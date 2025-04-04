PARI: «Авангард» победит «Металлург» и выйдет в четвертьфинал плей-офф Кубка Гагарина

5 апреля состоится шестой матч 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина между омским «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». Начало встречи — в 16:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча омичей. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.15, что составляет 45% вероятности. Спрогнозировать победу «Магнитки» можно по коэффициенту 3.05 (или 32%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.05 (24%). Победа «Авангарда» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.65 (58%). Поставить на итоговый успех «Металлурга» можно за 2.25 (42%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Омска. На победу «Авангарда» приходится около 58% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 28% сделано в пользу магнитогорцев, еще приблизительно 14% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов при этом соотношение 88% на 12% в пользу «Авангарда».

Аналитики считают проход «Авангарда» в следующую стадию турнира более вероятным. Если омский клуб окажется в четвертьфинале, сыграет ставка за 1.25 (77%). Проход «Металлурга» котируется перед шестым матчем за 4.10 (7%).

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.25. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 8.00. Если магнитогорцы будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 6.30.

Предыдущая игра 1/8 финала между «Металлургом» и «Авангардом» завершилась со счетом 3:1. Аналитики PARI считают, что шестое противостояние этих команд в серии плей-офф получится более результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.75. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.07.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 100 000 рублей на то, что «Авангард» победит с учетом овертайма и серии буллитов, по котировке 1.65.

«Металлург» завершил регулярный чемпионат на третьем месте в Восточной конференции, набрав 90 очков. «Авангард» остановился на шестом месте в той же зоне с 87-ю очками. Магнитогорцы и омичи встречались в текущем сезоне регулярного чемпионата шесть раз. Счет по личным встречам — 3:3. В плей-офф результат 3:2 в пользу «Авангарда».