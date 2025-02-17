BetBoom запускает «Тепловую карту»: как новая визуальная концепция усилит стратегию бренда

Букмекерская компания BetBoom представила обновленный визуальный стиль в основе которого лежит концепция «тепловой карты». Обновление затронет все направления бренда — от цифровых платформ до офлайн-активностей

Компания BetBoom вдохновлялась мощным инструментом спортивной аналитики — тепловой картой, которая отражает накал эмоций и динамику игры в кибер- и классическом спорте, а также стратегиями спортивных клубов и компаний, которые, сохраняя базовые цвета и ДНК бренда, ежегодно обновляют графику. О причинах изменения визуального стиля рассказал директор департамента дизайна BetBoom Тимур Расулов:

«Визуальная слепота — это вызов: пользователи перестают замечать привычные элементы. Чтобы оставаться в фокусе, нужно экспериментировать. Мы пришли к закономерному выводу, что любой бренд, даже самый узнаваемый, должен эволюционировать. А наш стиль не менялся три года — пришло время вдохнуть в него новую энергию».

«Тепловая карта» — это результат долгой работы. Она показывает места максимальной концентрации энергии, движения и борьбы. Чем жарче момент, тем ярче он «горит» на поле — так и BetBoom усиливает азарт, эмоции и страсть к игре. Градиенты от холодного синего до огненно-красного символизируют баланс логики и интуиции, расчета и азарта, они сочетают фирменные цвета компании (красный, желтый, черный, белый), создавая баланс между расчетом и риском.

«Новый стиль объединяет все платформы BetBoom: будь то смартфон в руках, горячие клавиши клавиатуры или заряд адреналина в клубе. Там, где игрок делает свой выбор, загорается огонь игры», — поясняет директор департамента дизайна БетБум Тимур Расулов.

Ключевыми элементами концепции стали:

Динамика: градиенты «оживляют» интерфейсы и рекламу, усиливая эмоции.

Единство: стиль объединяет приложения, сайт, мерч, онлайн- и офлайн- активности.

Эмоции вместо шаблонов: каждая точка взаимодействия с брендом «реагирует» на выбор пользователя.

Директор по маркетингу BetBoom Михаил Артемьев подчеркнул важность новой концепции для компании:

«Мы будем стараться задавать тренды в том числе в визуальном стиле, продолжая двигать стандарты рынка вперед. В конкурентной среде важно не просто следовать тенденциям, а опережать их, создавая эмоциональный отклик у аудитории».

В ближайшее время BetBoom планирует обновить интерфейса сайта и приложений, внедрить стиль в спонсорские интеграции и актуализировать визуальный стиль программы лояльности BetBoom Premium..