7 (5:7), 6:4, 6:1, 6:3

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 29)

3,33

1,33

Джек Дрэйпер (Великобритания, 15)

6:7 (3:7), 6:3, 3:6, 7:5, 6:3

Танаси Коккинакис (Австралия)

1,43

2,83

Каспер Рууд (Норвегия, 6)

2:6, 6:3, 1:6, 4:6

Якуб Меншик (Чехия)

1,68

2,19

Педро Мартинес (Испания)

1:6, 4:6, 1:6

Александр Зверев (Германия, 2)

15,00

1,02

Женщины

 

Счет

 

Победа 1

Победа 2

Лаура Зигемунд (Германия)

7:6 (7:3), 6:3

Чжэн Циньвэнь (Китай, 5)

13,00

1,03

Людмила Самсонова (Россия, 25)

1:6, 2:6

Ольга Данилович (Сербия)

1,32

3,40

Моюка Утидзима (Япония)

4:6, 6:3, 6:7 (8:10)

Мирра Андреева (Россия, 14)

13,00

1,03

Сюзан Ламенс (Нидерланды)

1:6, 6:7 (3:7)

Белинда Бенчич (Швейцария)

4,30

1,22

Татьяна Мария (Германия)

2:6, 2:6

Клара Таусон (Дания)

4,40

1,21

Магдалена Фрех (Польша, 23)

0:6, 6:0, 6:2

Анна Блинкова (Россия)

1,70

2,15

Элизе Мертенс (Бельгия)

4:6, 2:6

Джессика Пегула (США, 7)

4,00

1,25

Арина Соболенко (Беларусь, 1)

6:3, 7:5

Джессика Бузас Манейро (Испания)

1,02

15,00

Каролина Мухова (Чехия, 20)

6:1, 1:6, 3:6

Наоми Осака (Япония)

1,36

3,15

Кристина Букса (Испания)

6:3, 4:6, 4:6

Лейла Фернандес (Канада, 30)

5,70

1,14

Анастасия Павлюченкова (Россия, 27)

7:5, 2:6, 6:2

Анастасия Потапова (Россия)

1,83

1,98

Хэрриет Дарт (Великобритания)

6:4, 0:6, 2:6

Донна Векич (Хорватия, 18)

4,40

1,21

Юле Нимайер (Германия)

3:6, 0:6

Марта Костюк (Украина, 17)

3,10

1,37

Диана Шнайдер (Россия, 12)

6:4, 7:5

Айла Томлянович (Австралия)

1,25

4,00

Коко Гауфф (США, 3)

6:3, 7:5

Джоди Беррейдж (Великобритания)

1,01

16,00

Паула Бадоса (Испания, 11)

6:1, 6:0

Талия Гибсон (Австралия)

1,08

8,00

16 января

Второй круг

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Мужчины

 

Счет

 

Победа 1

Победа 2

Хуберт Хуркач (Польша, 18)

4:6, 4:6, 2:6

Миомир Кецманович (Сербия)

1,28

3,70

Франсиско Серундоло (Аргентина, 31)

6:2, 1:0, отказ

Факундо Диас Акоста (Аргентина)

1,38

3,05

Денис Шаповалов (Канада)

6:7 (3:7), 6:7 (6:8), 2:6

Лоренцо Музетти (Италия, 16)

1,75

2,08

Даниэль Альтмайер (Германия)

5:7, 3:6, 6:7 (3:7)

Гаэль Монфис (Франция)

4,90

1,18

Бен Шелтон (США, 21)

6:3, 6:3, 6:7 (4:7), 6:4

Пабло Карреньо-Буста (Испания)

1,32

3,40

Габриэль Диалло (Канада)

6:7 (4:7), 6:4, 3:6, 3:6

Карен Хачанов (Россия, 19)

3,33

1,33

Тейлор Фритц (США, 4)

6:2, 6:1, 6:0

Кристиан Гарин (Чили)

1,03

15,00

Тристан Бойер (США)

2:6, 4:6, 3:6

Алекс де Минаур (Австралия, 8)

15,00

1,03

Корентен Муте (Франция)

4:6, 6:4, 7:6 (7:3), 6:4

Митчелл Крюгер (США)

1,48

2,65

Маркос Гирон (США)

7:5, 3:6, 7:5, 3:6, 6:4

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)

1,90

1,90

Фабиан Марожан (Венгрия)

6:7 (3:7), 6:4, 3:6, 6:4, 6:1

Фрэнсис Тиафо (США, 17)

2,65

1,48

Алекс Микельсен (США)

7:5, 6:3, 7:6 (7:4)

Джеймс Маккейб (Австралия)

1,11

6,60

Жоао Фонсека (Бразилия)

7:6 (8:6), 3:6, 1:6, 6:3, 3:6

Лоренцо Сонего (Италия)

1,18

4,90

Маттео Берреттини (Италия)

6:7 (3:7), 6:2, 3:6, 6:7 (6:8)

Хольгер Руне (Дания, 13)

1,73

2,10

Янник Синнер (Италия, 1)

4:6, 6:4, 6:1, 6:3

Тристан Скулкейт (Австралия)

1,01

30,00

Лернер Тьен (США)

6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7)

Даниил Медведев (Россия, 5)

5,25

1,16

Женщины

 

Счет

 

Победа 1

Победа 2

Эмма Радукану (Великобритания)

6:3, 7:5

Аманда Анисимова (США)

2,20

1,67

Ван Яфань (Китай)

2:6, 0:6

Дарья Касаткина (Россия, 9)

5,25

1,16

Онс Жабер (Тунис)

7:5, 6:3

Камила Осорио (Колумбия)

1,40

2,95

Данка Ковинич (Черногория)

0:6, 1:6

Даяна Ястремская (Украина, 32)

6,30

1,12

Ребекка Шрамкова (Словакия)

0:6, 2:6

Ига Швёнтек (Польша, 2)

15,00

1,02

Эмма Наварро (США, 8)

6:3, 3:6, 6:4

Ван Сиюй (Китай)

1,38

3,05

Юлия Путинцева (Казахстан, 24)

6:2, 6:1

Чжан Шуай (Китай)

1,15

5,55

Елена Рыбакина (Казахстан, 6)

6:0, 6:3

Ива Йович (США)

1,05

10,00

Жаклин Кристиан (Румыния)

7:5, 7:5

Лючия Бронцетти (Италия)

2,26

1,64

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 15)

6:2, 6:3

Эрика Андреева (Россия)

1,40

2,95

Ева Лис (Германия)

6:2, 3:6, 6:4

Варвара Грачёва (Франция)

1,55

2,45

Элина Свитолина (Украина, 28)

6:1, 6:4

Кэролайн Доулхайд (США)

1,26

3,90

Вероника Кудерметова (Россия)

7:6 (7:3), 2:6, 6:2

Кэти Бултер (Великобритания, 22)

2,08

1,75

Дестани Айява (Австралия)

6:7 (4:7), 6:4, 2:6

Даниэль Коллинз (США, 10)

3,50

1,30

Мэдисон Киз (США, 19)

7:6 (7:1), 2:6, 7:5

Елена-Габриэла Русе (Румыния)

1,11

6,60

Рената Сарасуа (Мексика)

2:6, 3:6

Жасмин Паолини (Италия, 4)

5,55

1,15

17 января

Третий круг

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Мужчины

 

Счет

 

Победа 1

Победа 2

Роберто Карбальес-Баэна (Испания)

6:7 (0:7), 2:6, 0:6

Томми Пол (США, 12)

5,70

1,14

Джейкоб Фирнли (Великобритания)

3:6, 4:6, 4:6

Александр Зверев (Германия, 2)

9,15

1,06

Нуну Боржеш (Португалия)

2:6, 4:6, 7:6 (7:3), 2:6

Карлос Алькарас (Испания, 3)

15,00

1,03

Якуб Меншик (Чехия)

6:3, 6:4, 6:7 (7:9), 4:6, 2:6

Алехандро Давидович-Фокина (Испания)

1,48

2,65

Иржи Легечка (Чехия, 24)

6:2, 6:3, 6:3

Бенжамен Бонзи (Франция)

1,30

3,50

Уго Умбер (Франция, 14)

4:6, 7:5, 6:4, 1:0, отказ

Артюр Фис (Франция, 20)

1,58

2,38

Новак Джокович (Сербия, 7)

6:1, 6:4, 6:4

Томаш Махач (Чехия, 26)

1,25

4,00

Джек Дрэйпер (Великобритания, 15)

6:4, 2:6, 5:7, 7:6 (7:5), 7:6 (10:8)

Александар Вукич (Австралия)

1,23

4,15

Женщины

 

Счет

 

Победа 1

Победа 2

Анастасия Павлюченкова (Россия, 27)

6:1, 6:2

Лаура Зигемунд (Германия)

1,53

2,50

Арина Соболенко (Беларусь, 1)

7:6 (7:5), 6:4

Клара Таусон (Дания)

1,10

7,00

Диана Шнайдер (Россия, 12)

6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 5:7

Донна Векич (Хорватия, 18)

1,53

2,50

Паула Бадоса (Испания, 11)

6:4, 4:6, 6:3

Марта Костюк (Украина, 17)

1,42

2,87

Магдалена Фрех (Польша, 23)

2:6, 6:1, 2:6

Мирра Андреева (Россия, 14)

4,40

1,21

Наоми Осака (Япония)

6:7 (3:7), отказ

Белинда Бенчич (Швейцария)

1,67

2,20

Коко Гауфф (США, 3)

6:4, 6:2

Лейла Фернандес (Канада, 30)

1,16

5,25

Ольга Данилович (Сербия)

7:6 (7:3), 6:1

Джессика Пегула (США, 7)

4,90

1,18

18 января

Третий круг

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Мужчины

 

Счет

 

Победа 1

Победа 2

Алекс Микельсен (США)

6:3, 7:6 (7:5), 6:2

Карен Хачанов (Россия, 19)

2,35

1,60

Тейлор Фритц (США, 4)

6:3, 5:7, 6:7 (1:7), 4:6

Гаэль Монфис (Франция)

1,13

6,00

Франсиско Серундоло (Аргентина, 31)

7:5, 6:7 (3:7), 3:6, 3:6

Алекс де Минаур (Австралия, 8)

7,00

1,10

Лоренцо Сонего (Италия)

6:7 (3:7), 7:6 (8:6), 6:1, 6:2

Фабиан Марожан (Венгрия)

1,83

1,98

Корентен Муте (Франция)

6:7 (10:12), 3:6, 3:6

Лернер Тьен (США)

2,04

1,78

Бен Шелтон (США, 21)

6:3, 3:6, 6:4, 7:6 (7:5)

Лоренцо Музетти (Италия, 16)

1,65

2,25

Янник Синнер (Италия, 1)

6:3, 6:4, 6:2

Маркос Гирон (США)

1,03

15,00

Миомир Кецманович (Сербия)

7:6 (7:5), 3:6, 6:4, 4:6, 4:6

Хольгер Руне (Дания, 13)

2,75

1,45

Женщины

 

Счет

 

Победа 1

Победа 2

Эмма Радукану (Великобритания)

1:6, 0:6

Ига Швёнтек (Польша, 2)

7,00

1,10

Эмма Наварро (США, 8)

6:4, 3:6, 6:4

Онс Жабер (Тунис)

1,80

2,00

Ева Лис (Германия)

4:6, 6:3, 6:3

Жаклин Кристиан (Румыния)

1,67

2,20

Юлия Путинцева (Казахстан, 24)

5:7, 1:6

Дарья Касаткина (Россия, 9)

1,65

2,25

Елена Рыбакина (Казахстан, 6)

6:3, 6:4

Даяна Ястремская (Украина, 32)

1,09

7,40

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 15)

4:6, 2:6

Вероника Кудерметова (Россия)

1,93

1,87

Элина Свитолина (Украина, 28)

2:6, 6:4, 6:0

Жасмин Паолини (Италия, 4)

2,20

1,67

Мэдисон Киз (США, 19)

6:4, 6:4

Даниэль Коллинз (США, 10)

1,34

3,25

19 января

Четвертый круг

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Мужчины

 

Счет

 

Победа 1

Победа 2

Алехандро Давидович-Фокина (Испания)

1:6, 1:6, 1:6

Томми Пол (США, 12)

4,00

1,25

Джек Дрэйпер (Великобритания, 15)

5:7, 1:6, отказ

Карлос Алькарас (Испания, 3)

8,00

1,08

Уго Умбер (Франция, 14)

1:6, 6:2, 3:6, 2:6

Александр Зверев (Германия, 2)

5,00

1,17

Новак Джокович (Сербия, 7)

 

Иржи Легечка (Чехия, 24)

1,27

3,80

Женщины

 

Счет

 

Победа 1

Победа 2

Арина Соболенко (Беларусь, 1)

6:1, 6:2

Мирра Андреева (Россия, 14)

1,28

3,70

Донна Векич (Хорватия, 18)

6:7 (0:7), 0:6

Анастасия Павлюченкова (Россия, 27)

1,73

2,10

Коко Гауфф (США, 3)

5:7, 6:2, 6:1

Белинда Бенчич (Швейцария)

1,14

5,70

Паула Бадоса (Испания, 11)

6:1, 7:6 (7:2)

Ольга Данилович (Сербия)

1,45

2,75

20 января

Четвертый круг

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Мужчины

 

Счет

 

Победа 1

Победа 2

Янник Синнер (Италия, 1)

6:3, 3:6, 6:3, 6:2

Хольгер Руне (Дания, 13)

1,08

8,00

Лоренцо Сонего (Италия)

6:3, 6:2, 3:6, 6:1

Лернер Тьен (США)

1,64

2,26

Гаэль Монфис (Франция)

6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:7 (2:7), 0:1, отказ

Бен Шелтон (США, 21)

2,30

1,62

Алекс Микельсен (США)

0:6, 6:7 (5:7), 3:6

Алекс де Минаур (Австралия, 8)

3,90

1,26

Женщины

 

Счет

 

Победа 1

Победа 2

Вероника Кудерметова (Россия)

4:6, 1:6

Элина Свитолина (Украина, 28)

2,25

1,65

Елена Рыбакина (Казахстан, 6)

3:6, 6:1, 3:6

Мэдисон Киз (США, 19)

1,64

2,26

Эмма Наварро (США, 8)

6:4, 5:7, 7:5

Дарья Касаткина (Россия, 9)

1,90

1,90

Ева Лис (Германия)

0:6, 1:6

Ига Швёнтек (Польша, 2)

15,00

1,03

21 января

1/4 финала

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Мужчины

 

Счет

 

Победа 1

Победа 2

Томми Пол (США, 12)

6:7 (1:7), 6:7 (0:7), 6:2, 1:6

Александр Зверев (Германия, 2)

3,40

1,35

Новак Джокович (Сербия, 7)

 

Карлос Алькарас (Испания, 3)

2,65

1,50

Женщины

 

Счет

 

Победа 1

Победа 2

Коко Гауфф (США, 3)

5:7, 4:6

Паула Бадоса (Испания, 11)

1,30

3,85

Арина Соболенко (Беларусь, 1)

6:2, 2:6, 6:3

Анастасия Павлюченкова (Россия, 27)

1,10

8,00

22 января

1/4 финала

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Мужчины

 

Счет

 

Победа 1

Победа 2

Бен Шелтон (США, 21)

6:4, 7:5, 4:6, 7:6 (7:4)

Лоренцо Сонего (Италия)

1,35

3,40

Янник Синнер (Италия, 1)

6:3, 6:2, 6:1

Алекс де Минаур (Австралия, 8)

1,20

5,00

Женщины

 

Счет

 

Победа 1

Победа 2

Мэдисон Киз (США, 19)

3:6, 6:3, 6:4

Элина Свитолина (Украина, 28)

1,35

3,40

Эмма Наварро (США, 8)

1:6, 2:6

Ига Швёнтек (Польша, 2)

9,00

1,08

23 января

1/2 финала

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Женщины

 

Счет

 

Победа 1

Победа 2

Арина Соболенко (Беларусь, 1)

 

Паула Бадоса (Испания, 11)

1,30

3,65

Мэдисон Киз (США, 19)

 

Ига Швёнтек (Польша, 2)

5,00

1,20

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