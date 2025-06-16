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16 июня 15:12ГлавнаяНовости

Рафиков одержал победу над Пираевым на турнире БЕТСИТИ Fight Nights Boxing в Казахстане

Родные стены Фанилю помогли
Валентин Васильев

13 июня в Алматы прошел турнир БЕТСИТИ Fight Nights Boxing. Бой Фаниля Рафикова и Марифа Пираева  продлился все шесть раундов и завершился победой казахского бойца над россиянином единогласным решением судей. Сам турнир проходил по правилам бокса.

Предыдущий бой Рафиков проводил против Ахмеда Алиева в Павлодаре, где также одержал победу единогласным решением судей. 

В со-главном бою вечера БЕТСИТИ Fight Nights Boxing встречались Бергут Ходжибоев и Бекас Касенаем. Победу одержал Касенай раздельным решением судей. 

Другие результаты вечера:

Марат Исаев победил Ернара «Донателло» Ерназарулы единогласным решением судей по итогам шести раундов;

Адиль Боранбаев одержал победу в четырех раундах над Маратом Хасановым;

Римма Волосенко в дебютном боксерском поединке победила Манжот Ратту из Индии.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы «БЕТСИТИ»

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