Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



13 ноября 10:34ГлавнаяНовости

Клиенты PARI считают, что «Авангард» во второй раз в текущем сезоне КХЛ переиграет «Трактор»

Аналитики предвкушают результативное действо
Валентин Васильев

13 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между омским «Авангардом» и челябинским «Трактором». Начало встречи — в 16:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру. 

По оценке букмекеров, фаворитом предстоящего матча является команда из Омска. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 1.88, что составляет 50% вероятности. Спрогнозировать победу челябинцев можно по коэффициенту 3.40 (или 28%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.40 (22%). Победа «Авангарда» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.55 (61%). Поставить на итоговый успех «Трактора» можно за 2.45 (39%). 

Клиенты PARI верят в успех сибиряков. На победу «Авангарда» приходится около 74% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 17% сделано в пользу «Трактора», еще приблизительно 9% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов 60% на 40% в пользу омичей. 

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.20, в овертайме — за 5.90, по буллитам — за 7.90. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 8.00. Если уральская команда будет проигрывать по ходу матча и победит, сыграет ставка за 6.50

По оценке аналитиков PARI, третье противостояние «Авангарда» и «Трактора» в текущем сезоне КХЛ получится таким же результативным, как и предыдущие матчи (1:5, 8:5). Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.40. Противоположный исход (тотал меньше 4.5) котируется за 2.80

Омский «Авангард» идет на третьем месте в таблице Восточной конференции с 31 очком, у «Трактора» — тоже 31 очко и пятое место на Западе. Поставить сейчас на победу «ястребов» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина можно за 4.50. Этот коэффициент выше, чем котировки на триумф главных фаворитов турнира «Локомотива» (2.70) и «Металлурга» (3.40). Чемпионство «Трактора» котируется за 8.00.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

БЕТСИТИ «оживил» визуал Кубка Морского боя
БЕТСИТИ «оживил» визуал Кубка Морского боя
Новости
«ПСЖ» Сафонова крупно обыграет «Монако» Головина и упрочит лидерство в чемпионате Франции, считают аналитики PARI
«ПСЖ» Сафонова крупно обыграет «Монако» Головина и упрочит лидерство в чемпионате Франции, считают аналитики PARI
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Челси» в 13-м туре АПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Челси» в 13-м туре АПЛ
Новости
Костомаров, Медведева, Ягудин и другие звезды фигурки помогли собрать более 3 млн рублей на благотворительные цели
Костомаров, Медведева, Ягудин и другие звезды фигурки помогли собрать более 3 млн рублей на благотворительные цели
Новости
Команда российского букмекера PARI прошла во вторую стадию главного чемпионата года по CS
Команда российского букмекера PARI прошла во вторую стадию главного чемпионата года по CS
Новости
«Лига PARI и ФК «Пари НН» — удачные и эффективные решения с точки зрения спонсорства»
«Лига PARI и ФК «Пари НН» — удачные и эффективные решения с точки зрения спонсорства»
Новости
«Локомотив» возьмет реванш у «Северстали» за поражение в матче лидеров Запада КХЛ, считают аналитики PARI
«Локомотив» возьмет реванш у «Северстали» за поражение в матче лидеров Запада КХЛ, считают аналитики PARI
Новости
Матч «Челси» — «Барселона» стал самым крупным и прибыльным событием 5-го тура ЛЧ
Матч «Челси» — «Барселона» стал самым крупным и прибыльным событием 5-го тура ЛЧ
Новости
Клиенты букмекеров уверены в проходе «Зенита» в полуфинал Кубка России в противостоянии с «Динамо»
Клиенты букмекеров уверены в проходе «Зенита» в полуфинал Кубка России в противостоянии с «Динамо»
Новости
Лига PARI присоединилась ко второму сезону новогоднего «Экспресса заботы»
Лига PARI присоединилась ко второму сезону новогоднего «Экспресса заботы»
Новости

Новое