Андреева, Медведев и другие россияне узнали соперников по первому кругу Australian Open – 2026

На Открытом чемпионате Австралии по теннису состоялась жеребьевка основной сетки в мужском и женском одиночных разрядах. Рассказываем, с кем в первом круге сыграют российские спортсмены и лидеры мирового рейтинга.
Все три россиянина получили статус сеяных: Даниил Медведев – 11, Андрей Рублёв – 13, Карен Хачанов – 15.
Среди россиянок номера посева получили Мирра Андреева (8), Екатерина Александрова (11), Людмила Самсонова (18), Диана Шнайдер (23) и Анна Калинская (31).
Основная сетка Australian Open в 2026 году пройдет с 18 января по 1 февраля.