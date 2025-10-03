Клиенты PARI считают, что «Авангард» победит «Локомотив» в дуэли лидеров Запада и Востока КХЛ

3 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Начало встречи — в 16:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают, что в предстоящем матче не будет фаворита, но небольшое предпочтение отдают омичам. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.45, что составляет 39% вероятности. Спрогнозировать победу ярославцев можно по коэффициенту 2.55 (или 38%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.15 (23%). Победа «Авангарда» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.87 (51%). Поставить на итоговый успех «Локомотива» можно за 1.93 (49%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Омска. На победу «Авангарда» приходится около 54% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 28% сделано в пользу «Локомотива», еще приблизительно 17% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов 57% на 43% в пользу «железнодорожников».

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.23, в овертайме — за 5.70, по буллитам — за 7.60. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 9.00. Если ярославцы будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.60.

Аналитики PARI считают, что первое противостояние «Авангарда» и «Локомотива» в текущем сезоне КХЛ получится результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.70. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.15.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 103 000 рублей. Один из клиентов собрал экспресс из двух событий и поставил в том числе на то, что «Авангард» забросит максимум три шайбы или менее, по котировке 1.43. Общий коэффициент экспресса — 2.46.

Омский «Авангард» лидирует в таблице Восточной конференции с 16-ю очками, у «Локомотива» — 18 очков и первое место на Западе. Поставить сейчас на победу «железнодорожников» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина можно за 4.30. «Локомотив» — главный фаворит турнира, опережающий ЦСКА (5.00). Чемпионство «Авангарда» котируется за 6.00.