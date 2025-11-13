Клиенты PARI считают, что «Авангард» во второй раз в текущем сезоне КХЛ переиграет «Трактор»

13 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между омским «Авангардом» и челябинским «Трактором». Начало встречи — в 16:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

По оценке букмекеров, фаворитом предстоящего матча является команда из Омска. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 1.88, что составляет 50% вероятности. Спрогнозировать победу челябинцев можно по коэффициенту 3.40 (или 28%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.40 (22%). Победа «Авангарда» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.55 (61%). Поставить на итоговый успех «Трактора» можно за 2.45 (39%).

Клиенты PARI верят в успех сибиряков. На победу «Авангарда» приходится около 74% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 17% сделано в пользу «Трактора», еще приблизительно 9% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов 60% на 40% в пользу омичей.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.20, в овертайме — за 5.90, по буллитам — за 7.90. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 8.00. Если уральская команда будет проигрывать по ходу матча и победит, сыграет ставка за 6.50.

По оценке аналитиков PARI, третье противостояние «Авангарда» и «Трактора» в текущем сезоне КХЛ получится таким же результативным, как и предыдущие матчи (1:5, 8:5). Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.40. Противоположный исход (тотал меньше 4.5) котируется за 2.80.

Омский «Авангард» идет на третьем месте в таблице Восточной конференции с 31 очком, у «Трактора» — тоже 31 очко и пятое место на Западе. Поставить сейчас на победу «ястребов» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина можно за 4.50. Этот коэффициент выше, чем котировки на триумф главных фаворитов турнира «Локомотива» (2.70) и «Металлурга» (3.40). Чемпионство «Трактора» котируется за 8.00.