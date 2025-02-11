Амбассадор BetBoom Павел Погребняк: «Анчелотти справится, я в этом уверен. «Реал» просто сильнее на данный момент».

Легенда российского футбола и амбассадор BetBoom Павел Погребняк поделился мыслями по поводу предстоящего противостояния в рамках 1/16 ЛЧ между «Манчестер Сити» и «Реалом».

«Ну, тут точно будет результативный футбол! Обе команды — и «Манчестер Сити», и «Реал» — играют в атаке ярко, но в защите просто беда. «Сити» с их новичками пока не могут наладить игру. Видно, что ребятам нужно время. А у «Реала» состав сыгранный, звездный, с ними шутки плохи.

Я бы сказал, что «Реал» — фаворит. «Сити» вряд ли уйдет без пропущенных мячей, уж слишком хлипко они играют сзади. Думаю, все решится в Мадриде, но и в Манчестере будет жарко. Голов будет много, это точно.

А вот «Сити», честно говоря, сейчас в турбулентности. После матча с «Арсеналом» вообще непонятно, куда они катятся. Пепу придется выжимать максимум, чтобы хотя бы в топ-4 АПЛ попасть. А «Реал»? Анчелотти справится, я в этом уверен. Они просто сильнее на данный момент».-

В успех «Реала» в первом матче верят и клиенты BetBoom. 71% от общего количества ставок на исход пришлись именно на победу гостей. Поставить на команду Анчелотти можно за интересные 3.42. Также бетторы верят и в результативный характер встречи. Самыми популярными ставками среди пользователей на количество голов стали «Тотал 2.5 больше» (34%) и «Тотал 3 больше» (26%).