Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



3 октября 8:56ГлавнаяНовости

Клиенты PARI считают, что «Авангард» победит «Локомотив» в дуэли лидеров Запада и Востока КХЛ

Эксперты не видят в паре фаворита
Валентин Васильев

3 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Начало встречи — в 16:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают, что в предстоящем матче не будет фаворита, но небольшое предпочтение отдают омичам. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.45, что составляет 39% вероятности. Спрогнозировать победу ярославцев можно по коэффициенту 2.55 (или 38%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.15 (23%). Победа «Авангарда» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.87 (51%). Поставить на итоговый успех «Локомотива» можно за 1.93 (49%). 

Клиенты PARI верят в успех команды из Омска. На победу «Авангарда» приходится около 54% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 28% сделано в пользу «Локомотива», еще приблизительно 17% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов 57% на 43% в пользу «железнодорожников». 

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.23, в овертайме — за 5.70, по буллитам — за 7.60. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 9.00. Если ярославцы будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.60

Аналитики PARI считают, что первое противостояние «Авангарда» и «Локомотива» в текущем сезоне КХЛ получится результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.70. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.15.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 103 000 рублей. Один из клиентов собрал экспресс из двух событий и поставил в том числе на то, что «Авангард» забросит максимум три шайбы или менее, по котировке 1.43. Общий коэффициент экспресса — 2.46

Омский «Авангард» лидирует в таблице Восточной конференции с 16-ю очками, у «Локомотива» — 18 очков и первое место на Западе. Поставить сейчас на победу «железнодорожников» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина можно за 4.30. «Локомотив» — главный фаворит турнира, опережающий ЦСКА (5.00). Чемпионство «Авангарда» котируется за 6.00.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Новости
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Новости
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Новости
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Новости
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Новости
Клиенты PARI ждут победы «Реала» над «Фенербахче» в Евролиге
Клиенты PARI ждут победы «Реала» над «Фенербахче» в Евролиге
Новости
Клиенты PARI ставят на «Северсталь» в матче КХЛ с «Динамо»
Клиенты PARI ставят на «Северсталь» в матче КХЛ с «Динамо»
Новости
Клиенты PARI ставят на «Олимпиакос» в матче Евролиги с «Монако»
Клиенты PARI ставят на «Олимпиакос» в матче Евролиги с «Монако»
Новости
Клиенты PARI: «Интер» победит «Фиорентину» в матче Серии А
Клиенты PARI: «Интер» победит «Фиорентину» в матче Серии А
Новости
Клиенты PARI: «Металлург» победит «Ак Барс» в матче лидеров Востока в КХЛ
Клиенты PARI: «Металлург» победит «Ак Барс» в матче лидеров Востока в КХЛ
Новости

Новое