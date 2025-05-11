Клиент PARI поставил 120 000 рублей на победу «Реала» над «Барселоной»

11 мая в матче 35-го тура чемпионата Испании «Барселона» сыграет с «Реалом». Легендарное Эль Класико состоится на Олимпийском стадионе «Монтжуик» в столице Каталонии и начнется в 17:15 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников и изучили ставки клиентов на сегодняшнее топ-событие.

В преддверии встречи лидеров Ла Лиги букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На триумф «Барселоны» можно поставить по коэффициенту 1.95, что соответствует примерно 50% вероятности. Победа «Реала» в линии PARI идет за 3.45 (приблизительно 27%). Котировки на ничью составляют 4.30 (около 23%).

Клиенты PARI сделали выбор в пользу «Барсы». В общем объеме ставок на исход встречи 50% приходится на победу каталонского клуба. Еще 46% от всего оборота пари сделано на триумф «Реала», а 4% — на ничью.

Эксперты ждут от команд Ханса-Дитера Флика и Карло Анчелотти результативной игры. По оценкам аналитиков PARI, в матче будет забито как минимум четыре мяча. Поставить на это можно по коэффициенту 1.80. Ставка на это событие сыграла в шести из десяти последних личных встреч соперников во всех турнирах. Вероятность противоположного исхода (не более трех мячей на двоих) котируется за 2.00.

В линии на точный счет наиболее вероятный вариант — победа «Барсы» 2:1 за 10.00. Поставить на каталонцев с нулевой форой можно за 1.50. Аналогичная ставка на мадридский клуб доступна за 2.60. Если счет откроют хозяева, сыграет ставка за 1.62. Пари на дебютный гол в исполнении гостей будет рассчитано за 2.25. В случае обмена голами сыграет ставка за 1.35. Обратный вариант доступен за 3.25. Вероятность сухой победы любой из команд котируется за 3.30.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 120 000 рублей. Один из игроков рискнул этой суммой, спрогнозировав победу «Реала» по коэффициенту 3.45.

«Барса» подходит к воскресному матчу на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Каталонский клуб набрал за 34 матча 79 очков. «Реал» идет на второй строчке, в активе действующих чемпионов 75 баллов.

Встреча этих команд в первом круге завершилась победой «Барсы» в столице Испании со счетом 4:0. Также по ходу сезона «Барса» обыграла «Реал» в матче за Суперкубок Испании (5:2) и в финале Королевского кубка (3:2 в дополнительное время).