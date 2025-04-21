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21 апреля 10:39ГлавнаяНовости

Клиенты PARI считают, что «Локомотив» обыграет «Авангард» и выйдет в полуфинал Кубка Гагарина

Седьмая игра не понадобится?
Валентин Васильев

21 апреля состоится шестой матч 1/4 финала Кубка Гагарина между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Начало встречи — в 16:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают, что в предстоящем матче нет явного фаворита, но символическое предпочтение отдают «железнодорожникам». Коэффициент на успех гостей площадки в основное время игры — 2.50, что составляет 39% вероятности. Спрогнозировать победу омичей можно по коэффициенту 2.70 (или 36%). Ничейный исход в линии PARI идет за 3.80 (25%). Победа «Локомотива» с учетом овертайма котируется за 1.83 (52%). Поставить на итоговый успех «Авангарда» можно за 1.97 (48%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Ярославля. На победу «Локомотива» приходится около 68% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 25% сделано в пользу омичей, еще приблизительно 7% — на ничью. На рынке победы с учетом возможного овертайма соотношение 82% на 18% в пользу «железнодорожников». 

Аналитики считают проход «Локомотива» в следующую стадию турнира более вероятным. Если ярославский клуб окажется в полуфинале, сыграет ставка за 1.20 (79%). Проход «Авангарда» котируется перед шестым матчем за 4.50 (21%).

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.27. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 9.50. Если ярославцы будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.60.

Предыдущая игра в 1/4 финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» завершилась со счетом 3:2 в пользу омичей. Аналитики PARI считают, что шестое противостояние этих команд в серии плей-офф получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.80. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.00.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 109 000 рублей. Один из клиентов сделал ставку на то, что «Авангард» забросит в ворота «Локомотива» не более двух шайб, по котировке 1.70.

«Локомотив» завершил регулярный чемпионат на первом месте в Западной конференции, а в 1/8 финала прошел «Торпедо» (4:0). «Авангард» остановился на шестом месте в зоне Востока, а в первом раунде плей-офф выбил из розыгрыша Кубка Гагарина «Металлург» (4:2). Ярославцы и омичи встречались в текущем сезоне регулярного чемпионата дважды, и оба раза сильнее оказывались ярославцы. «Локомотив» лидирует и в серии плей-офф — 3:2. 

Если хоккеисты «Локомотива» станут обладателями Кубка Гагарина, сыграет ставка за 2.45. «Железнодорожники» — главные фавориты турнира. Триумф «Авангарда» котируется за 16.00.

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