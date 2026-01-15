Ведомости
Андреева, Медведев и другие россияне узнали соперников по первому кругу Australian Open – 2026

Итоги жеребьевки
Руслан Ипполитов
Источник: Clive Brunskill/Getty Images

На Открытом чемпионате Австралии по теннису состоялась жеребьевка основной сетки в мужском и женском одиночных разрядах. Рассказываем, с кем в первом круге сыграют российские спортсмены и лидеры мирового рейтинга.

Мужчины

Все три россиянина получили статус сеяных: Даниил Медведев – 11, Андрей Рублёв – 13, Карен Хачанов – 15. 

  • Карлос Алькарас (Испания, 1) – Адам Уолтон (Австралия)
  • Александр Бублик (Казахстан, 10) – Дженсон Бруксби (США)
  • Маттео Берреттини (Италия) – Алекс де Минаур (Австралия, 6)
  • Александр Зверев (Германия, 3) – Габриэль Диалло (Канада)
  • Маттео Арнальди (Италия) – Андрей Рублёв (Россия, 13)
  • Даниил Медведев (Россия, 11) – Йеспер де Йонг (Нидерланды)
  • Нуну Боржеш (Португалия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 7)
  • Лоренцо Музетти (Италия, 5) – Рафаэль Коллиньон (Бельгия)
  • Валентен Руае (Франция) – Тейлор Фритц (США, 9)
  • Педро Мартинес (Испания) – Новак Джокович (Сербия, 4)
  • Бен Шелтон (США, 8) – Уго Умбер (Франция)
  • Карен Хачанов (Россия, 15) – Алекс Михельсен (США)
  • Юго Гастон (Франция) – Янник Синнер (Италия, 2)
Женщины

Среди россиянок номера посева получили Мирра Андреева (8), Екатерина Александрова (11), Людмила Самсонова (18), Диана Шнайдер (23) и Анна Калинская (31).

  • Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (Франция)
  • Анастасия Павлюченкова (Россия) – победительница квалификации
  • Екатерина Александрова (Россия, 11) – победительница квалификации
  • победительница квалификации – Жасмин Паолини (Италия, 7)
  • Коко Гауфф (США, 3) – Камилла Рахимова (Узбекистан)
  • Талия Гибсон (Австралия) – Анна Блинкова (Россия)
  • Барбора Крейчикова (Чехия) – Диана Шнайдер (Россия, 23)
  • Донна Векич (Хорватия) – Мирра Андреева (Россия, 8)
  • Джессика Пегула (США, 6) – Анастасия Захарова (Россия)
  • Оксана Селехметьева (Россия) – Элла Зайдель (Германия)
  • Александра Олейникова (Украина) – Мэдисон Киз (США, 9)
  • Симона Вальтерт (Швейцария) – Аманда Анисимова (США, 4)
  • Елена Рыбакина (Казахстан, 5) – Кая Юван (Словения)
  • Кэти Бултер (Великобритания) – Белинда Бенчич (Швейцария, 10)
  • Лаура Зигемунд (Германия) – Людмила Самсонова (Россия, 18)
  • Анна Калинская (Россия, 31) – Сонай Картал (Великобритания)
  • победительница квалификации — Ига Швёнтек (Польша, 2)
Расписание

Основная сетка Australian Open в 2026 году пройдет с 18 января по 1 февраля.

