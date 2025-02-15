«Ростов-Дон» и БЕТСИТИ устроили милую акцию в честь Дня всех влюбленных

Гандбольный клуб вместе со своим официальным партнером в конце прошлого года запустили автобус БЕТСИТИ Драйв с прозрачным кузовом, в котором проводят различные акции.

14 февраля, в День всех влюбленных, «Ростов-Дон» и БЕТСИТИ устроили романтическое свидание Карине и Руслану, которые в этот день гуляли по городу. Пара в уютной атмосфере проехалась по Ростову в автобусе, прокатилась на колесе обозрения под живую музыку скрипача и запустила шары в виде сердца в небо. Видео этой акции можно посмотреть здесь .

Источник: пресс-служба БЕТСИТИ

Кроме того, пара оказалась болельщиками «Ростов-Дона», поэтому клуб пригласил их на ближайший матч, где их будет ждать специальный подарок.

БЕТСИТИ Драйв впервые выехал на дорогу перед Новым годом, а также привез плюшевые игрушки на благотворительный «Мишкопад», который прошел в начале января с «Черноморочкой». Впереди у «Ростов-Дона» и БЕТСИТИ запланированы новые акции, который пройдут при участии автобуса.