«Я за это деньги получаю, сорри!» БЕТСИТИ выпустил влог из Кемерово в стиле «Орла и решки»

Валентин Васильев

БЕТСИТИ Кубок лиги по футзалу прошел на Кузбассе в конце декабря 2025 года. Победителем стала команда КПРФ, которая в финале обыграла «Синару» в дополнительное время с голом на последней секунде (3:2).

Ведущими влога в стиле «Орла и Решки» стали амбассадоры БЕТСИТИ — чемпион России по панне Эльхан Салахов и трехкратная чемпионка России по футзалу Ольга Тигина. 

Специально для выпуска была изготовлена монета, на одной стороне которой изображена ладья с Кубком (айдентика турнира), а на другой - надпись БЕТСИТИ Кубок лиги. «Фишкой» ролика является то, что герои подбрасывают монету перед каждой активностью.

В итоге Салахов жил в самом дешевом номере, но при этом смотрел финал кубка в VIP-ложе, а Тигина жила в самом дорогом номере в Кемерово, но финал смотрела с обычной трибуны.

Также в рамках ролика показали трофи-тур с посещением Кузбасского угольного бассейна и спуском кубка с горы Танай (1500 метров).

Посмотреть выпуск можно на YouTube и в ВК.

