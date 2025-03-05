Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на проход «Барселоны» в четвертьфинал Лиги чемпионов

5 марта «Барселона» и «Бенфика» проведут первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на лиссабонском «Эштадиу да Луш» и стартует в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую игру.

Аналитики PARI сомневаются, что преимущество родных стен поможет «орлам» в матче с каталонцами. «Барселона» считается фаворитом с коэффициентом 1.87, что соответствует 52% вероятности. Заключить пари на победу «Бенфики» можно за 3.70, ничья идет за 4.30. Эти котировки выражают вероятности 25% и 23%.

Практически все клиенты PARI также ставят на то, что «Барселона» окажется сильнее. 98% от общего объема пари на исход встречи приходится на победу гостей.

Букмекеры ожидают, что сине-гранатовые уверенно пройдут в четвертьфинал, и предлагают заключить пари на это с коэффициентом 1.22. Такую же ставку на «Бенфику» можно сделать за 4.30. На этом рынке почти 100% оборота приходится в пользу каталонского коллектива.

Один из клиентов поставил 1 000 000 рублей на проход подопечных Ханса-Диттера Флика в составе экспресса из четырех событий. Еще три ставки пришлись на выход мадридского «Реала», «Ливерпуля» и «Интера» в четвертьфинал. Суммарный коэффициент купона составил 3.59 — в случае успеха выплата игроку составит 3 590 000 рублей.

В прошлый раз команды встречались на общем этапе турнира и показали крайне напряженную и результативную игру, забив девять голов на двоих. По оценкам аналитиков, в предстоящей встрече также будет забито минимум три гола. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.42, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.85.

При этом букмекеры считают, что в предстоящей игре отличатся обе команды, и предлагают поставить на это за 1.42. Если же соперники забьют по два и более раза, сыграет ставка за 3.50.

Наиболее вероятным исходом встречи считается победа «Барселоны» со счетом 2:1. Поставить на этот результат можно с коэффициентом 9.00. Самый вероятный автор гола в предстоящей игре — нападающий «Барсы» Роберт Левандовски (2.00). Следом идут его партнер по команде Рафинья (2.40) и голеадор «Бенфики» Вангелис Павлидис (2.70).

«Барселона» считается главным конкурентом «Реала» в борьбе за титул в Лиге чемпионов. Ставки на победу сине-гранатовых принимаются по коэффициенту 4.70. Если же победителем станет «Бенфика», сыграет ставка за 75.00.