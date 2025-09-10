Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



10 сентября 11:13ГлавнаяНовости

PARI: BB Team возьмет реванш у Nigma в плей-офф The International 2025 по Dota 2

Пошла игра на выбывание
Валентин Васильев

11 сентября возобновятся игры на The International 2025 по Dota 2, где стартует этап плей-офф. В заключительном четвертьфинале верхней сетки сойдутся BB Team и Nigma. Серия в формате best-of-3 начнется в 20:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

BB Team завершила групповой этап со статистикой 4:1. Коллектив обыграл BOOM, NAVI, Aurora и PARIVISION. Однако стартовал ростер gpK~ с сенсационного поражения от Nigma. Поставить на реванш BB Team в четвертьфинале можно с котировкой 1.40. Коэффициент на победу состава из СНГ со счетом 2:0 составляет 2.23. Ставка на ростер gpK~ с форой по фрагам (-11.5) доступна за 1.72, а с форой (-15.5) — за 2.10.

Nigma закончила групповую стадию со статистикой 3:2, а в стыковом матче коллектив сенсационно одолел Aurora. Поставить на то, что состав SumaiL вновь победит ростер из СНГ, можно с котировкой 2.95. Коэффициент на Nigma с форой по картам (+1.5) составляет 1.58, а с форой (-1.5) — 5.50. В предыдущей очной серии команд каждая карта длилась больше 50 минут. Поставить на то, что первая карта их грядущего противостояния продлится дольше 40 минут, можно с котировкой 1.55. На тотал времени больше 43 минут аналитики дают коэффициент 2.02

The International 2025 проходит с 4 по 14 сентября в Гамбурге, Германия. До плей-офф добрались восемь коллективов. Обе команды, по оценка аналитиков, не входят в число основных претендентов на Аегис. На чемпионство состава gpK~ аналитики дают котировку 10.00. Вероятность того, что трофей завоюет Nigma, оценивается коэффициентом 25.00

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиент PARI поставил 500 000 рублей на СКА в матче с «Трактором» в КХЛ
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на СКА в матче с «Трактором» в КХЛ
Новости
Пользователи PARI уверены в победе «Амкала» над «Салютом» в третьем раунде Пути регионов Кубка России
Пользователи PARI уверены в победе «Амкала» над «Салютом» в третьем раунде Пути регионов Кубка России
Новости
Клиенты PARI ставят на «Металлург» в матче против московского «Динамо»
Клиенты PARI ставят на «Металлург» в матче против московского «Динамо»
Новости
В PARI назвали теннисистку, чьи матчи стали самыми популярными на женском US Open
В PARI назвали теннисистку, чьи матчи стали самыми популярными на женском US Open
Новости
PARI открыла специальные ставки на плей-офф The International — можно поставить на пик Pudge, сборку Khanda и китайский финал
PARI открыла специальные ставки на плей-офф The International — можно поставить на пик Pudge, сборку Khanda и китайский финал
Новости
PARI: Xtreme победит Tundra в первом матче плей-офф The International 2025 по Dota 2
PARI: Xtreme победит Tundra в первом матче плей-офф The International 2025 по Dota 2
Новости
В Госдуме упрекнули «Яндекс» в рекламе букмекеров. Рынок ждет ужесточение
В Госдуме упрекнули «Яндекс» в рекламе букмекеров. Рынок ждет ужесточение
Новости
PARI: объем ставок на мужской финал US Open — 2025 вырос на 64%
PARI: объем ставок на мужской финал US Open — 2025 вырос на 64%
Новости
В Лиге PARI выберут претендента на «Золотой мяч»
В Лиге PARI выберут претендента на «Золотой мяч»
Новости
Более миллиона фрибетов: BetBoom запускает уникальное интеллектуальное шоу BBIQ
Более миллиона фрибетов: BetBoom запускает уникальное интеллектуальное шоу BBIQ
Новости

Новое