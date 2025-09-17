Клиент PARI поставил 500 000 рублей на обмен голами в матче «Баварии» и «Челси» в Лиге чемпионов

17 сентября в первом туре общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» примет лондонский «Челси». Встреча состоится на стадионе «Мюнхен Арена» и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компании PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящее топ-событие.

В день игры букмекеры считают фаворитом чемпиона Германии. Сделать ставку на победу «Баварии» можно по коэффициенту 1.75, что соответствует примерно 56% вероятности. Котировки на успех «Челси» составляют 4.50 (около 21%). Ничья в линии PARI идет за 4.30 (приблизительно 23%).

Клиенты PARI сделали выбор в пользу немецкого топ-клуба. На победу «Баварии» приходится около 91% от всего объема пари на три варианта исхода встречи. Еще 5% от общего оборота распределено в пользу успеха «Челси», а 4% сделано на ничью.

В Мюнхене ожидается результативный футбол. По оценкам аналитиков PARI, командам Венсана Компани и Энцо Марески по силам забить на двоих как минимум три мяча. Это событие оценивается коэффициентом 1.53. Обратный вариант (не более двух мячей за игру) котируется за 2.50. При результативности в четыре мяча и выше сыграет котировка 2.25. Стоит отметить, что в последних четырех матчах с участием «Баварии» (в Бундеслиге и Кубке Германии) сыграла ставка на тотал больше 4.5 по голам.

Эксперты считают, что соперники поразят ворота друг друга. Спрогнозировать это событие можно за 1.55. Если обмена голами не произойдет, сыграет коэффициент 2.50. Наиболее вероятным результатом игры считается ничья 2:1 в пользу хозяев за 8.50. Из игроков с наибольшей долей вероятности отличится Харри Кейн. Ставки на гол английского форварда и капитана хозяев принимаются за 1.80.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на сегодняшний матч — 500 000 рублей. Один из игроков рискнул этой суммой, выбрав ставку «обе забьют: да» по коэффициенту 1.58.

«Челси» не выигрывал Лигу чемпионов с 2012 года, а «Бавария» в последний раз победила в этом турнире в 2020-м. В прошлом сезоне мюнхенский клуб вылетел в 1/4 финала (от «Интера»). Лондонцы же в свою очередь выиграли в мае Лигу конференций, а в июле — обновленный клубный чемпионат мира. На данный момент «Бавария» лидирует в Бундеслиге (после трех туров), а «Челси» идет на пятом месте в АПЛ (после четырех).

В новом формате Лиги чемпионов напрямую в плей-офф выходят восемь сильнейших команд по итогам общего (группового этапа). Аналитики PARI оценивают шансы «Баварии» и «Челси» финишировать в топ-8 коэффициентами 1.57 и 1.94 соответственно.