Клиент PARI поставил 200 000 рублей на «Ак Барс» против «Автомобилиста» в решающем матче серии в Кубке Гагарина

7 апреля состоится седьмой, решающий матч серии в рамках 1/8 финала Гагарина между екатеринбургским «Автомобилистом» и казанским «Ак Барсом». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают, что шансы команд примерно равны, но символическое предпочтение отдают казанцам. Коэффициент на успех гостей площадки в основное время игры — 2.55, что составляет 30% вероятности. Спрогнозировать победу уральцев можно по коэффициенту 2.60 (или 42%). Ничейный исход в линии PARI идет за 3.85 (28%). Победа «Ак Барса» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.88 (51%). Поставить на итоговый успех «Автомобилиста» можно за 1.92 (49%).

Клиенты PARI верят в успех казанской команды. На победу «Ак Барса» приходится около 61% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 30% сделано в пользу уральцев, еще приблизительно 9% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 91% на 9% в пользу казанцев.

Аналитики считают проход «Ак Барса» в следующую стадию турнира более вероятным. Если казанский клуб окажется в четвертьфинале, сыграет ставка за 1.88 (51%). Проход «Автомобилиста» котируется перед седьмым матчем за 1.92 (49%).

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.25. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 9.00. Если казанцы будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.70.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 200 000 рублей. Один из клиентов собрал экспресс из четырех событий и добавил в купон прогноз на победу «Ак Барса» с учетом овертайма и серии буллитов по котировке 1.88. Общий коэффициенте экспресса — 12.63.

Предыдущая игра в 1/8 финала между «Автомобилистом» и «Ак Барсом» завершилась со счетом 5:1 в пользу казанцев. Аналитики PARI считают, что седьмое противостояние этих команд в серии плей-офф получится более результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.80. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.00.

«Автомобилист» завершил регулярный чемпионат на четвертом месте в Восточной конференции, набрав 89 очков. «Ак Барс» остановился на пятом месте в той же зоне с 87-ю очками. Екатеринбуржцы и казанцы встречались в текущем сезоне регулярного чемпионата четыре раз. Счет по личным встречам в регулярке — 3:1 в пользу «Ак Барса». В плей-офф результат очных встреч равный — 3:3. Оба клуба считаются аутсайдерами турнира с низкими шансами на трофей. Поставить на чемпионство казанцев и уральцев можно за 18.00 и 22.00 соответственно.